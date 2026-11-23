Amsterdam moet 2.500 fte aan ambtenaren schrappen, goed voor een besparing van 250 miljoen euro per jaar. Burgemeester Femke Halsema (PRO) is net terug van een handelsmissie naar India. Maandag en dinsdag gaat ze met haar wethouders en de ambtelijke top op retraite. Daar kiezen ze wie mag blijven en wie niet. De uitkomst hoort de buitenwereld pas in het voorjaar.

Dat meldt De Telegraaf . De hoofdstad heeft nu zo'n 22.000 ambtenaren in dienst, die samen ruim 19.000 fte vullen. Een deel van de krimp moet komen van mensen die vanzelf vertrekken, maar gedwongen ontslagen sluit de stad niet uit.

Eerst India, dan de lijstjes

Halsema was van 15 tot en met 20 november op handelsmissie in India . Nauwelijks terug, schuift ze aan bij het topoverleg over de toekomst van haar eigen personeel.

Kijk naar wat de bestuurders en de ambtelijke top straks voor zich krijgen. Lijsten met bewust meer ambtenaren dan er echt uit moeten, zodat zij de keus houden. Die lijsten kwamen van directeuren en managers, die functies moesten aanwijzen die kunnen verdwijnen. Het is een keuzemenu, alleen staan er geen gerechten op maar mensen.

Duizenden ambtenaren zitten in onzekerheid, en hun bazen zoeken op retraite uit wie er mag blijven.

Het gaat niet om een handvol mensen. Bij de GGD moeten 127 ambtenaren weg, bij de directie Verkeer en Openbare Ruimte zeker 188. Dat zijn afdelingen die dicht bij de gewone Amsterdammer staan.

Stel je voor dat je daar werkt. Je hoort dat ruim honderd collega's moeten vertrekken. Of jij erbij zit, weet je niet, want er ligt nog geen plan. Ondertussen ligt er een lijst waar jouw functie op kan staan. En een van de mensen die erover beslist, kwam net terug uit India.

Ingeboekt, maar nog nergens

En dan de uitvoering, want die loopt nu al vertraging op. Toch is de besparing al ingeboekt. Hoe die 250 miljoen er precies moet komen, is nog altijd een raadsel. Of de operatie slaagt, weet ook niemand. Geen wonder dat de lokale Rekenkamer kritisch is.

Elke gewone Nederlander weet dat je niet op een besparing kunt rekenen voordat je weet hoe je die haalt. In Amsterdam doen ze precies dat. Het stadsbestuur rekent zich rijk met een bezuiniging waar nog geen plan voor is.

Onder het personeel heerst onrust en onvrede, en dat is te begrijpen. Tijs van Lieshout is de man die Halsema binnenhaalde om de reorganisatie te leiden. Met hem wil de ondernemingsraad niet meer praten. Dat maakte de OR de afgelopen maand bekend.

Denk daar even over na. De vertegenwoordigers van het personeel willen de reorganisatiebaas van de burgemeester niet meer spreken. Dan is er iets grondig mis. Dan is het vertrouwen weg, nog voordat is gekozen wie eruit moet.

Snijd eerst in de top

Laten we eerlijk zijn. Een stad met 22.000 ambtenaren heeft geen slank bestuur, maar een opgeblazen apparaat. Zoiets ontstaat niet vanzelf, en het college van Halsema draagt daar de verantwoordelijkheid voor.

Halsema en de linkse colleges onder haar hebben een stad bestuurd die zichzelf heeft vetgemest. Nu moeten de mensen op de werkvloer de klappen opvangen. De medewerker bij de GGD heeft dat apparaat niet bedacht. Toch is hij straks misschien zijn baan kwijt. En de gewone Amsterdammer betaalt intussen de rekening.

Het is de omgekeerde wereld. De bestuurders die over dit apparaat gaan, bepalen nu samen met de ambtelijke top wie eruit moet. Staan de functies van die top zelf ook op zo'n lijst? In dit stuk meldt De Telegraaf daar niets over.

Wie echt wil besparen, begint bovenaan. Bij de ambtelijke top, die nu zelf aan tafel zit om te kiezen. Bij de prestigeprojecten van het stadsbestuur. Pas daarna komen de GGD en de werkvloer in beeld.

En Halsema moet verantwoording afleggen. Niet pas in het voorjaar, maar nu, in de gemeenteraad. Ze moet uitleggen hoe haar stad zo'n groot apparaat kon optuigen. En waarom haar personeel daar nu de prijs voor betaalt.

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