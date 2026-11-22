Huur je in de vrije sector en mag je verhuurder de huur elk jaar verhogen met de inflatie plus 3 procent? Dan kan die extra opslag oneerlijk zijn. De kantonrechter in Arnhem is van plan zo'n opslagbeding te vernietigen. Alle verhogingen op basis van dat beding vervallen dan. Alleen de verhoging met de inflatie blijft over. Dat staat in een tussenvonnis van 7 oktober dat op 19 november werd gepubliceerd.

Voor deze huurder loopt het waarschijnlijk toch slecht af. Hij had een grote huurachterstand. De rechter wil het huurcontract daarom ontbinden.

Wat er speelde

De man huurt sinds september 2020 een woning in Arnhem. Per 1 juli 2025 was de kale huur €1.245,65. Met het voorschot voor servicekosten kwam de maandprijs op €1.375,65. Sinds 1 juli 2026 is dat €1.430,46.

Vanaf september 2023 betaalde hij de huur niet of maar deels. Hij wees op gebreken: problemen met warm water, tocht, schimmel, muizen en een kapotte liftdeur. De achterstand liep op tot €26.527,29 en later tot €27.901,93. De verhuurder stapte naar de rechter.

Waarom de opslag oneerlijk zou zijn

In het huurcontract stonden twee regels voor de huurverhoging. De eerste koppelt de huur aan de inflatie. Die vindt de rechter in orde. De tweede geeft de verhuurder het recht om daar nog 3 procent bovenop te doen. Dat is het opslagbeding.

De rechter vindt die opslag voorlopig oneerlijk:

Je ziet het niet aankomen. Elk jaar 3 procent extra bovenop de inflatie leidt op lange termijn tot een grote stijging. Dat kon de huurder bij het tekenen niet goed overzien.

Elk jaar 3 procent extra bovenop de inflatie leidt op lange termijn tot een grote stijging. Dat kon de huurder bij het tekenen niet goed overzien. Er is geen reden nodig. De verhuurder mocht de huur verhogen zonder uit te leggen waarom.

De verhuurder mocht de huur verhogen zonder uit te leggen waarom. Opzeggen helpt niet. Een huurder kan in theorie weg, maar door de krapte op de woningmarkt doet bijna niemand dat.

Wordt het beding vernietigd, dan mocht de verhuurder de huur alleen met de inflatie verhogen. De verhuurder mag de achterstand daarom opnieuw uitrekenen. Die wordt dan lager.

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Nog geen eindoordeel

Over zulke opslagen zijn rechters het niet eens. De Hoge Raad oordeelde op 29 november 2024 dat een opslag van maximaal 3 procent in principe niet oneerlijk is. Het gerechtshof Amsterdam vond zo'n opslag op 10 maart 2026 toch oneerlijk. De Arnhemse rechter sluit zich daarbij aan.

Een kantonrechter in Amsterdam stelde in juli vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Pas als dat hof antwoordt, is er meer duidelijkheid.

Ook in deze zaak is het nog niet klaar. De verhuurder mocht begin november reageren, de huurder daarna. Dan volgt het eindvonnis.

Volgens de Hoge Raad geldt wel: is een opslagbeding oneerlijk, dan heb je de verhogingen op basis daarvan onverschuldigd betaald. Dat geldt voor het verleden en de toekomst. Je kunt dat geld in principe terugvragen.

Waarom de rechter het huurcontract toch wil ontbinden

Ook als de opslag vervalt, blijft er een grote achterstand over. Bij de dagvaarding was die al ruim 19 maanden huur. De rechter vindt dat ernstig genoeg om het contract te ontbinden.

De huurder had geen eigen eis ingediend voor een lagere huur vanwege de gebreken. Daardoor kon de rechter daar niet naar kijken. Ook moet het niet betalen in verhouding staan tot de gebreken. Dat was hier niet zo, vond de rechter.

De man woont er met zijn vrouw en een kind van 14. Dat weegt zwaar, maar houdt de ontruiming niet tegen. De rechter wil hem dan wel een maand geven om te vertrekken, in plaats van twee weken. Betaalt hij voor het eindvonnis genoeg af, dan kan de rechter de ontbinding onder voorwaarden uitspreken. Hij moet dan de hele achterstand en de lopende huur betalen.

Wat je hiervan kunt leren

Kijk in je huurcontract of er naast de inflatie een vaste opslag staat, bijvoorbeeld 3 procent.

of er naast de inflatie een vaste opslag staat, bijvoorbeeld 3 procent. Stop niet zelf met betalen. Een opslag die mogelijk oneerlijk is, of gebreken aan de woning, zijn geen vrijbrief. Deze huurder verliest waarschijnlijk zijn woning.

Een opslag die mogelijk oneerlijk is, of gebreken aan de woning, zijn geen vrijbrief. Deze huurder verliest waarschijnlijk zijn woning. Hou de rechtspraak in de gaten. Het antwoord van het Europese Hof bepaalt veel voor huurders in de vrije sector.

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