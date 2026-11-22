De Oekraïense president Volodymyr Zelenski legde zaterdag een blanco cheque op tafel waar elke nuchtere Nederlander koud van moet worden. Na gesprekken met Amerikaanse en Europese onderhandelaars wijst hij tijdelijke afspraken rond de resterende ambtstermijn van Donald Trump resoluut af. Hij eist harde veiligheidsgaranties naar het model van NAVO Artikel 5 die niet een paar jaar gelden, maar tientallen jaren achter elkaar.

Tegenover journalisten windt Zelenski er geen doekjes om, bericht Ukrainska Pravda op basis van European Pravda. Een regeling die alleen overeind blijft zolang Trump nog twee jaar in het Witte Huis zit, noemt hij slechts een pauze en geen echte vrede. Ook De Telegraaf vat zijn keiharde eis samen met de eigen woorden van de president: "Niet voor twee jaar, maar voor altijd", stelde Zelenski.

Korte pauze rond Trump is voor Kyiv niet genoeg

Zelenski geeft daar meteen een veelzeggende erkenning achteraan. Niemand heeft hem tot nu toe op papier laten zien wat zulke garanties naar Artikel 5-model precies inhouden. Artikel 5 van het NAVO-verdrag betekent collectieve verdediging: een aanval op één land geldt als een aanval op alle bondgenoten, die dan bijstand moeten verlenen. Zelenski wil zwart op wit vastleggen wie zijn land komt verdedigen en hoe. Dat komt in gewone mensentaal neer op een eeuwigdurend westers oorlogspact, buiten het officiële NAVO-lidmaatschap om.

Vanuit Kyiv is die eis natuurlijk best te begrijpen. Elke leider in oorlogstijd probeert zoveel mogelijk buitenlandse steun binnen te halen. Het echte gevaar zit niet in Kyiv, maar bij Europese politici die telkens braaf ja en amen knikken zonder de kiezer eerlijk te vertellen wat de rekening is. Een garantie voor decennia betekent dat ook jouw kinderen en kleinkinderen straks verplicht zijn om te betalen of zelfs te vechten zodra er aan de Russische grens weer een schot valt.

Jetten en Yeşilgöz bouwen intussen aan de oorlogseconomie

De Amerikanen kijken onder Trump heel zakelijk naar hun eigen belang en de beperkte duur van hun inzet. Europese leiders lijken daarentegen bereid om klakkeloos het gat op te vullen dat Washington laat vallen. Ze praten met groot gemak over miljardenleningen, gezamenlijke defensie-inkopen en jarenlange veiligheidsgaranties. Een eerlijk Kamerdebat of een referendum over de risico's voor Nederlandse burgers durft niemand in Den Haag aan.

Nederland mag nooit vastgeklonken worden aan een eeuwige oorlogsgarantie

Een verantwoordelijke Nederlandse regering trekt nu een keiharde streep. Steun leveren tijdens een conflict is één ding. Maar een land dat geen lid is van de NAVO voor tientallen jaren een Artikel 5-belofte geven is levensgevaarlijk spel. Nederlandse militairen en belastingbetalers mogen nooit het eeuwige onderpand worden voor geopolitieke avonturen zonder einddatum.

Het contrast met wat Nederlandse kiezers werkelijk willen, kan nauwelijks groter zijn. In eigen land klagen ministers steen en been dat er geen geld is voor lagere belastingen, betaalbare zorg of genoeg woningen. Maar voor eindeloze oorlogsgaranties en wapenfondsen staat de schatkist opeens wagenwijd open.

Wie vrede wil, zet in op realistische diplomatie en keiharde onderhandelingen. Niet op een eeuwigdurende militaire verplichting die heel Europa bij het kleinste grensincident een oorlog in trekt. De Tweede Kamer moet Jetten en Yeşilgöz nu terugfluiten voordat er achter gesloten deuren handtekeningen worden gezet waar Nederland tientallen jaren aan vastzit.

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