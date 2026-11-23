De gewone Nederlander voelt het al jaren: een straf stelt in dit land steeds minder voor. Nu zegt de rechtspraak het zelf. Henk Naves is voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij is verbolgen over het plan van staatssecretaris Claudia van Bruggen (D66) om gevangenen tot vier weken eerder vrij te laten. "Dan wordt de rechter een lachertje", waarschuwt hij. Harder kan het uit die hoek bijna niet klinken.

Naves zegt het in De Telegraaf . Het plan van Van Bruggen is haar antwoord op het nijpende cellentekort. Bij Naves schiet het flink in het verkeerde keelgat. "Een rechter toetst aan de wet. Of de overheid zich aan de eigen regels houdt", zegt hij in de krant.

Wat houdt dat plan in? Volgens de Kamerbrief van Van Bruggen mogen mannelijke gevangenen met hooguit twee jaar cel tot 28 dagen eerder naar huis. Wie vastzit voor ernstig geweld of een zedenmisdrijf valt erbuiten. Naar eigen zeggen is Van Bruggen "genoodzaakt" om deze mogelijkheid te gebruiken.

Zwart op wit

Het pijnlijke is: op haar ministerie weten ze precies wat dit betekent. In de beslisnota staat dat deze optie "afdoet aan de straf die de rechter heeft opgelegd". Voor slachtoffers heet het daar "een nadelige optie". Toch ging Van Bruggen ervoor.

In haar brief schrijft ze: "Het verruimen van het eindverlof is een ingrijpende maatregel die mij niet licht valt." Dat zal best. Maar voor slachtoffers is het nog veel zwaarder. Zij zien de dader straks mogelijk weken eerder op straat dan de rechter bepaalde.

En dat is precies het punt. Een rechter weegt een zaak en kiest een straf. Daarna moet de overheid die straf gewoon uitvoeren. Zo niet, dan wordt het vonnis een soort advies. En een advies leg je in Den Haag blijkbaar makkelijk naast je neer.

Den Haag wist het al sinds 2024

De Raad voor de rechtspraak waarschuwt niet voor het eerst. Al op 9 april 2024 uitte de Raad zijn zorgen over noodmaatregelen in de gevangenissen. Over afwijken van de opgelegde straf was de Raad glashelder. "Dit ondergraaft het gezag van de rechter, en tast daarmee ook het vertrouwen in de overheid aan", aldus de Raad. Ook wees hij op het gevaar van rechtsongelijkheid tussen veroordeelden.

Werd er geluisterd? Nee. Eind 2024 sprak een vorige staatssecretaris al van een code zwart-situatie in het gevangeniswezen. Het eindverlof was tot nu toe hooguit 14 dagen, voor straffen tot een jaar. Van Bruggen verdubbelt dat maximum nu naar 28 dagen. En de groep wordt groter, want het gaat voortaan om straffen tot twee jaar.

Op 16 november herhaalde de Raad zijn kritiek, meldde het ANP . De maatregel gaat volgens de Raad in tegen een 'principieel rechtsstatelijk standpunt'. Een straf van de rechter moet ook zo worden uitgevoerd. Daar mag volgens de Raad "niet aan worden getornd".

Nu staat de voorzitter zelf in De Telegraaf. Duidelijker kan een waarschuwing niet zijn. Het kabinet-Jetten kan niet zeggen dat het niet wist wat het deed.

Bouw cellen, open geen deuren

Natuurlijk is het tekort echt. Mannengevangenissen zitten gemiddeld rond 99 procent vol. Als noodopvang zette de politie er tot 100 van haar eigen cellen voor open. Begin november zat ook die ruimte al vol. Volgens Van Bruggen blijven er "structureel tientallen arrestanten" achter op politiebureaus.

Dat is een crisis. Maar die los je niet op over de rug van slachtoffers. Een tekort aan cellen los je op met cellen. Niet door de celdeur eerder open te zetten. De gewone Nederlander begrijpt dat. Waarom begrijpt een staatssecretaris van Justitie dat niet?

De eis is simpel. Wat de rechter oplegt, zit een dader uit, tot de laatste dag. Is er geen plek, bouw dan cellen, desnoods tijdelijke. Geen enkele dader gaat ook maar een dag eerder naar huis. Anders is een vonnis in Nederland straks niets meer waard.

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