Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en daarnaast winst boekt in een eigen bedrijf, kan jaren later alsnog een forse rekening ontvangen. Een oud-zelfstandige met een WAZ-uitkering sinds 1998 zag zijn uitkering over vier eerdere jaren vervallen en kreeg een terugvordering van €17.967,42 bruto. Volgens de Rechtbank Noord-Holland mag het UWV dat volledige bedrag invorderen, blijkt uit een uitspraak die op 17 november 2026 werd gepubliceerd.

De man werkte voorheen gemiddeld veertig uur per week als zelfstandige en viel op 1 januari 1996 uit. Hij kwam in de hoogste klasse van 80 tot 100 procent arbeidsongeschiktheid terecht en kreeg vanaf 4 oktober 1998 een WAZ-uitkering. Op 1 december 2018 greep het UWV echter in. Uit digitale belastinggegevens bleek volgens de uitvoerder dat zijn ondernemingswinst over 2009, 2011, 2012 en 2014 boven zijn vroegere beroepsloon uitkwam.

Belastingcijfers zetten uitkering over vier jaren op nul

Voor de controle van zelfstandigen gebruikt het UWV de definitieve winstcijfers die de fiscus digitaal plaatst in de Zelfstandigen Applicatie UWV. Omdat de man in die vier jaren volgens die gegevens geen inkomensverlies leed, zakte zijn fictieve arbeidsongeschiktheid onder de drempel van 25 procent. Onder die grens wordt de WAZ-uitkering met toeslag in de eerste vijf jaar niet uitbetaald, zonder dat het recht meteen verdwijnt. Over 2010 en 2013 bleef zijn oude klasse van 80 tot 100 procent overigens gewoon gelden.

Volgens de regels voor het terugbetalen van te veel ontvangen uitkering haalt het UWV betaalde bedragen terug zodra inkomsten achteraf anders blijken te liggen. De instantie stelde het terug te betalen bedrag vast op €17.967,42 bruto en wees het bezwaar in juni 2019 af. Daarna sleepte de rechtszaak in Alkmaar zich jarenlang voort. Een geplande zitting uit 2020 werd uitgesteld vanwege belastingprocedures, en na de zitting van januari 2025 volgde een afgewezen wrakingsverzoek in april 2025. Pas op 5 februari 2026 behandelde de rechtbank de zaak opnieuw op zitting.

Stevige verwijten zonder één bewijsstuk op tafel

In beroep stelde de oud-zelfstandige dat zijn echte inkomen jarenlang op nul had gelegen. Volgens hem had de Belastingdienst fouten gemaakt en rechterlijke beslissingen genegeerd. Ook vond hij dat zijn maatmanloon met terugwerkende kracht hoger moest worden vastgesteld. Toch bracht hij geen enkele gewijzigde definitieve aanslag, vaststellingsovereenkomst of kopie van die genoemde uitspraken in het dossier. Zelfs nadat dit tijdens de eerste zitting in januari 2025 besproken was, leverde hij geen stukken aan.

Daarmee verloor hij het inhoudelijke gevecht. De rechtbank oordeelde dat het UWV in beginsel mag uitgaan van de winstcijfers die de fiscus aanlevert. Het is niet aan de uitkeringsinstantie om een definitieve belastingaanslag op eigen houtje in twijfel te trekken. Wie over tegenbewijs beschikt maar dat niet op tafel legt, draagt zelf dat risico. Wel had het UWV al bij het bezwaarbesluit toegezegd de herziening aan te passen als de fiscus de inkomensgegevens alsnog wijzigt.

Weigeren van vermogensverklaring breekt man op

Op één onderdeel kreeg het UWV alsnog kritiek van de rechter. In het besluit uit 2019 ontbrak een kenbare belangenafweging over de gevolgen van de vordering. De rechtbank maakte die afweging daarom zelf en keek naar de omstandigheden van de man. Hij stelde gezondheidsklachten te hebben en zonder inkomen te zitten, maar onderbouwde geen van beide beweringen met stukken.

Daarnaast had hij geweigerd om een door het UWV toegestuurde vermogensverklaring in te vullen. Omdat andere schulden niet bleken en de uitvoerder bij invordering de beslagvrije voet hanteert, woog het belang van de schatkist zwaarder. Op 6 maart 2026 verklaarde de rechtbank het beroep ongegrond, zodat de schuld van €17.967,42 bruto volledig overeind blijft. Daardoor krijgt de man ook het betaalde griffierecht niet terug. Tegen de uitspraak stond zes weken hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep. Of de man dat heeft ingesteld, blijkt niet uit de uitspraak.

Krijg je een terugvordering van het UWV op basis van fiscale cijfers waarover je nog strijdt met de Belastingdienst, voeg dan altijd kopieën van aanslagen en brieven bij je bezwaar. Vul ook een gevraagde vermogensverklaring eerlijk in, want zonder onderbouwing ziet een rechter geen dringende reden om de vordering te verlagen.

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