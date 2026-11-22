Een dertiger met een Wajong-uitkering presenteerde zich in 2021 in de krant als eigenaar van een autoverhuurbedrijf. Zijn zakelijke bezigheden meldde hij nooit bij het UWV. Die stilte mondde uit in een forse afrekening, omdat hij achter vijf bv's en een stichting bleek te zitten. De uitkeringsinstantie schrapte zijn Wajong over ruim vier jaar en rekende hem een fictief directeursloon van €45.000 per jaar toe, ook zonder loonstroken. Op 11 november 2026 gaf de Centrale Raad van Beroep het UWV in zijn uitspraak over de Wajong-terugvordering volledig gelijk. Uit de op 19 november gepubliceerde beslissing blijkt dat de schuld van €64.019,33 overeind blijft.

De man, geboren in 1995, kreeg sinds 2013 een Wajong-uitkering, eerst als studerende en vanaf oktober 2017 onder de werkregeling. In september 2022 vroeg hij het UWV om zijn uitkering per 1 oktober stop te zetten, maar op dat moment draaide er al een fraudeonderzoek. Na een melding hadden inspecteurs bankafschriften, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en omzetcijfers bij de Belastingdienst opgevraagd. Zo kwam aan het licht dat hij als bestuurder of enig aandeelhouder bij meerdere ondernemingen betrokken was, naast het krantenartikel uit 2021 over het autoverhuurbedrijf. De rechtbank Overijssel stelde het UWV in mei 2025 al in het gelijk, waarna de man tevergeefs in hoger beroep ging.

Facturen opmaken is geen vrijblijvende hobby

Toen het UWV in maart 2022 bij de zaak langskwam en met de man sprak, gaf hij nog openheid van zaken. Hij vertelde dat hij het enige aanspreekpunt was, facturen opstelde en auto's inkocht en verkocht. Naderhand kreeg hij de kans om op het gespreksverslag te reageren, maar hij vroeg geen enkele wijziging aan over zijn werkzaamheden. Pas in de rechtszaal probeerde hij dat beeld terug te draaien. Hij stelde toen dat personeel het echte werk deed en hij alleen hobbymatig meekeek.

Daar ging de hoogste bestuursrechter niet in mee. Zodra je werkzaamheden verricht waar normaal een beloning tegenover staat, moet je dat direct doorgeven aan het UWV, ook zonder loonstrook. Dat hij zijn bedrijven zou hebben besproken met begeleiders van Werkpad Bartiméus en Koninklijke Visio, hielp hem evenmin. De arbeidsconsulent ontkende dat verhaal, en bovendien rust de wettelijke meldplicht altijd op de uitkeringsgerechtigde zelf.

Fictief jaarsalaris van €45.000 zet Wajong op nul

Voor de periode tussen januari 2019 en eind augustus 2022 liep de man tegen een fiscale regel aan die veel beginnende ondernemers onderschatten. Omdat hij via zijn stichting directeur-grootaandeelhouder was van meerdere bv's, paste het UWV de gebruikelijk-loonregeling toe. Die belastingregel schrijft voor dat een directeur-grootaandeelhouder zichzelf jaarlijks een minimumsalaris toekent, in deze zaak vastgesteld op €45.000 bruto per jaar.

Door dat normbedrag hoefde het UWV niet per week te achterhalen hoeveel uur hij werkte of wat hij zichzelf uitkeerde. De €45.000 telde rechtstreeks als inkomen voor de Wet Wajong, waardoor zijn uitkering ruim drieënhalf jaar lang op nul uitkwam. In het halve jaar daarvoor, vanaf 5 juni 2018, was hij nog geen directeur-grootaandeelhouder. Wel hield hij al de helft van de aandelen in een bv en kwamen er onverklaarde contante stortingen en overschrijvingen op zijn privérekening binnen. Zijn verklaringen over leningen, bromfietsen en geld van zijn vader bleven zonder bewijs, zodat het UWV ook dat halve jaar volledig mocht terugvorderen.

Zes maanden onderzoek levert geen kwijtschelding op

Als laatste argument klaagde de man dat het UWV na het gesprek in maart 2022 nog maanden had doorbetaald tot het terugvorderingsbesluit op 25 oktober 2022. Volgens de Centrale Raad van Beroep zat de uitvoerder in die tussentijd echter niet stil. In mei kwamen de fiscale gegevens binnen, in juni volgde onderzoek naar het gehuurde bedrijfspand en in september was het eindrapport klaar. Voor matiging wegens dringende redenen zagen de rechters geen grond, omdat de situatie volledig door zijn eigen handelen was ontstaan. De schuld van €64.019,33 blijft dus staan en ook zijn proceskosten krijgt hij niet terug.

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Heb je een Wajong-uitkering bij het UWV of een WIA-uitkering en overweeg je een bedrijf of bv te starten, meld dat dan altijd vooraf schriftelijk. Zelfs als je geen euro salaris naar jezelf overmaakt, kan een positie als directeur-grootaandeelhouder via het gebruikelijke loon jaren later een rekening van tienduizenden euro's opleveren.

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