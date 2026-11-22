Zelden zag je een Nederlandse partijleider zichzelf op televisie zo grondig voor schut zetten als VVD-leider Dilan Yeşilgöz zondagochtend deed. Tien dagen nadat D66 en CDA haar partij een mes in de rug staken rond het Belastingplan, schoof ze aan bij WNL op Zondag om de daders de hemel in te prijzen. Rechtse kiezers die nog een greintje ruggengraat verwachtten, kwamen opnieuw bedrogen uit.

In het gesprek met Rick Nieman poetste de vicepremier de grootste vernedering van haar partij weg als een gevoelig teamuitje. Toen Nieman doorvroeg over premier Rob Jetten en de coalitiepartners, volgde een verbijsterende bekentenis. "Ik vertrouw ze gewoon als mensen en het zijn fijne collega's", zei Yeşilgöz zonder blikken of blozen. Dezelfde coalitiepartners die haar dagen eerder tot wanhoop dreven, zijn ineens weer dikke vrienden.

Therapiepraat in plaats van ruggengraat

Nog tenenkrommender werd het toen Nieman vroeg of er die zaterdagochtend sorry was gezegd. "Niemand heeft dat aan elkaar gevraagd", antwoordde Yeşilgöz doodleuk. De VVD wordt publiekelijk te kijk gezet en de eigen Kamerfractie staat in haar hemd. Niemand aan tafel achtte zelfs maar een excuus nodig, maar Yeşilgöz slikt het allemaal gewoon weg.

Sterker nog, de VVD-leider gaf toe dat een deel van het conflict niet is uitgepraat, maar simpelweg is geparkeerd. Volgens haar kostte het uitpraten op persoonlijk vlak te veel tijd om snel naar buiten te treden. Toen Nieman spottend vroeg of ze met z'n drieën moesten gaan kamperen, wuifde ze dat weg en beloofde ze later rustig een-op-een met haar collega's te zitten, oprecht en niet slechts functioneel. Het klonk niet als een politiek leider die knokt voor ondernemers en belastingbetalers, maar als een uitgebluste manager op een heisessie.

Plucheplakken vermomd als verantwoordelijkheid

Schaamteloos defensief werd Yeşilgöz pas toen ze zelf het verwijt aanhaalde dat heel Nederland inmiddels uitspreekt: dat deze hele club alleen op het pluche wil blijven zitten. Ze deed die kritiek geprikkeld af als onzin en schermde met haar grote verantwoordelijkheidsgevoel. "Persoonlijk leveren we daar ook offers voor", klaagde Yeşilgöz over haar zware bestaan als vicepremier. Het zelfmedelijden droop werkelijk van het scherm.

Je moet maar durven om op zondagochtend te jammeren over persoonlijke offers terwijl miljoenen werkende Nederlanders betalen voor de linkse koers van dit kabinet. Uit een analyse van de NOS blijkt immers glashelder dat de weeffout van deze coalitie geen millimeter is hersteld. Minder dan een jaar na het aantreden van het kabinet-Jetten noemde Yeşilgöz het experiment zelf al "mislukt", om in het Kamerdebat vervolgens rustig te verklaren dat het haar niet uitmaakt of het kabinet voortaan met links of met rechts samenwerkt. Zodra het echt spannend wordt, kiest ze direct weer voor haar ministerspost boven haar eigen kiezers.

De rechtse kiezer betaalt de rekening

Het pijnlijkste aan deze vertoning is niet eens de zwakte van één minister, maar het failliet van de hele VVD. D66 en CDA wisten vanaf dag één dat ze met deze partij werkelijk alles kunnen flikken. Ze kunnen de VVD negeren, links zaken doen en de rekening bij werkend Nederland dumpen. Uiteindelijk kruipt de VVD-top toch weer braaf terug in haar mand.

Wie zich zo slaafs laat vernederen door een D66-premier, zet het laatste restje rechtse geloofwaardigheid definitief bij het grofvuil. Kiezers die ooit op de VVD stemden voor lagere belastingen en een kleinere overheid, zien nu wat hun stem nog waard is: precies niets.

Yeşilgöz mag haar coalitiepartners nog zo vaak roemen als fijne collega's, maar in het stemhokje wacht de VVD een genadeloze afrekening.

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