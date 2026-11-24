Zet je werkgever je op een zijspoor en laat hij je daarna in de kou staan, dan kan dat hem veel geld kosten. De kantonrechter in Utrecht kende een directeur van House of Cohedron €101.094,48 bruto billijke vergoeding toe, bovenop een transitievergoeding van €57.792,98. Zijn compagnon, die bij hetzelfde bedrijf werkte, kreeg juist geen transitievergoeding. Die had na zijn vrijstelling van werk veel bestanden van de werkgever gedownload. Beide uitspraken zijn van 5 november en werden vandaag gepubliceerd.

Cohedron is onderdeel van House of HR, een internationale groep HR-bedrijven. Het nam in 2021 het adviesbureau van de twee mannen over. Daarna bleven ze in loondienst als leiding van dat bureau.

Wat er gebeurde

Vanaf eind 2024 liepen de resultaten van het bureau terug. Over de koers ontstond onenigheid. In februari 2026 stelde Cohedron voor dat de twee hun directierol zouden neerleggen en adviseur zouden worden. Een interim-manager nam de leiding over. De compagnon weigerde en werd vrijgesteld van werk.

De directeur in deze zaak weigerde ook. Cohedron zei toen dat hij gewoon moest blijven werken, maar zijn bevoegdheden waren afgenomen. Hij wist niet meer wat er van hem werd verwacht. Begin maart meldde hij zich ziek. Volgens de bedrijfsarts leken zijn klachten het gevolg van het arbeidsconflict.

Daarna praatten beide partijen over een vertrek. Volgens Cohedron was er al een principeakkoord. Toen kwam het bedrijf erachter dat de compagnon veel bestanden had gedownload. Ook de directeur had een kleine back-up gemaakt, van stukken voor zijn eigen rechtspositie. Cohedron brak de onderhandelingen af en vroeg de rechter het contract te ontbinden.

Waarom de directeur gelijk krijgt

De rechter vond dat Cohedron zich na 20 februari 2026 niet als goed werkgever had gedragen. Het bedrijf zette de directeur op een zijspoor, maar verwachtte wel dat hij bleef werken. Daardoor werd hij ziek. Toen hij weer kon praten over een vertrek, brak Cohedron alles af vanwege drie downloads waarover hij voldoende uitleg had gegeven. Dat is ernstig verwijtbaar, oordeelde de rechter.

Het contract eindigt op 1 februari 2027. De billijke vergoeding is het salaris dat hij over zes maanden misloopt, de tijd die hij volgens de rechter nodig heeft voor een nieuwe baan. Ook krijgt hij zijn bonus over 2025 van €11.701 bruto, en het concurrentiebeding uit zijn arbeidscontract vervalt. Een vergoeding voor immateriële schade en voor zijn leaseauto kreeg hij niet.

Waarom de compagnon geen transitievergoeding krijgt

Bij de compagnon liep het anders af. Hij had na zijn vrijstelling van werk een grote hoeveelheid bestanden van de werkgever op een privélaptop gezet. Dat is ernstig verwijtbaar, oordeelde de rechter in zijn zaak

Zijn contract eindigt op 1 januari 2027, zonder transitievergoeding. Hij moet Cohedron ook €22.533,21 betalen. Dat gaat over het dienstverband van zijn vrouw, die op de loonlijst stond van het bureau. De loon- en werkgeverslasten daarvan werden niet volledig vergoed. Zijn bonus over 2025 van €12.567 bruto krijgt hij wel.

Wat je hiervan kunt leren

Word je op een zijspoor gezet, leg dan vast wat er gebeurt. Een werkgever die je laat werken zonder duidelijke taken, kan in de fout gaan.

leg dan vast wat er gebeurt. Een werkgever die je laat werken zonder duidelijke taken, kan in de fout gaan. Download nooit zomaar bedrijfsbestanden als je in conflict bent met je werkgever. Het kan je je transitievergoeding kosten.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.