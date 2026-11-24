Zilveren Kruis maakt het pakket Aanvullend 3 sterren in 2027 €69 per jaar duurder. Tegelijk gaat de vergoeding voor vervangende mantelzorg van 120 uur per jaar naar hooguit 45 uur. Die 45 uur moet je ook delen met andere hulp. Bij 2 sterren gaat het van 96 naar 35 uur. Opzeggen kan tot en met 31 december.

Vergelijker Zorgverzekerinq.nl zette op 20 november 240 aanvullende pakketten op een rij. Daarvan worden er 84 duurder en vijf worden duurder én vergoeden minder. SP-Kamerlid Jimmy Dijk stelde daar op 24 november Kamervragen over.

De vergelijker rekent met een daling van €2.000 naar €500. Die bedragen staan voor vervangende mantelzorg niet in de voorwaarden van Zilveren Kruis. De verzekeraar vergoedt die hulp in uren.

Dit verandert per pakket

2 sterren: van 96 naar 35 uur. De premie gaat van €22,75 naar €25,95, dat is €38,40 per jaar meer.

van 96 naar 35 uur. De premie gaat van €22,75 naar €25,95, dat is €38,40 per jaar meer. 3 sterren: van 120 naar 45 uur. De premie gaat van €42,75 naar €48,50, dat is €69 per jaar meer.

van 120 naar 45 uur. De premie gaat van €42,75 naar €48,50, dat is €69 per jaar meer. 4 sterren: van 144 naar 60 uur. De premie blijft €74,25. Nieuwe klanten kunnen dit pakket niet meer afsluiten.

van 144 naar 60 uur. De premie blijft €74,25. Nieuwe klanten kunnen dit pakket niet meer afsluiten. Extra Vitaal: van 24 naar 75 uur. De premie gaat van €6,95 naar €7,25. Dit is een apart pakket naast je polis.

Van 18 tot en met 29 jaar kost 3 sterren straks €48,25, ook dan is de stijging €69.

Wanneer krijg je vervangende mantelzorg?

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste zorgt. Bij vervangende mantelzorg neemt een ander je taken tijdelijk over. De basisverzekering betaalt dat niet, sommige aanvullende polissen wel. In de voorwaarden voor 2027 staat:

Vooraf toestemming: de Zorgcoach bepaalt hoeveel uur je krijgt.

de Zorgcoach bepaalt hoeveel uur je krijgt. Contract: alleen hulp van een gecontracteerde zorgverlener telt.

alleen hulp van een gecontracteerde zorgverlener telt. Geen indicatie: heeft je naaste een Wmo- of Wlz-indicatie, dan krijg je niets.

heeft je naaste een Wmo- of Wlz-indicatie, dan krijg je niets. Nieuw: je moet voor je naaste al hulp hebben aangevraagd, bijvoorbeeld via de Wmo of de Wlz.

Zorg je korter dan drie maanden en minder dan acht uur per week, dan krijg je ook niets.

Ook minder bij De christelijke en a.s.r.

Dit kun je tot en met 31 december regelen

Opzeggen: je opzegging moet uiterlijk 31 december 2026 binnen zijn. Doe je niets, dan loopt je polis door.

je opzegging moet uiterlijk 31 december 2026 binnen zijn. Doe je niets, dan loopt je polis door. Ander pakket: binnen Zilveren Kruis kun je je aanvullende polis tot en met 31 januari 2027 aanpassen.

binnen Zilveren Kruis kun je je aanvullende polis tot en met 31 januari 2027 aanpassen. Overstappen: sluit eerst een nieuwe polis. Doe je dat uiterlijk 31 december, dan zegt de nieuwe verzekeraar je oude op.

sluit eerst een nieuwe polis. Doe je dat uiterlijk 31 december, dan zegt de nieuwe verzekeraar je oude op. Acceptatie: voor de basisverzekering moet elke verzekeraar je nemen. Voor een aanvullende polis mag hij weigeren. Medische selectie komt volgens de Rijksoverheid bijna niet meer voor. Zilveren Kruis weigert je volgens zijn voorwaarden als je de zorg al nodig hebt.

voor de basisverzekering moet elke verzekeraar je nemen. Voor een aanvullende polis mag hij weigeren. Medische selectie komt volgens de Rijksoverheid bijna niet meer voor. Zilveren Kruis weigert je volgens zijn voorwaarden als je de zorg al nodig hebt. Twee verzekeraars: je basis en aanvullende polis mogen bij verschillende verzekeraars lopen. Een losse aanvullende polis kan wel duurder zijn, en Zilveren Kruis verkoopt die niet los.

Heb je nu hulp nodig, dan gelden dit jaar nog de uren van 2026. Bel daarvoor de Zorgcoach op 071 365 20 40. Voor structurele hulp ga je naar de gemeente

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