Nederlanders kregen bij de invoering van de euro een heilige belofte mee: de Europese Centrale Bank zou keihard en streng zijn, precies op Duitse leest geschoeid, zodat jouw spaargeld en pensioen veilig bleven. Zaterdag bleek opnieuw dat die belofte één grote fabel was. Achter de schermen timmeren Parijs en Berlijn aan een deal waardoor de ECB straks meer dan dertig jaar lang in Zuid-Europese handen blijft, terwijl Frankrijk zich klaarmaakt voor financiële redding.

Uit berichtgeving van EU Insider blijkt dat Frankrijk en Duitsland op één lijn komen om de Spanjaard Pablo Hernández de Cos naar voren te schuiven als opvolger van Christine Lagarde , die al in februari 2027 vervroegd vertrekt. De Nederlandse kandidaat Klaas Knot staat daarmee steeds verder geïsoleerd. Econoom Martin Visser rekende in De Telegraaf messcherp voor wat die benoeming betekent: als de Spanjaard in 2035 afzwaait, heeft de centrale bank meer dan 31 jaar een Zuid-Europese president gehad, tegenover slechts ruim vijf jaar voor Noord-Europa met alleen Wim Duisenberg.

De Frans-Duitse achterkamerdeal serveert Nederland genadeloos af

Het blijft niet eens bij de voorzittershamer in Frankfurt. Het Frans-Duitse pakket dat op tafel ligt, verdeelt de drie machtigste stoelen onderling als een politieke buit. Spanje krijgt het presidentschap, Duitsland mag de hoofdeconoom leveren en Frankrijk eist de cruciale marktenportefeuille op. En precies die marktenportefeuille gaat over het opkopen van staatsobligaties door de ECB.

Je hoeft geen hoogleraar economie te zijn om te zien waarom Parijs zo wanhopig op die ene stoel aast. Frankrijk torst een gigantische staatsschuld met zich mee en krijgt zijn eigen begroting al jaren niet op orde. Als de financiële markten straks nerveus worden over de Franse schuldenberg, zit er in Frankfurt een Franse bestuurder direct aan de knoppen van de opkoopprogramma's, onder een Spaanse president. De slager keurt niet alleen zijn eigen vlees, hij bedient ook nog de geldpers.

Dertig jaar Zuid-Europese macht kost Nederlandse spaarders miljarden

Het patroon is al sinds het vertrek van Duisenberg in 2003 kristalhelder. Na de Nederlander kwamen één voor één de Fransman Jean-Claude Trichet, de Italiaan Mario Draghi en de Française Christine Lagarde. Nu staat de Spanjaard Hernández de Cos klaar om die reeks door te trekken tot 2035. Noord-Europa mag de rekeningen betalen en zijn begroting braaf op orde houden, terwijl Zuid-Europa al decennia bepaalt hoeveel geld er wordt bijgedrukt.

De rekening voor dat beleid komt al jaren rechtstreeks op het bordje van de Nederlandse burger. Kunstmatig lage rentes en eindeloze opkoopprogramma's voor zwakke eurolanden hollen jouw koopkracht uit via inflatie, jagen de huizenprijzen op en ondermijnen ons pensioenstelsel. Zodra landen met hoge schulden in de problemen komen, draait de geldkraan in Frankfurt open en betaalt de spaarzame Nederlander het gelag.

Nederland betaalt de eurorekening terwijl Den Haag toekijkt

Het vervroegde vertrek van Lagarde in februari 2027 is daarbij geen toeval, maar een doorzichtige machtsgreep. Door de stoelendans snel af te tikken nog voor grote verkiezingen in Frankrijk, timmeren Parijs en de eurotop het beleid voor de komende acht jaar dicht. Andere lidstaten zoals Nederland mogen achteraf alleen nog beleefd applaudisseren bij een deal die allang tussen Parijs en Berlijn is beklonken.

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Zolang Nederland nooit op tafel slaat tegen deze eenzijdige machtsgreep in de eurozone , worden onze belangen in Frankfurt vermalen. De ECB is definitief veranderd in een reddingsboei voor verkwistende Zuid-Europese regeringen. En zonder een regering die eindelijk keihard voor de Nederlandse spaarder opkomt, mag jij de komende tien jaar opnieuw betalen voor de Franse schuldenberg.

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