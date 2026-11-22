Een eerlijke mail naar ziekenhuiscollega's en later een net afscheidsbericht op LinkedIn. Voor een techbedrijf uit Eindhoven was de mail reden genoeg om een werknemer op staande voet te ontslaan. Voor de mail en het bericht samen eiste het €35.847,24 aan boetes. De kantonrechter in Amsterdam stak daar op 13 november 2026 een dikke stok voor, blijkt uit een op 19 november gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Alle contractboetes verdwenen van tafel en het directe ontslag hield geen stand. Werkgever Autoscriber moet de man nu zelf €28.020,53 bruto betalen, plus €1.274 aan proceskosten.

De werknemer was een internist uit het LUMC in Leiden die zelf meebouwde aan een medische AI-tool die gesprekken tussen arts en patiënt samenvat. Vanaf juni 2024 werkte hij naast zijn werk in het ziekenhuis twintig uur per week voor Autoscriber als Chief Medical Information Officer. Voor die parttime baan ontving hij maandelijks €3.086,41 bruto, vermeerderd met 8 procent vakantiegeld. Eind maart 2026 hoorde hij tijdens een reorganisatie dat zijn functie grotendeels verdween, waarna hij werd vrijgesteld van werk. De gesprekken over een vertrekregeling liepen vast, terwijl zijn arbeidscontract eigenlijk nog tot 31 december 2026 doorliep.

Spagaat tussen twee banen en een mail aan het ziekenhuis

Omdat de arts nog steeds bij het LUMC werkte als aanspreekpunt voor een gezamenlijk zorgproject met Autoscriber, raakte hij klem. Collega's in Leiden vroegen telkens wanneer het project startte, omdat volgens hem een subsidie in het najaar van 2026 zou vervallen. Op 15 april 2026 mailde hij zeven LUMC-collega's over onverwachte ontwikkelingen en zijn naderende vertrek. Hij schreef dat hij de oplevering voor verpleegkundigen niet meer zag gebeuren, al merkte hij erbij op dat Autoscriber daar misschien anders over dacht.

Voor Autoscriber was die e-mail aanleiding om hem op 5 mei 2026 voorwaardelijk op staande voet te ontslaan als hij niet binnen drie dagen tekende. Het bedrijf vorderde meteen €13.787,40 boete omdat hij zijn geheimhoudings- en reputatiebeding zou hebben overtreden. Toen de arts op 25 mei een keurig afscheidsbericht op LinkedIn plaatste over een nieuwe koers bij het bedrijf, volgde direct een tweede boete van €22.059,84. In de rechtszaal liep de totale claim van Autoscriber op tot €35.847,24 aan boetes plus €5.913,96 aan schadevergoeding, samen ruim €41.761.

Eerlijk afscheid schendt geen socialmediabeding

De kantonrechter liet niets heel van de harde lijn van het techbedrijf. Ontslag op staande voet is een laatste redmiddel, en een waarschuwing had hier meer voor de hand gelegen. De e-mail aan het ziekenhuis was volgens de rechter misschien onhandig, maar onthulde geen enkel bedrijfsgeheim over de software. Bovendien had Autoscriber zelf meteen contact moeten opnemen met het ziekenhuis. Het LUMC nam later ook gewoon genoegen met de toelichting van het bedrijf.

Ook de torenhoge contractboetes bleven niet overeind. Een geheimhoudingsbeding dat zomaar alle denkbare bedrijfsinformatie afschermt is veel te ruim, zodat het redelijkerwijs alleen geldt voor echte bedrijfsgeheimen. Bij een reputatie- en socialmediabeding weegt daarnaast de vrijheid van meningsuiting zwaar mee. Op LinkedIn schreef de arts netjes dat zijn eigen visie niet meer aansloot bij de nieuwe koers en bedankte hij zijn voormalige collega's. Dat er twee wat schampere reacties onder stonden, maakte zijn bericht niet onrechtmatig.

Rekening draait om naar €28.020 en concurrentiebeding weg

Omdat het ontslag ongeldig was en Autoscriber ernstig verwijtbaar handelde, draaide de financiële rekening volledig om. In plaats van ruim €41.761 te innen, moet de werkgever zelf diep in de buidel tasten. De rechter kende €20.000 bruto aan billijke vergoeding toe, plus €5.899,98 wegens onregelmatige opzegging en €2.120,55 transitievergoeding. Samen is dat €28.020,53 bruto, vermeerderd met wettelijke rente en €1.274 aan proceskosten. Als extra tegenvaller voor het bedrijf verviel wettelijk ook het non-concurrentiebeding, waardoor de arts vrij is om elders aan de slag te gaan.

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Volgens de uitleg op Rechtspraak.nl over ontslag mag een werkgever alleen direct ontslaan als doorgaan echt onmogelijk is. Staat er een streng socialmedia- of geheimhoudingsbeding in je contract, dan ben je bij je vertrek dus niet zomaar monddood. Zolang je feitelijk blijft en geen echte bedrijfsgeheimen deelt, sneuvelen zulke dreigboetes vaak bij de rechter.

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