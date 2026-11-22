Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart dit jaar beloofde het nieuwe college in Vlaardingen in het coalitieakkoord dat er echt geen azc zou komen. Niet zo gek, want de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werd vooral veroorzaakt doordat inwoners absoluut niet wilden dat er een azc zou komen. Helaas voor diezelfde inwoners én voor het college heeft het COA daar lak aan. Het azc komt er wél, of Vlaardingen dat zelf nou wil of niet.

Als je denkt dat we in Nederland in een democratische rechtsstaat leven hebben we erg slecht nieuws voor je. Dat is overduidelijk niet het geval. Als het aan het COA ligt komt het azc er wél. Het COA heeft dat bepaald - en de wil van het COA is blijkbaar wet.

"Voorbereidingen voor een azc stopgezet"

Toen het nieuwe college aantrad waren de voorbereidingen voor een azc al even gaande. Maar daar had het college terecht natuurlijk lak aan. Burgers willen dat ding daar niet hebben, dus het college wil gehoor geven aan die wens. Zo werkt de democratie nu eenmaal, zou je denken.

"De huidige voorbereidingen voor een azc worden stopgezet," heette het dan ook in het coalitieakkoord van het nieuwe college. Daar moesten het COA en de immigratielovers in Den Haag het maar mee doen. Vlaardingen wilde dat azc niet, dus het zou er ook niet komen. Dat heet 'democratie', jongens! Deal er maar mee!

Voor de goede orde legde wethouder Hoogendijk in september nog even uit wat de redenering van het college was. En in oktober werd dit allemaal zelfs schriftelijk bevestigd. Vlaardingers waren natuurlijk verheugd. Hun bezwaren werden eindelijk serieus genomen. De lokale politiek luisterde wél.

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COA drukt zijn wil door

Helaas pindakaas, dat azc komt er gewoon . Aan de Zuidbuurtseweg staat momenteel een onschuldige boerderij, maar het COA heeft een heel ander doel voor die kavel. Daar moet een azc komen voor 100 ' asielzoekers '. Lekker hoor.

"We zijn er bijna klaar voor om de vergunningen te gaan aanvragen," zegt de woordvoerder van het COA dan ook tegen lokale media. Dat het huidige college dat niet wil is volstrekt irrelevant. Lokale democratische beslissingen veranderen namelijk niets aan eerder gemaakte afspraken. De wil van de burger wordt daarin niet meegenomen. Die zoekt het maar uit.

De stuitende redenering van het COA is heel simpel: het vorige college zette een handtekening onder dit onzalige plan voor een nieuw azc. En kijk, getekende overeenkomsten kunnen niet door één zijde zomaar even worden opgezegd. Dat kan alleen als de andere partij daar ook mee akkoord gaat.

Met andere woorden, het COA moet vrijwillig het standpunt van het College van Vlaardingen delen. Doet het dat niet, dan gaan de plannen door.

Wat helemaal niemand verbaast is dat het COA natuurlijk niets wil veranderen aan die eerdere afspraken. Het officieuze motto van het COA lijkt immers te zijn, 'hoe meer azc's in Nederland, hoe beter.' "Het COA zal dan ook doorgaan met de ontwikkeling zoals eerder overeengekomen," laat de woordvoerder hautain weten.

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Wanstaltiger dan dit wordt het niet. Deze affaire is het ultieme bewijs dat de asielmachine in ons land boven de democratie staat. Kiezers kunnen prima stemmen om de bouw van een azc te stoppen. Ja hoor, dat staat ze vrij. Het lokale bestuur mag dat standpunt zelfs overnemen. Ook dat is in de kern prima.

Het ongekozen COA, dat onder bewind staat van asielminister Bart van den Brink (die deel uitmaakt van een minderheidskabinet), doet daar vervolgens alleen niets mee. 'Dikke doei, wij bouwen toch!' Dát is het standpunt van het COA.

Dus, het is maar dat Nederlanders het weten: we kunnen ons via verkiezingen wel massaal verzetten tegen de komst van een azc in ons dorp of onze stad, maar het doet er niet toe. Het COA doet wat het COA wil. Jouw of mijn mening is daarbij volstrekt irrelevant.

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