Het gaat helemaal mis bij de klimaattop in Antalya. De Turkse organisatoren doen er alles aan om te redden wat er te redden valt, maar dat valt ze zwaar. De klimaatgeobsedeerde EU staat namelijk nog altijd lijnrecht tegenover de rest van de wereld, waar ze nog enigszins normaal zijn. Het is zo erg dat België het al heeft over een "mislukte" top.

De NOS is er maar druk mee. Alles loopt in het water daar in Turkije . De Nederlandse CDA-Eurocommissaris Wopke Hoekstra zit nagenoeg in een depressie en zeurt blijkbaar tegen de NOS dat hij het somber inziet. Hij ziet zogenaamd nog een sprankje hoop, maar daar is alles dan wel mee gezegd.

Olielanden verzetten zich

Natuurlijk is het volstrekt bezopen dat Hoekstra en de andere EU-kameraden dachten dat de mogelijkheid er was dat dit anders zou gaan. Die mafketels willen namelijk dat de hele wereld afstapt van fossiele brandstoffen als olie, steenkool en gas. Blijkbaar was er geen enkele Europeaan die van tevoren dacht: 'Wacht eens even, die andere landen zijn daar juist van afhankelijk. De kans dat zij instemmen met zo'n verbod is dus nihil!'

Grappig genoeg is dat inderdaad precies wat er gebeurde. Met name landen die olie produceren - denk aan Saoedi-Arabië - hebben de EU laten weten dat zulke groene dromen volstrekt bezopen zijn. Ze willen daar niet in meegaan. Niet zo gek, want het EU-voorstel zou de economie van Riyad natuurlijk totaal vernietigen. Ze zijn daar wel goed, maar niet gek.

Een einde zonder deal

De situatie is nu zo uit de hand aan het lopen dat er serieus rekening mee wordt gehouden dat er helemaal geen deal komt. Zo is een flink aantal landen al vertrokken. En dat heeft hilarische consequenties. Als er minder dan zo'n 130 landen overblijven mág er namelijk helemaal geen officieel statement/plan komen. Dan is het een totaal nutteloze exercitie geweest.

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Laten we het hopen. De ideeën van de EU zijn immers knettergek. Het is al vreselijk dat ze die plannen opleggen aan Europa, maar ze willen ook nog eens hetzelfde doen met de rest van de wereld. Dit terwijl die mensen het al lastig genoeg hebben om rond te komen. Niet ieder land is een eerstewereldland met eerstewereldproblemen. De meeste landen zijn dat zelfs absoluut niet. Die hebben hele bevolkingsgroepen die zich elke dag druk maken om de vraag: hebben we wel elektriciteit en hebben we geld voor eten?

Het is ongelooflijk dat EU-bobo's zo wereldvreemd zijn dat ze dat niet eens beseffen. Ze leven echt in een totaal andere wereld dan alle andere mensen op deze aardbol.

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