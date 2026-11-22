Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Al Qaeda aanhangers oproept om passagiersvliegtuigen te kapen. Een recente, mislukte kaping van een vlucht naar Israël dient daarbij als inspiratiebron. De waarschuwing komt op een gevoelig moment, nu miljoenen Amerikanen zich voorbereiden op de drukke feestdagen.

De FBI, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en luchtvaartautoriteit TSA hebben luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in de Verenigde Staten gewaarschuwd. Volgens CNN verspreidt Al Qaeda berichten waarin aanslagen op Amerikaanse, Israëlische en Joodse doelen worden aangemoedigd.

De terreurorganisatie zou daarbij nadrukkelijk verwijzen naar een recente kapingspoging op een vlucht van Flydubai. Volgens het veiligheidsrapport hebben terreurnetwerken “meerdere berichten verspreid waarin de mislukte kaping wordt geprezen en wordt opgeroepen tot vergelijkbare aanvallen”.

Bloedbad in de cockpit

De aanleiding voor de waarschuwing leest als een nachtmerrie op tien kilometer hoogte. Tijdens vlucht 1073 van Dubai naar Tel Aviv zou de Omaanse copiloot Hamam al-Hammami plotseling zijn gezagvoerder hebben neergestoken. Aan boord zaten 174 mensen, onder wie 27 kinderen. Volgens Israëlische media wilde de copiloot het toestel laten neerstorten op een gebouw bij luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv.

Zijn plan liep anders. Terwijl het vliegtuig duizenden meters hoogte verloor, wisten passagiers de cockpit binnen te dringen. Ze overmeesterden de aanvaller, waarna twee toevallig meereizende piloten de besturing overnamen. Een ramp werd op het nippertje voorkomen.

Extra ogen op luchthavens

De Amerikaanse veiligheidsdiensten willen voorkomen dat andere extremisten het voorbeeld volgen. Luchtvaartpersoneel moet daarom extra letten op verdachte gedragingen. Denk aan reizigers die veiligheidscontroles proberen te ontwijken, ongebruikelijk veel belangstelling tonen voor cockpitprocedures of koste wat kost hun eigen bagage willen afhandelen. Ook verdwenen toegangspassen, uniformen en communicatiemiddelen moeten onmiddellijk alarmbellen laten rinkelen.

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Trump prijst heldhaftige piloot

President Donald Trump reageerde fel op de mislukte kaping. Hij noemde de copiloot een terroristische gek en prees de gezagvoerder, die ondanks de aanval de cockpitdeur wist te openen. “Hij had het inzicht om de deur te openen. Ongelooflijk. In zekere zin was hij een held”, zei Trump.

Dreiging zonder concreet plan

Vooralsnog hebben de Amerikaanse autoriteiten geen aanwijzingen voor een specifieke, geloofwaardige aanslagdreiging. De waarschuwing is vooral bedoeld om de luchtvaartsector scherp te houden. Dat is geen overbodige boodschap in een periode waarin miljoenen Amerikanen het vliegtuig pakken voor Thanksgiving en Kerstmis.

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