Journalist Tessa van Viegen sloeg vanmorgen alarm bij WNL. De volkomen objectieve en neutrale dame (ahem) gelooft namelijk dat de lijmpoging geleid door Sybrand Buma weleens kon mislukken. "Dan zitten we over een paar maanden zonder kabinet," zei ze geschrokken, live op tv. Met zulke journalisten hoeft het partijkartel zich in ieder geval geen zorgen te maken over de eigen machtspositie.

Normaal gesproken zijn journalisten eerst en vooral bezig met twee dingen: de macht controleren én goede kijk- dan wel leescijfers halen. Daar draait alles om bij ze. Nou ja, daar hoort alles om te draaien bij ze.

Helaas zitten we in Nederland opgescheept met een journaille dat zich daar totaal niet druk om kan maken. Nee, waar het onze 'journalisten' om gaat is: het partijkartel aan de macht houden. Want het partijkartel en het mediakartel zijn natuurlijk twee zijden van dezelfde medaille.

'Buma moet een uitweg vinden'

Dit kon niet beter geïllustreerd worden dan door uitspraken die Tessa van Viegen vandaag deed bij WNL. Daar sloeg ze namelijk alarm. En niet een beetje ook. Ze sprak met een fanatiek gezicht en een nerveuze energie. Ze ziet het misgaan met het kabinet! Buma krijgt er nog een heel karwei aan om CDA, D66 en VVD écht weer bij elkaar te krijgen.

Ze verzuchtte nog net niet, 'is het niet verschrikkelijk?' Kijk maar:

De kans dat Sybrand Buma concludeert dat het minderheidskabinet niet werkt, is nog altijd aanwezig. Dat zegt Tessa van Viegen. "Er leeft de angst dat het slechts uitstel van executie is. Dan zitten we over een paar maanden zonder kabinet. Buma moet een uitweg vinden, maar het is de vraag of hem dat gaat lukken." #WNL #GoedemorgenNederland — WNL Vandaag (@WNLVandaag) November 24, 2026

Journalistiek is game over

In een nog niet zo heel lang verleden zouden journalisten zich doodgeschaamd hebben als ze zich zo opstelden. Ze hadden toen namelijk nog íets van zelfrespect en wisten wat hun taak was. Min of meer, tenminste. Misschien dat ze die verantwoordelijkheid niet altijd uitvoerden, maar ze deden nog wel alsof.

Met de nieuwe generatie 'journalisten' hebben we ook dat niet meer. Ze houden de schijn zelfs niet meer op. Zij en de leden van het partijkartel zijn de beste vrienden. Voortdurend houden ze elkaar de hand boven het hoofd. En als het niet helemaal je van het gaat met één groep, dan vindt de andere groep dat vre-se-lijk.

heel veel nieuws. Er gaan verhalen gelekt worden, wat betekent dat zij meer dan ooit zullen weten over hoe het werkt in Den Haag. Geweldig. Wat dat betekent? Simpel: de journalistiek is kapot. Dit gaat nergens meer over. Een normale journalist vindt het fan-tas-tisch als een kabinet dreigt te vallen. Dat betekent immers heel veel kijkers (dan wel lezers) en. Er gaan verhalen gelekt worden, wat betekent dat zij meer dan ooit zullen weten over hoe het werkt in Den Haag. Geweldig.

Maar wat voor soort 'journalisten' hebben wij? Types die zich 'zorgen' maken dat het kabinet valt, omdat ze dat zo vervelend vinden voor hun maatjes. Dieptriest.

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