Hoe diep moet een gevestigde partij zinken voordat ze zelf doorheeft dat haar verdediging van de democratie op een lachertje lijkt? In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt onderzoeken recherche en justitie nu de christendemocratische CDU, omdat binnen die fractie het plan lag om leden onder ede te laten zweren nooit op de AfD te stemmen.

Het is het trieste dieptepunt van een zenuwinzinking vlak over onze oostgrens. Uit een reconstructie van Der Spiegel blijkt dat het Landeskriminalamt inmiddels 23 vragen aan CDU-parlementariërs wil voorleggen en dat justitie in Maagdenburg aangiften wegens onrechtmatige dwang bekijkt. CDU-politicus Ulrich Thomas had midden oktober een verklaring meegenomen waarin leden moesten beloven direct op te stappen als bleek dat zij de AfD hadden geholpen. De eed werd na interne twijfel geschrapt, maar het masker is af. Om een verkiezingswinnaar te blokkeren, wilde de partij het vrije mandaat en het stemgeheim van eigen gekozen volksvertegenwoordigers inperken.

Bijna 44 procent buitenspel gezet

De oorzaak van deze totale paniek is heel eenvoudig: de kiezer gehoorzaamde het partijkartel niet. In september haalde de AfD van lijsttrekker Ulrich Siegmund bijna 44 procent van alle uitgebrachte stemmen en veroverde 39 zetels, slechts drie zetels minder dan een zelfstandige meerderheid. Toch is er tweeënhalve maand later nog altijd geen begin van een regeringsformatie zichtbaar, terwijl Duitse deelstaten een formatie normaal gemiddeld in vijftig dagen afronden, schetst de NOS

De CDU van deelstaatpremier Sven Schulze wantrouwt de eigen fractie zo erg dat men tijdens de eerste twee rondes de zaal wil verlaten. Zelfs die laffe vlucht leidt direct tot muiterij, want minstens één CDU-lid weigert weg te lopen bij een geheime stemming. Eerder ontvingen AfD-kandidaten bij de keuze voor de parlementsvoorzitter ook al onverwacht extra steun, vermoedelijk uit diezelfde verdeelde christendemocratische fractie. De heilige Brandmauer vertoont overal diepe scheuren.

Links trekt 1933 uit de kast

Nu de oude blokkade dreigt in te storten, grijpen linkse partijen naar hun vertrouwde trucendoos van achterkamertjes en chantage. Achter de schermen zoeken ze koortsachtig naar een zogenoemde onpartijdige premierskandidaat achter wie zowel de CDU als het BSW zich moet scharen om Siegmund alsnog pootje te lichten. En zodra iemand oppert dat de winnaar zich maar gewoon in een regering moet bewijzen, vliegt op links direct de nazikaart over tafel. Volgens de NOS klinkt in het Duitse debat meteen de kreet: "In 1933 dacht men ook: laten we het eens proberen".

Die afgezaagde angstpolitiek maakt de AfD alleen maar groter. Siegmund wil op 8 december een eerste stemming over het premierschap afdwingen. Blijven de gevestigde partijen het parlement gijzelen, dan zet hij de deur open voor nieuwe verkiezingen. Hij denkt dat boze kiezers zijn partij dan rechtstreeks naar een absolute meerderheid tillen. Wie bijna de helft van de kiezers met spelletjes buitenspel zet, roept dat over zichzelf af.

De les voor Den Haag

Denk geen seconde dat deze ontsporing iets typisch Duits is. Precies dezelfde minachting voor rechtse kiezers regeert al jaren in Brussel en op het Binnenhof, waar gevestigde partijen liever wankele constructies en cordon sanitaires bouwen dan het echte signaal van de stembus te aanvaarden. Een democratie die alleen geldt zolang je het gewenste vakje aankruist, is geen democratie maar een gesloten bestuursclub.

In Saksen-Anhalt zie je nu precies waar die arrogante blokkade eindigt. Het resultaat is een verlamde deelstaat, een verscheurde middenpartij en een strafrechtelijk onderzoek naar dwang binnen de eigen fractie.

De kiezers zien haarscherp wie hier de democratische spelregels echt met voeten treedt.

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