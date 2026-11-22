Een Nederlandse man diende op 24 december 2024 een Wlz-aanvraag in bij de Sociale Verzekeringsbank, maar kreeg volgens hem bijna elf maanden lang geen enkel besluit. Toen hij de instantie in november 2025 in gebreke stelde, stelde de SVB dat de beslissing al in maart was genomen. Dat verweer hield geen stand bij de Rechtbank Midden-Nederland. De SVB kon namelijk niet bewijzen dat de brief werkelijk aan een postbedrijf was meegegeven. Uit de op 11 november 2026 gepubliceerde uitspraak blijkt dat de SVB de maximale dwangsom van €1.442 moet betalen, plus €521 aan proceskosten en griffierecht.

De procedure draaide om een aanvraag van 24 december 2024 naar de verzekeringsplicht voor langdurige zorg. Met zo'n Wlz-onderzoek bij de SVB laat iemand vaststellen of een Nederlandse zorgverzekering nodig is. Omdat een beslissing volgens de aanvrager uitbleef, stuurde hij op 13 november 2025 een schriftelijke ingebrekestelling. De SVB ontving die brief een dag later.

Schermafdrukken bewijzen niet dat een brief op de post ging

Op 22 december 2025 liet de SVB weten dat de ingebrekestelling volgens haar onterecht was. Volgens de instantie lag er al op 24 maart 2025 een officieel besluit, bijna negen maanden eerder. De aanvrager ontkende dat dit besluit aan hem was bekendgemaakt en vroeg op 28 april 2026 om vaststelling van een dwangsom. Omdat de SVB de hoogte van de dwangsom niet vaststelde, stapte hij op 2 juli 2026 naar de bestuursrechter en vroeg hij ook om een voorlopige voorziening.

Op 31 juli 2026 leverde de SVB op verzoek van de rechtbank informatie aan over de verzending uit maart 2025. De SVB stuurde daarop schermafdrukken uit haar interne systeem, maar daarmee viel ze door de mand. Volgens de rechter tonen zulke schermprints niet aan dat een brief echt aan een postbedrijf is aangeboden. Een deugdelijke verzendadministratie ontbrak.

Zonder bekendmaking telt een oud besluit juridisch niet

Voor elke overheidsinstantie geldt een harde spelregel uit de Algemene wet bestuursrecht. Een besluit gaat pas werken zodra het op de juiste manier aan de burger is bekendgemaakt. Kan een uitvoerder de verzending niet aannemelijk maken, dan blijft dat risico voor rekening van de overheid. De rechter ging er daarom van uit dat de aanvrager het stuk pas medio 2026 leerde kennen, toen de SVB het aan de processtukken toevoegde.

Op 14 november 2025, toen de ingebrekestelling binnenkwam, was er dus nog geen besluit bekendgemaakt. De normale beslistermijn was op dat moment al verstreken. Omdat het beroep volgens de rechtbank kennelijk gegrond was, volgde op 21 augustus 2026 een uitspraak zonder zitting.

Zo loopt de dwangsom in 42 dagen op naar €1.442

Omdat de SVB de hoogte van de dwangsom niet had vastgesteld, deed de rechtbank dat alsnog op grond van de wet. Na een geldige ingebrekestelling heeft een bestuursorgaan twee weken om alsnog te beslissen. Blijft een aantoonbaar verstuurd besluit daarna uit, dan tikt vanaf de vijftiende dag een dagelijkse dwangsom mee voor maximaal 42 dagen.

Die wettelijke bedragen stijgen in drie schijven. Volgens de wettelijke tarieven kosten de eerste twee weken €23 per dag (samen €322), de twee weken daarna €35 per dag (€490) en de laatste twee weken €45 per dag (€630). Vanaf 29 november 2025 tot 10 januari 2026 stelde de rechter de dwangsom vast op €1.442. Daarbovenop veroordeelde de rechtbank de SVB tot €467 aan proceskosten en €54 griffierecht, samen €521 extra. In totaal komt dat uit op €1.963. De inhoudelijke gronden van de aanvrager tegen het besluit van 24 maart 2025 stuurde de rechtbank door naar de SVB ter behandeling als bezwaar. Partijen kunnen binnen zes weken na verzending van de uitspraak verzet aantekenen.

Wacht je zelf te lang op een beslissing van de SVB over je Wlz-verzekering, AOW of AIO, neem dan geen genoegen met de losse bewering dat een brief al weg is. Stuur altijd een schriftelijke ingebrekestelling en bewaar je eigen verzendbewijs. Kan de SVB niet aannemelijk maken dat het besluit echt aan een postbedrijf is aangeboden, dan kan jouw dwangsom na twee weken oplopen tot €1.442.

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