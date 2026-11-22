Terwijl de gevestigde media en het partijkartel de hele week over elkaar heen buitelden om Forum voor Democratie weg te zetten, sloeg Lidewij de Vos zaterdag keihard terug met inhoud. Bij haar terugkeer op de grote ledenbijeenkomst in Den Bosch kondigde de FVD-leider haar allereerste initiatiefwet aan. Ze wil de Remigratiewet niet alleen opnieuw openstellen, maar ook fors uitbreiden.

De timing had nauwelijks scherper kunnen zijn. Precies in de week dat linkse partijen als PRO en D66 per motie probeerden om zelfs het doodnormale woord remigratie uit de wet te schrappen, komt De Vos met een concreet wetsvoorstel dat miljoenen Nederlanders aanspreekt. Het loket voor nieuwe aanvragers ging op 1 januari 2025 dicht, al houden huidige ontvangers hun uitkering wel. FVD wil die deur nu weer wijd openzetten voor groepen migranten die uit eigen beweging willen terugkeren naar hun herkomstland.

Daden tegenover Haagse lafheid

Hoe hard dat voorstel nodig is, bleek eerder deze week al in de Tweede Kamer. Op 16 november dienden Mona Keijzer en JA21-Kamerlid Annabel Nanninga namelijk al een motie in om de bestaande regeling weer te openen en daar geld voor vrij te maken. Zij stelden dat vrijwillige remigratie de druk op woningen en uitkeringen kan verminderen. De reactie van het kabinet-Jetten was even voorspelbaar als laf: minister Thierry Aartsen (VVD) ontraadde de motie omdat er geen geld voor is, zonder met een eigen oplossing te komen.

Waar dit minderheidskabinet alleen maar nieuwe opvangplekken afdwingt en belastinggeld rondpompt, kiest De Vos voor een serieuze wettelijke route. Ze noemde alvast een ruimere doelgroep, naar leeftijd en land van herkomst, en een financiële tegemoetkoming voor wie vertrekt. Wanneer FVD de uitgewerkte wettekst naar de Kamer stuurt, is nog niet bekend. Toch is het politieke signaal nu al kraakhelder. Wie vrijwillig terug wil naar zijn geboorteland, moet daar niet door Haagse bureaucratie van worden weerhouden, maar juist een praktische mogelijkheid krijgen.

Heksenjacht mislukt

Voor De Vos betekende het congres in Den Bosch bovendien haar terugkeer na haar zwangerschapsverlof, te midden van een ongekende mediacampagne rond de uitzending van Zembla. Op FVD.nl verscheen haar volledige onbewerkte toespraak waarin zij direct afrekende met de aanvallen op haar partij. Ze trok een glasheldere grens tegen elke betrokkenheid bij gewelddadige clubjes. "Wie zich daarmee associeert, roep ik opnieuw met klem op zijn of haar lidmaatschap op te zeggen", zei De Vos vanaf het podium.

Tegelijkertijd weigerde zij zich in de verdediging te laten drukken. Donderdag had ze bij Nieuws van de Dag al op de onthullingen gereageerd. In Den Bosch verweet ze de media dat die obsessief zoeken naar manieren om het niet over de inhoudelijke voorstellen van FVD te hoeven hebben. De media smullen van verdachtmakingen, maar raken in paniek zodra de partij het gesprek verlegt naar migratie, woningnood en serieuze wetgeving.

Echte oppositie op rechts

Precies daarom slaat deze aankondiging in als een bom bij de eigen achterban en ver daarbuiten. In een week waarin de VVD zich door D66 en CDA liet vernederen en het kabinet nauwelijks overeind bleef, laat Forum voor Democratie zien hoe echte oppositie eruitziet. Geen meelopen met de Haagse taalpolitie, maar een stevige initiatiefwet op tafel leggen voor gewone Nederlanders die hun land nog herkenbaar willen houden.

Straks moeten D66, VVD, CDA en PRO met de billen bloot in de Tweede Kamer. Ze zullen aan de kiezer moeten uitleggen waarom zij zelfs vrijwillige terugkeer willen blokkeren terwijl de huizenmarkt muurvast zit.

Met haar eerste initiatiefwet dwingt Lidewij de Vos het hele partijkartel rechtstreeks kleur te bekennen.

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