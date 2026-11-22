Krijg je elk jaar een voorlopige aanslag, bijvoorbeeld voor je hypotheekrente of omdat je twee pensioenen hebt? Dan komt die voor 2027 binnenkort. De Belastingdienst verstuurt de aanslagen vanaf 27 november in delen. De dienst rekent daarbij met het Belastingplan 2027 zoals de Tweede Kamer het op 12 november aannam. Maar de Eerste Kamer moet nog stemmen. Zegt die nee, dan rekent de Belastingdienst met verkeerde bedragen. Dat schrijft staatssecretaris Eerenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer van 18 november.

De brief kwam er op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam op 12 november een motie aan van Grinwis (ChristenUnie) en Stoffer (SGP). Zij wilden weten wat er gebeurt als de Eerste Kamer het Belastingplan wegstemt.

Waarom je aanslag al vastligt

Sinds 20 november zet de Belastingdienst de bedragen voor 2027 in zijn systemen. Ook de makers van salarissoftware beginnen dan. Vanaf die dag rekent de dienst de voorlopige aanslagen uit. Volgens de brief is vanaf 27 november capaciteit gereserveerd om ze in delen te versturen. Op zijn eigen site noemt de Belastingdienst begin december en half december als moment waarop je de aanslag krijgt. Zelf een voorlopige aanslag aanvragen kan vanaf 1 december. Daarna is er niet meer op in te grijpen, schrijft Eerenberg.

De dienst gaat uit van de stand op dat moment. Dat is het Belastingplan na de stemming van 12 november. Eerder was nog onzeker of de wijzigingen van na Prinsjesdag op tijd in de aanslag konden komen.

Een voorlopige aanslag moet voorkomen dat je na afloop van het jaar een groot bedrag terugkrijgt of moet bijbetalen. Volgens de brief gaat het bijvoorbeeld om:

mensen die de hypotheekrenteaftrek elke maand krijgen uitbetaald;

ondernemers die in de loop van het jaar inkomstenbelasting betalen;

gepensioneerden met twee of meer pensioenen, bij wie de ingehouden loonheffing niet aansluit op de inkomstenbelasting.

Wat er gebeurt als de Eerste Kamer nee zegt

Dan kloppen de cijfers in de systemen niet. Er is volgens Eerenberg geen gewone manier om op 1 januari 2027 toch de juiste bedragen te hebben. Herstel volgt pas later.

De gevolgen zijn het grootst bij de loonbelasting en de inkomstenbelasting. Die sluiten dan tot 1 april 2027 niet op elkaar aan. Voor ongeveer 1 miljoen mensen wordt de kans groter dat ze aangifte moeten doen, terwijl ze dat normaal niet hoeven. Een deel van hen moet dan mogelijk bijbetalen.

Bij een andere groep wordt mogelijk juist te veel loonbelasting ingehouden. Zij krijgen dat geld alleen terug als ze zelf aangifte doen. Doen ze dat niet op tijd, dan betalen ze te veel belasting.

In een overzicht bij de brief staan nog twee gevolgen:

Je voorlopige aanslag klopt niet. Daardoor krijg je te veel of te weinig terug, of betaal je het verkeerde bedrag. Wil je dat rechtzetten, dan moet je zelf een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen.

Daardoor krijg je te veel of te weinig terug, of betaal je het verkeerde bedrag. Wil je dat rechtzetten, dan moet je zelf een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen. Nieuwe loontabellen per 1 april. Werkgevers zouden dan vanaf 1 april 2027 nieuwe tabellen voor de loonbelasting krijgen. Miljoenen mensen kunnen daardoor in de loop van 2027 een ander nettobedrag zien op hun loon, uitkering of pensioen.

Ook gemeenten, UWV en SVB gebruiken bedragen uit het Belastingplan, bijvoorbeeld voor uitkeringen, schrijft Eerenberg in de brief.

Alles wordt uiteindelijk rechtgezet bij de definitieve aanslag over 2027. Die komt vanaf juni 2028. Vraag je geen nieuwe voorlopige aanslag aan, dan wordt het verschil pas dan verrekend. Daar kan belastingrente bij komen.

Wanneer de Eerste Kamer stemt

Het debat in de Eerste Kamer staat voorlopig op maandag 7 december, meldt Taxlive . De Eerste Kamer kan het plan alleen aannemen of verwerpen. Ze kan het niet zelf veranderen. De VVD-fractie in de Eerste Kamer liet op 17 november weten voor te stemmen . Met de negen VVD-zetels erbij lijkt het plan het ook in de Eerste Kamer te halen.

Wat je nu kunt doen

Kijk je aanslag na zodra hij binnen is. Leg hem naast je eigen inkomen, je pensioenen en je hypotheekrente.

Leg hem naast je eigen inkomen, je pensioenen en je hypotheekrente. Wijkt hij flink af, pas hem dan aan. Dat doe je in Mijn Belastingdienst. Je vult dan al je gegevens opnieuw in.

Dat doe je in Mijn Belastingdienst. Je vult dan al je gegevens opnieuw in. Volg de stemming in december. Zegt de Eerste Kamer nee, kijk dan opnieuw naar je aanslag en je loonstrook of pensioenspecificatie.

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