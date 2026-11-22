Op 5 januari kreeg een 58-jarige pensioenadviseur nog een lovend evaluatiegesprek na dertig jaar trouwe dienst bij Alpina Group Staffing in Doetinchem. Acht dagen later stond hij toch op straat zonder een euro vergoeding, vanwege één onhandige e-mail op oudejaarsavond. In mei gaf de kantonrechter in Zutphen zijn werkgever nog gelijk, maar op 2 november 2026 keerde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die uitspraak volledig om. Uit de op 12 november gepubliceerde beschikking blijkt dat Alpina €85.964,75 aan transitievergoeding en €80.000 aan billijke vergoeding moet betalen, samen €165.964,75 bruto.

De man was al sinds 1996 in dienst bij Alpina en zijn rechtsvoorgangers en werkte als senior buitendienstadviseur pensioen . Zijn vaste maandsalaris met inpassingstoelage en vakantiegeld kwam voor de transitievergoeding uit op €8.321,85 bruto. Met keuzebudget, autokosten en onkostenvergoeding lag zijn totale inkomen rond €11.754,36 bruto per maand. Het ging mis in de drukke week tussen kerst en oudjaar in 2025, toen de arbeidsongeschiktheids- en overlijdensverzekering van een zakelijke klant bij Nationale-Nederlanden afliep.

Zelf voorlopige dekking mailen op 31 december om 20:38 uur

De klant had nog niet getekend voor de verlenging en de adviseur vreesde dat de werknemers vanaf middernacht onverzekerd zouden zijn. Om 20:38 uur op oudejaarsavond stuurde hij daarom een e-mail aan Nationale-Nederlanden, met de klant en een eigen collega in de kopie. Daarin plakte hij de tekst van een oude voorlopige dekking tot begin februari 2026 en meldde hij dat de klant akkoord was. In werkelijkheid had hij vooraf noch met de verzekeraar noch met de klant overlegd.

Een dag eerder had hij voor een andere relatie iets vergelijkbaars gedaan. Toen Nationale-Nederlanden de mail begin januari onder ogen kreeg, viel het woord fraude en kwam de samenwerking met Alpina onder druk te staan. De verzekeraar verleende namelijk geen voorlopige dekking meer tot 1 februari, maar hooguit tot 16 januari, en een adviseur mag zo'n toezegging nooit op eigen houtje doen. Op 8 januari schorste Alpina de 58-jarige jurist en op 13 januari 2026 volgde ontslag op staande voet.

Zware fout, maar geen grond voor directe bijl

Anders dan de kantonrechter vond het gerechtshof een ontslag op staande voet veel te zwaar. De jurist maakte zeker een duidelijke fout en bracht Nationale-Nederlanden in een lastige positie, maar van kwade opzet of eigen gewin was geen spoor. Hij probeerde in de drukte rond de jaarwisseling een gat in de verzekering van een klant te dichten en zette iedereen openlijk in de kopie.

Daarbij woog zijn dertigjarige, vlekkeloze loopbaan zwaar mee. Volgens de raadsheren had Alpina een gewoon ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moeten indienen in plaats van direct op staande voet te ontslaan. Omdat de verhouding intussen onherstelbaar was beschadigd, keerde de man niet terug op zijn werkplek. In plaats daarvan rekende het hof uit wat hem toekwam als het contract op een normale manier per 1 augustus 2026 was geëindigd.

€165.964 bruto vergoeding én vrij van concurrentiebeding

Omdat zijn handelen niet ernstig verwijtbaar was, behield hij recht op de volledige wettelijke transitievergoeding over dertig jaar en vier maanden dienstverband. Dat kwam uit op precies €85.964,75 bruto, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 1 september 2026. Daarbovenop wees het hof een billijke vergoeding van €80.000 bruto toe. Dat bedrag omvat €76.500 voor ruim zes en een halve maand gemist totaal inkomen, plus een opslag voor het onterechte ontslag op staande voet. De €650.000 die de jurist zelf had gevraagd, wees het hof af.

Daarnaast viel het relatie- en concurrentiebeding weg dat eigenlijk tot 13 januari 2027 zou doorlopen. Een onterecht ontslag op staande voet geldt wettelijk namelijk als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zodat de adviseur vrij is om elders werk te zoeken. Beide partijen betalen wel ieder hun eigen proceskosten. Het hele bedrag van €165.964,75 bruto is direct opeisbaar, ook als Alpina nog in cassatie gaat.

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Krijg je na een jarenlang dienstverband plots ontslag op staande voet om een zakelijke fout, laat je dan volgens de regels op Rijksoverheid.nl over de transitievergoeding niet zomaar met lege handen wegsturen. Zeker na decennia zonder smet op je blazoen kan een gang naar het gerechtshof het verschil maken tussen €0 en bijna €166.000 bruto.

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