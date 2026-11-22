DENK gaf op 12 november de doorslag bij het belastingplan. Wat de partij daarvoor kreeg, weet de gewone Nederlander nog altijd niet. NU.nl zoekt het antwoord ergens anders. Volgens de site komt het wantrouwen tegen de deal voort uit de moslimachtergrond van DENK-politici. Zo wordt een politieke vraag ineens een geloofskwestie, en de vraagsteller een verdachte.

Dat staat zondag in een stuk van politiek verslaggever Edo van der Goot op NU.nl . De VVD, Groep Markuszower, JA21 en Mona Keijzer wantrouwen DENK volgens NU.nl om die achtergrond. Daarom zou de belastingdeal in hun ogen niet pluis zijn. Als deskundige komt één wetenschapper aan het woord: politicoloog Sanne van Oosten van de University of Oxford. Zij onderzocht DENK en islamofobie in Nederland. "Moslims in de politiek worden vaak als het paard van Troje gezien", zegt Van Oosten. Ze gaat nog een stap verder. "Islamofobie is breed geaccepteerd in de Nederlandse politiek", aldus de politicoloog.

Eén oordeel, geen weerwoord

In het stuk staat geen weerwoord. Geen tweede deskundige, geen Kamerlid dat op het verwijt mag reageren. Van Oosten velt het oordeel. DENK-leider Stephan van Baarle krijgt daarna alle ruimte op zijn werkkamer. "Ik word vaak behandeld alsof ik kwade bijbedoelingen heb", zegt hij.

Natuurlijk zijn er in het debat woorden gevallen die niemand hoeft te verdedigen. Markuszower noemde de drie Kamerleden van DENK "de moslimbroeders". Die woordkeus is voor zijn rekening. Maar NU.nl gooit alles op één hoop. Een handvol uitspraken wordt het bewijs dat al het wantrouwen tegen deze deal uit moslimhaat voortkomt.

De vraag die NU.nl niet stelt

Het belastingplan haalde het met 76 tegen 74 stemmen. De stemmen van DENK beslisten. Wat kreeg DENK ervoor? Mona Keijzer vroeg het Bontenbal in het debat van dinsdag 17 november letterlijk: "Welke afspraken zijn er nou gemaakt?" Die vraag nam NU.nl niet over. Over het antwoord staat in het hele stuk geen woord.

Dat is opvallend, want Van Baarle liep zelf te koop met zijn macht. Op vrijdag 13 november zat hij bij Café Kockelmann op NPO 1. Daar kreeg hij de vraag keer op keer. "Maar wat hebt u teruggekregen?", vroeg Kockelmann. Een echt antwoord kwam er niet. "Het is niet zo simpel dat er iets beloofd is", zei Van Baarle. Over zijn eigen rol was hij wel duidelijk. "Wij gaven de doorslag", zei hij.

En nu komt het mooiste. NU.nl schrijft zelf dat Van Baarle geen moslim is, maar een uitgesproken agnost. Wie hem vraagt wat hij van CDA-leider Henri Bontenbal kreeg, stelt dus geen vraag over geloof. Het is een vraag over macht en over een deal waarvan de inhoud nog altijd niet op tafel ligt.

Kritiek op een politieke partij is geen moslimhaat, en vragen wat een partij kreeg voor haar stem is geen islamofobie.

Een toets die niets zegt over de deal

NU.nl schermt ook met de rechtsstatelijke toets van de Nederlandse orde van advocaten. Daarin kwam het verkiezingsprogramma van DENK er goed vanaf. Er stond geen enkel voorstel in dat de rechtsstaat aantast, terwijl de VVD er negen had en JA21 achttien.

Prima voor DENK. Alleen gaat die toets over een verkiezingsprogramma. Over een afspraak die na de verkiezingen is gemaakt en die niemand kent, zegt hij helemaal niets. Een schoon programma is geen vrijbrief voor een geheime deal.

Dit is precies het probleem met de framing van NU.nl. Wie vraagt wat DENK kreeg, valt in hetzelfde vakje als wie moslims bij voorbaat wantrouwt. Het etiket islamofobie maakt elke inhoudelijke vraag verdacht. Daarmee schiet niemand iets op, ook moslims niet. Zij worden zo gebruikt als schild voor een partij die haar afspraken liever voor zich houdt.

Een nieuwsmedium hoort de macht te controleren. NU.nl doet het omgekeerde en beschermt de partij die de doorslag gaf. Bontenbal en Van Baarle moeten op papier zetten wat ze hebben afgesproken. Tot die tijd is de vraag wat DENK kreeg geen moslimhaat. Het is gewoon journalistiek, en NU.nl laat haar liggen.

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