Hoogleraar Marcel Levi zat zondag aan tafel bij WNL Op Zondag. Daar noemde hij Forum voor Democratie op de publieke omroep "gewoon nazi's". En hij vroeg zich hardop af of de honderdduizenden kiezers van die partij dat wel beseffen. Volgens FVD-leider Lidewij de Vos zaten er twee VVD-ministers bij. Tegenspraak kwam er volgens haar niet, wel instemmend geknik.

Levi is internist, hoogleraar en sinds 2021 voorzitter van wetenschapsfinancier NWO . Hij wees op de elf zetels die FVD in de peilingen haalt. "Dat gaat dus om honderdduizenden mensen. Realiseren zij zich dat ze eigenlijk gewoon nazi's zijn? Ik denk dat heel veel van die mensen zich dat niet realiseren, dus dat moeten we veel duidelijker maken", zei hij in het fragment dat WNL zelf op X zette . Over FVD in de Tweede Kamer zei hij dat het "een leuk jurkje aan heeft en een leuk stemmetje".

In dezelfde uitzending zaten minister van Justitie en Veiligheid David van Weel en minister van Defensie Dilan Yeşilgöz, allebei VVD. Van Weel kreeg de ruimte om FVD de les te lezen. FVD moet "goed in de spiegel" kijken, vindt hij. Een woord over de honderdduizenden kiezers die Levi even later in de nazihoek zette? Dat staat nergens in het verslag van WNL

Honderdduizenden mensen besmeurd

De Vos reageerde op X woedend, en terecht. Volgens haar werden bijna een miljoen Nederlanders die in de peilingen op FVD stemmen, besmeurd door een "PRO-boegbeeld". "Nota bene in het bijzijn van VVD-ministers van Defensie en Justitie en Veiligheid. Instemmend geknik volgt", schreef ze. Ook Rutger van den Noort noemde zulke kwalificaties op X "knettergek".

Wie een partij "gewoon nazi's" noemt, zegt iets over iedereen die erop stemt. Dat weet Levi ook. Wie hij met "ze" bedoelt, de partij of haar kiezers, zegt hij er niet bij. WNL maakte er in het eigen verslag "het" van. Hoe dan ook behandelt hij die kiezers als naïeve meelopers die je moet opvoeden.

Wie zijn die kiezers? Dat is de buurvrouw die geen huis kan vinden voor haar dochter. Dat is de stukadoor die elke maand ziet hoeveel de Belastingdienst van zijn loon afroomt. Dat is de gepensioneerde die zich zorgen maakt over de asielinstroom. Werkende Nederlanders met zorgen over immigratie en belastingen zijn geen nazi's, en wie dat op de publieke omroep suggereert, schoffeert honderdduizenden mensen.

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Twee maten op het Binnenhof

Vergelijk dit eens met Pepijn van Houwelingen. Het FVD-Kamerlid deelde een bewerkt beeld van twee ministers met een nazivlag. De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem in oktober 2024 voor belediging . In april bevestigde het gerechtshof dat, met een boete van 450 euro . Het beeld suggereerde volgens het hof dat de ministers nazi's waren.

Een FVD'er die twee ministers met nazi's in verband brengt, moet dus voor de rechter verschijnen. Een hoogleraar die een hele partij en haar aanhang dat etiket opplakt, krijgt een stoel aan tafel bij NPO 1. Van Weel, de minister van Justitie, zat er volgens De Vos gewoon bij.

Natuurlijk moet er ruimte zijn voor stevige kritiek. Zembla liet deze week FVD-leden zien bij vechttoernooien van neonazistische groepen. FVD heeft daar zelf op gereageerd: zes leden zijn geroyeerd . Dat is wat een partij hoort te doen. Maar daarmee zijn honderdduizenden kiezers nog geen bruine massa.

Waar was de VVD?

Het meest wrange zit bij de VVD. Die partij wil de stem zijn van de hardwerkende Nederlander. Een deel van die Nederlanders stemt tegenwoordig op FVD. Als die mensen op de publieke omroep in de nazihoek worden gezet, verwacht je dat een VVD-minister zegt: zo praten we niet over kiezers.

Volgens De Vos sloot het gesprek af met een presentator die "van harte hoopt" dat FVD daalt in de peilingen. Een omroep die met belastinggeld wordt betaald, hoort geen campagne te voeren tegen een partij.

De Vos laat zich niet wegzetten, en haar kiezers ook niet. WNL moet de stempel van Levi rechtzetten. En Yeşilgöz en Van Weel moeten uitleggen waarom ze honderdduizenden Nederlanders niet verdedigden.

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