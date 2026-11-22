Wie tijdens het wachten op een WIA-keuring een voorschot van het UWV ontvangt naast een deeltijdbaan, schrikt vaak pas een jaar later van de afrekening. Dat overkwam een kwaliteitsmedewerker die in december 2023 ineens €4.917,19 bruto moest terugbetalen. Maakte hij het geld nog vóór oudjaar over, dan volstond €3.581,88 netto. Betaalde hij na 31 december, dan ging het om €4.917,15 bruto. Toch liep zijn zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland op 31 juli 2026 gunstig af. De op 18 november gepubliceerde uitspraak verlaagt de schuld naar €3.600 netto en kost het UWV €2.388 aan kosten.

Begin oktober 2022 diende de werknemer zijn WIA-aanvraag in, terwijl hij als kwaliteitsmedewerker bleef werken. Eind november 2022 kende de uitkeringsinstantie maandelijks €2.229,16 bruto als voorschot toe, zonder naar zijn salaris te kijken. In de loop van 2023 ging dat bedrag twee keer omlaag, eerst naar €1.884,21 en daarna naar €1.404,62 bruto per maand. Pas in november 2023 stelde de arbeidsdeskundige zijn arbeidsongeschiktheid vast op 54,90 procent. Een maand later viel de terugvordering over ruim tien maanden op de deurmat.

Waarom de polisadministratie zwaarder weegt dan eigen uitleg

De man stapte naar de rechter omdat zijn werkgever volgens hem alleen uit coulance had bijbetaald en er geen normaal loon was. Daarnaast verwees hij naar een Kamerbrief uit november 2024 over het kwijtschelden van WIA-voorschotten bij lange achterstanden. De rechter in Leeuwarden wees beide argumenten af. Voor het UWV zijn de loongegevens in de polisadministratie doorslaggevend, en daar stond zijn inkomen gewoon als SV-loon geregistreerd.

Hij zei op de zitting dat er salarisstroken en een nieuw contract waren, maar stuurde die nooit in. Ook zijn beroep op de kwijtscheldingsregeling uit de Kamerbrief slaagde niet. Die regeling helpt namelijk mensen die na een voorschot helemaal geen recht op een WIA-uitkering blijken te hebben. Deze kwaliteitsmedewerker kreeg wél een uitkering en had uit de brieven kunnen opmaken dat hij tijdelijk te veel ontving naast zijn loon.

Vergeten telefoonnotitie uit 2022 duikt pas na zitting op

Toch kantelde het geschil onverwacht door een pijnlijke misser bij het UWV zelf. Al in bezwaar klaagde de man dat zijn volledige belhistorie met de instantie in het dossier ontbrak. De rechter schorste de eerste zitting in oktober 2025 om beide partijen met elkaar te laten overleggen. Pas op 13 januari 2026 dook bij het UWV plotseling een oude telefoonnotitie van 29 november 2022 op. Een medewerker had destijds opgeschreven dat de man op therapeutische basis werkte en dat zijn inkomsten niet van toepassing waren.

De rechtbank noemde het opmerkelijk en betreurenswaardig dat die notitie pas zo laat boven water kwam. Had die notitie vanaf de start in het dossier gezeten, dan was de zitting in oktober 2025 anders verlopen en had de rechtbank de zaak mogelijk niet geschorst. In februari 2026 trok het UWV het boetekleed aan en bood zelf aan de vordering met 25 procent te verlagen. De rechter nam dat aanbod over, rekende vanaf €4.917,15 door naar 75 procent en stelde de schuld definitief vast op €3.600 netto.

Van €4.917 bruto naar €3.600 netto, plus €2.388 kosten voor UWV

Onder de streep ging de terugvordering van €4.917,15 bruto naar €3.600 netto en hoefde het UWV geen nieuw besluit meer te nemen. Dat is ongeveer het nettobedrag dat hij in december 2023 had kunnen betalen. Bovendien veroordeelde de rechter de uitkeringsinstantie tot €2.335 aan proceskosten en €53 griffierecht, samen €2.388. Eerder had het UWV hem ook al een dwangsom betaald omdat zijn bezwaarschrift te lang op de plank bleef liggen. De hele strijd over het voorschot duurde ruim tweeënhalf jaar.

Wie wacht op een beslissing over een WIA-uitkering bij het UWV en ondertussen blijft werken, let dus best op twee valkuilen. Kijk altijd na of je uren als loon in de polisadministratie staan en zet een buffer van je voorschot apart. En valt een terugvordering in december op de mat, let dan goed op de jaarwisseling: betaal je pas na 31 december, dan springt de schuld direct naar het hogere brutobedrag. De loonheffing die daarin zit, kun je daarna terugvragen via je belastingaangifte.

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