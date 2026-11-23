Vlak over onze zuidgrens speelt zich een politiek rampenscenario af dat elke Nederlandse belastingbetaler wakker moet schudden. De Belgische staatsschuld staat op bijna 110 procent en premier Bart De Wever moet tien miljard euro bezuinigen. Toch houdt één linkse coalitiepartij het hele land in gijzeling. Het sociaaldemocratische Vooruit blokkeert het begrotingskader van De Wever en eist simpelweg nog hogere belastingen.

Maandagochtend komt premier De Wever alweer voor de vierde maal deze maand op audiëntie bij koning Filip over de uitzichtloze impasse. Eerder deze maand wees het staatshoofd zijn ontslagaanvraag nog af en stuurde hem terug naar de onderhandelingstafel. Volgens de NOS lichtte het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten inmiddels al per brief in over mogelijke vervroegde verkiezingen. Een land op de rand van financiële uitputting dreigt opnieuw stuurloos te raken.

Vier tegen één in Brussel

De oorzaak van deze muurvaste crisis is kristalhelder. Uit een reconstructie van VRT NWS blijkt dat vier van de vijf regeringspartijen het begrotingskader voor de miljardenbezuiniging aanvaardbaar vinden en daarop verder willen onderhandelen. Alleen Vooruit gooit als enige socialistische coalitiegenoot de kont tegen de krib. Voorzitter Conner Rousseau trekt zich niets aan van zijn vier partners en liet op Instagram lakoniek weten: "De andere partijen zullen naar ons wijzen. Dat neem ik er dan bij."

Zodra de overheid moet snijden in haar eigen onverzadigbare uitgavenpatroon, kent links maar één reflex: nóg meer geld afpakken van werkenden en bedrijven. Vooruit eist zwaardere lasten voor hogere inkomens en mikt bewust op symbolische maatregelen, zoals het schrappen van fiscale voordelen voor profvoetballers. Dat raakt direct aan het zere been van de Franstalige liberale partner MR, waarvan partijleider Bouchez zelf voorzitter is van een voetbalclub op het tweede niveau. Maandag trekken de vakbonden intussen opnieuw de straat op om elke serieuze hervorming kapot te staken.

Lees ook Zuid-Europa kaapt de ECB al 23 jaar en schuldenland Frankrijk stuurt aan op redding

Een schuldenberg in Grieks gezelschap

Het verbijsterende aan die socialistische koppigheid is de rampzalige staat van de Belgische schatkist. België hangt met een staatsschuld van bijna 110 procent in hetzelfde zieke Europese rijtje als Griekenland, Italië en Frankrijk. Het begrotingstekort is veel te hoog en de ruimte om nog langer op de pof te leven is volledig op. Toch weigert links om het mes te zetten in de uitdijende overheidsuitgaven.

In plaats van samen de noodzakelijke tien miljard euro te vinden door de overheid eindelijk kleiner te maken, wordt de hele regering verlamd door politieke spelletjes. België zit inmiddels al aan zijn derde regering in tien jaar, terwijl Nederland al aan het vijfde kabinet toe is. De persoonlijke verhoudingen tussen de coalitiepartijen liggen aan diggelen, precies op het moment dat bedrijven en burgers duidelijkheid nodig hebben. De werkende Vlaming en Waal mogen intussen toekijken hoe de rekening van decennia bestuurlijk wanbeleid blijft oplopen.

Waarschuwing voor Nederland

Wie in Nederland denkt dat dit Belgische moeras ons niets aangaat, vergist zich schromelijk. Precies dezelfde linkse mentaliteit regeerde de afgelopen weken ook op het Binnenhof rond het Belastingplan van kabinet-Jetten. Zodra er geld tekort is, weigert links één euro te snijden in klimaatfondsen, asielopvang of overheidsuitgaven, en schreeuwt het direct om nieuwe heffingen voor spaarders, huizenbezitters en ondernemers.

Zowel in Brussel als in Den Haag geldt dezelfde ijzeren wet: met links aan tafel gaat de overheid nooit minder uitgeven, maar betaalt de burger altijd meer. Nederland heeft nu nog geen schuld van 110 procent, maar als het kabinet-Jetten op deze voet blijft toegeven aan linkse chantage, schuiven we diezelfde kant op.

België laat vandaag live zien waar eindeloos uitgeven en linkse belastinghonger uiteindelijk eindigen: in chaos, stakingen en een lege schatkist.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.