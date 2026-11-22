Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur van de Volkskrant. Helaas voor hem én zijn krant staat hij online echter eerst en vooral bekend als een radicaal-linkse mafkees. Vandaag onderstreepte hij die reputatie maar weer eens door FVD op passief-agressieve wijze te vergelijken met de nazi's. Want FVD gebruikte partijbanieren op het partijcongres van gisteren. Weet je wie dat ook deden? Juist.

Gekker dan Maarten Keulemans worden ze niet gemaakt. Deze man is werkelijk helemaal van het padje. Dat wisten we al langer, maar als er nog een eenzame naïeveling is die daar nog niet helemaal van overtuigd is, moet 'ie even kijken naar deze tweet van de zogenaamde wetenschapsjournalist:

Partijvlaggen zijn nazistisch

Als iemand de vergelijking maakt tussen de nazi 's en moderne partijen verwacht je tegenwoordig iets van creativiteit. Dit soort vergelijkingen worden immers voortdurend gemaakt, al helemaal in de mainstream media . Wil zo'n vergelijking echt impact hebben, dan moet die creatiever zijn dan de algemene vergelijking. Anders wordt het immers gewoon saai.

Dodelijk saai.

nazistisch is. De nazi's deden dat immers ook in Neurenberg (en elders). Dus, tja, als zij dat deden, nou, dan heb je het van hen overgenomen en ben je stiekem zelf ook Nou, wat dat betreft stelt Keulemans niet teleur. Zijn stelling is nu blijkbaar letterlijk dat het gebruik van partijvlaggen. De nazi's deden dat immers ook in Neurenberg (en elders). Dus, tja, als zij dat deden, nou, dan heb je het van hen overgenomen en ben je stiekem zelf ook extreemrechts . 1+1=5. Zo, die zit!

Geen grap

Een normaal mens ziet zo'n tweet voorbijkomen en denkt dan dat het een grapje is van meneer Keulemans. Geen weldenkend mens kan zoiets immers menen. Zelfs de grootste FVD-hater van Nederland begrijpt dat dit volslagen onzinnig is, niet in de laatste plaats omdat alle partijen partijvlaggen en partijbanieren gebruiken bij bijeenkomsten.

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Helaas pindakaas, Keulemans is werkelijk zo ver heen dat hij dit meent. Deze man gooit er regelmatig de meest radicaal-linkse tweets uit op X. Zo ging hij vandaag ook los op FVD toen hij zag dat iemand iets zei over de geheime vergadering van Femke Halsema met kartelmedia. "Totaal debiel dit inderdaad," schreef hij. "Omdat Halsema stomme dingen doet, mag FVD gezellig flirten met nazisme ?"

Wat?

Een 'half-fascistische Marsdroom'

En er zijn meer voorbeelden te geven. Een week geleden haalde hij uit naar Elon Musk omdat twitteraar Remco de Boer enthousiast reageerde op een raketlancering van SpaceX: "Ook ik word heel blij van dit soort Thunderbirds-jongensgedoe," schreef Keulemans toen. "Totdat ik besef: de Thunderbirds deden het nog om andere mensen te helpen. Niet om een of andere maffe half-fascistische Marsdroom na te jagen."

Oké dan, Maarten.

Oh ja, en dan was er ook nog de tweet die hij eerder dit jaar plaatste over foto van een groepje rechtse Nederlanders dat lekker met elkaar aan het dineren was. Vreselijk, vond hij dat. Hij schreef de namen op van vijf aanwezigen, en vervolgens vroeg hij zijn volgers om de overige aanwezigen te identificeren. Let wel, de foto in kwestie was oorspronkelijk gedeeld in memoriam van de overleden Robert Jensen.

Dit is Keulemans in een notendop. Hij gooit er de ene na de andere geschifte, anti-rechtse tweet uit... en de Volkskrant vindt het blijkbaar best, want hij wordt door niemand teruggefloten. Bizar.

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