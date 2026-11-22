Het kabinet-Jetten krijgt er flink van langs van de kiezer. Slechts 11 procent is nog tevreden, terwijl maar liefst 83 procent het kabinet een onvoldoende geeft. Een historisch dieptepunt, maar wie denkt dat de politieke partijen daardoor flink door elkaar worden geschud, komt bedrogen uit. In de nieuwste zetelpeiling van Ipsos I&O verandert er nauwelijks iets.

Progressief Nederland blijft met 28 zetels de grootste partij. JA21 en PVV volgen met ieder 19 zetels. D66 staat op 16 zetels en het CDA op 14. De VVD moet opnieuw een stapje terugdoen en zakt van 15 naar 13 zetels.

Dat klinkt als slecht nieuws voor de liberalen, maar volgens Opiniepeiler Peter Kanne valt de schade mee. Het verschil is statistisch niet significant. De plek op de ranglijst doet waarschijnlijk meer pijn. "De verhoudingen blijven min of meer hetzelfde", zegt Kanne . "Ze begonnen als derde partij na de verkiezingen en staan nu zesde."

Ruzie om belastingplan

De politieke storm begon bij het Belastingplan voor 2027. D66 en CDA sloten met Progressief Nederland en Volt een akkoord om de belastingdruk meer bij vermogenden te leggen. De VVD zag dat totaal niet zitten. Het leidde tot verhitte gesprekken op landgoed De Zwaluwenberg. Het kabinet bleef uiteindelijk overeind, maar de onderlinge verhoudingen kregen een flinke knauw. Sybrand Buma mag nu als informateur proberen de boel weer bij elkaar te brengen. Veel vertrouwen in een wonderbaarlijke oplossing is er niet. "Van Buma worden ook geen wonderen verwacht", aldus Kanne.

Dieper kan bijna niet

De cijfers over het vertrouwen zijn ronduit pijnlijk. Sinds Ipsos I&O in 2015 begon met meten, waren kiezers nog nooit zo ontevreden over een kabinet. Zelfs het kabinet-Schoof deed het beter. Toen was 15 procent tevreden en 77 procent ontevreden. Het kabinet-Jetten duikt daar met 11 procent tevreden kiezers nog onder.

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Bontenbal lacht het laatst

Niet iedereen komt gehavend uit de politieke chaos. CDA-leider Henri Bontenbal lijkt juist punten te scoren. Hij krijgt een 5,8 en profiteert volgens Kanne van zijn bereidheid om compromissen te sluiten. Ook VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans krabbelt op. Zijn rapportcijfer stijgt van 4,7 naar 5,3. Daarmee staat hij gelijk met JA21-leider Joost Eerdmans. Jesse Klaver krijgt een 5,2. "Een 5,3 hoef je je niet voor te schamen", vindt Kanne. Voor VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz blijft het sappelen. Zij gaat van een 3,7 naar een 3,8.

De kiezer moppert dus harder dan ooit, maar blijft in de peiling grotendeels zitten waar hij zit. Het kabinet krijgt de rekening voor de politieke chaos, alleen vertaalt die zich voorlopig nauwelijks in zetelverlies.

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