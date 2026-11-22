De Partij voor de Dieren vierde zondag in Nieuwegein haar twintigjarig jubileum in de Tweede Kamer met veel zelfgenoegzaam applaus. Partijleider Christine Teunissen schepte op over het breken van de VVD en over de wet van haar partij om de Nederlandse veehouderij de nek om te draaien. Ondertussen weigerde diezelfde partij een vrijgesproken eigen senator ook maar één woord van excuses aan te bieden.

Wie dacht dat linkse partijen last hebben van zelfreflectie, kwam op dit congres bedrogen uit. In een verslag van de NOS prees Teunissen haar club de hemel in als een blijvende kracht. "We zijn de luis in de pels van de zittende macht en inmiddels veel meer dan dat", zei ze vanaf het podium. Daarbij glom ze van trots over het achterkamertjesakkoord rond het Belastingplan, waarmee D66 en CDA haar stem kochten om de VVD te passeren. Volgens Teunissen had haar partij laten zien "wat er politiek mogelijk is als de VVD een keer niet aan de knoppen zit".

Kruistocht tegen Nederlandse boeren

Wat dat in de praktijk betekent voor gewone Nederlanders en ondernemers, maakte Teunissen direct duidelijk. Als grootste paradepaardje van twintig jaar Tweede Kamer noemde ze het wetsvoorstel van haar partij dat korte metten moet maken met wat zij de bio-industrie noemt. Begin volgend jaar staat de stemming daarover op de rol. Waar normale boerengezinnen al worden gewurgd door stikstofregels en Brusselse dwang, wil deze radicale activistenclub de hele sector gewoon wegvagen.

Voor een linkse randpartij met een handvol zetels is het een natte droom om via een zwak minderheidskabinet de agenda van Nederland te dicteren. Eerst dreigen tegen het Belastingplan te stemmen, en zodra D66 en CDA wanhopig aankloppen, snel een paar linkse hobby's binnenslepen. Dat burgers via hogere belastingen de rekening betalen voor dit politieke koehandelspel, interesseert de zaal in Nieuwegein geen seconde.

Schaamteloze doofpot in eigen huis

Intussen liep tijdens hetzelfde feestelijke congres een gitzwart intern schandaal dwars door de feestvreugde heen. De Eerste Kamerfractie van de partij viel vorig jaar uiteen toen medeoprichter Niko Koffeman zijn lidmaatschap opzegde uit onvrede over de steun voor hogere defensie-uitgaven. Senator Peter Nicolaï weigerde met het afgesplitste lid Ingrid Visseren-Hamakers mee te gaan en werd daarop door het partijbestuur geroyeerd. In een open brief aan de leden onthulde Nicolaï echter dat de onafhankelijke Commissie van Beroep zijn royement al in juni ongedaan had gemaakt.

Nog pijnlijker voor het bestuur was het tweede deel van die uitspraak. De beroepscommissie stelde volgens Nicolaï vast dat niet hij, maar juist het partijbestuur en lijsttrekker Visseren-Hamakers de partij schade hadden toegebracht. "Mijn royement werd pas in juni van dit jaar ongedaan gemaakt, maar tot op heden is daarover aan jullie door het bestuur niets gemeld", schreef Nicolaï aan zijn partijgenoten. Maandenlang werd een bindend oordeel van de eigen rechters dus keihard in de doofpot gestopt.

Morele grootspraak zonder inhoud

Op het congres van zondag kreeg die autoritaire houding een beschamend vervolg. Een partijlid deed nog een poging om Nicolaï eindelijk te rehabiliteren, maar kreeg niet genoeg steun in de zaal. Het partijbestuur weigerde botweg elk excuus zolang Nicolaï samen met medeoprichter Koffeman in één senaatsfractie blijft zitten. Wie niet blindelings buigt voor de partijtop, wordt zelfs na een officiële vrijspraak koudgesteld.

Dat is het ware gezicht van een club die twintig jaar lang de hele samenleving de les leest over fatsoen, transparantie en moraal. Terwijl Teunissen tijdelijk met verlof gaat en Ines Kostić haar taken overneemt, blijft er één beeld hangen van dit jubileum.

De Partij voor de Dieren jaagt het liefst op boeren en andersdenkenden, maar kan niet eens fatsoenlijk omgaan met haar eigen senatoren.

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