Als een rechter beslist dat je mag terugkeren in je baan, verwacht je dat je werkgever de deur weer openzet. Lloyds Bank GmbH koos bij haar Nederlandse Head of HR precies de omgekeerde route en blokkeerde haar terugkeer volledig. Die houding komt de bank duur te staan. Het Gerechtshof Amsterdam kende haar drie bruto bedragen toe die bij elkaar €338.208,03 (ruim €338.000) bedragen, zo blijkt uit een op 10 november 2026 gepubliceerde beschikking.

De vrouw begon al op 1 maart 2008 als HR-consultant en werkte sinds 2019 als Head of HR in het Nederlandse managementteam. Bij de Nederlandse tak van Lloyds Bank werken 220 van de 600 medewerkers. In 2015 had zij van de Nederlandse directeur diens digitale handtekening gekregen om stukken te tekenen. De breuk ontstond begin 2023, terwijl zij thuis zorgverlof had voor haar zieke man. De directeur ontving op 2 februari vier facturen van circa €45.000 van leasemaatschappij De Lage Landen voor twee stilteruimtes en twee belcellen in het verbouwde kantoor. Zonder met haar te bellen, meldde hij die rekeningen bij Compliance als mogelijke externe fraude. Terug op kantoor legde zij per e-mail uit dat bewust was gekozen voor lease om flexibel te blijven.

Een jaar lang afgesloten na één videogesprek

Na een kort videogesprek op 21 februari 2023 meldde de vrouw zich ziek. Een dag later schakelde Lloyds Bank al haar digitale accounts uit, en collega's kregen te horen dat contact met haar verboden was. Pas ruim een jaar later werd zij gehoord in het interne onderzoek, zonder dat zij haar eigen e-mails mocht inzien. Ondertussen draaide de bank ook haar afgesproken uitbreiding van 32 naar 36 werkuren eenzijdig terug. Volgens de directeur gold die afspraak alleen onder de aanname dat zij de regels volgde.

De Amsterdamse kantonrechter wees het ontslagverzoek van Lloyds Bank in januari 2026 af en vond terugkeer mogelijk. In plaats van dat vonnis na te leven, stelde de bank nieuwe eisen en schakelde ze zowel een forensisch onderzoeksbureau als Bureau Hoofdstuk in. Tijdens een teamsessie met het HR-team gaven bijna alle collega's aan met haar in gesprek te willen, maar de bank deed daar niets mee. In april en juni 2026 maakte Lloyds Bank per e-mail duidelijk dat hervatting uitgesloten was. In hoger beroep legde de werkneemster zich daarom neer bij het einde van haar contract per 1 maart 2027, maar eiste zij een forse compensatie.

Hoe het hof op €225.000 billijke vergoeding uitkomt

Het hof was snoeihard en oordeelde dat Lloyds Bank het vertrek door ernstig verwijtbaar gedrag zelf had veroorzaakt. De werkneemster trof geen enkel verwijt. Zij behield daarom haar wettelijke transitievergoeding bij ontslag van €56.084,77 bruto, gebaseerd op haar vaste 36-urige werkweek.

Daarbovenop legde het hof een billijke vergoeding op van €225.000 bruto. De rechters gingen ervan uit dat het dienstverband zonder de blokkade nog tot 1 oktober 2028 had voortgeduurd, precies negentien maanden langer. Met haar salaris inclusief vakantiegeld en dertiende maand (€8.855,46 bruto) kwam dat op €168.253,74 aan gemist loon, plus €26.637 aan gemiste pensioenpremie. Omdat zij bij haar vertrek zestig jaar oud is en ten onrechte op non-actief werd gezet, rondde het hof dit op 27 oktober 2026 af op €225.000 bruto. Een vordering voor extra pensioencompensatie wees het hof wel af, omdat die al in december 2025 was uitgekeerd.

Ruim duizend verlofuren maken de rekening €338.208,03

Daarmee hield de schade voor Lloyds Bank niet op. De vrouw had volgens haar eigen overzicht nog 1.006,4 openstaande verlofuren tegoed tegen €56,76 bruto per uur. De bank kwam uit op 472,14 uur (€26.803,39 bruto), maar onderbouwde dat lagere aantal volgens het hof onvoldoende. Het hof verplichtte Lloyds Bank daarom tot €57.123,26 bruto voor de verlofdagen, aangevuld met €5.662,80 incassokosten en €2.953 aan griffierecht en proceskosten. Samen leveren de drie bruto ontslagposten haar €338.208,03 op.

Krijg je in een arbeidsconflict gelijk van de rechter, bewaar dan elk voorstel om weer aan de slag te gaan schriftelijk. Houd ook je urenafspraken en verlofsaldo nauwkeurig bij, want als een werkgever je terugkeer blokkeert, kan dat een forse extra vergoeding opleveren.

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