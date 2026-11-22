Heb je zonnepanelen, dan wordt je stroom vanaf 1 januari flink duurder. De salderingsregeling stopt dan. Een huishouden met acht panelen betaalt in 2027 ongeveer €390 meer voor stroom dan dit jaar, heeft Keuze.nl uitgerekend. Dat komt neer op ruim €32 per maand. December levert je met salderen nog maar zo'n €6 op, want je panelen wekken dan bijna niets op.

De vergelijker rekende met de gemiddelde tarieven van Eneco, Vattenfall en Essent bij een contract van een jaar vast, stand 20 november.

Wat er vanaf januari anders wordt

Stroom die je zelf gebruikt terwijl de zon schijnt, hoef je niet te kopen. Dat blijft zo. Bij een jaarcontract van Eneco, Vattenfall of Essent bespaar je daarmee ruim 30 cent per kWh.

Voor stroom die je teruglevert aan het net, verandert alles. Nu mag je die stroom nog verrekenen met wat je 's avonds of in de winter van het net haalt. Vanaf 1 januari krijg je er alleen nog een terugleververgoeding voor, en daar gaan terugleverkosten vanaf.

Wat je dan netto per teruggeleverde kWh overhoudt bij een jaar vast:

Eneco: 4,4 cent;

Vattenfall: 3,9 cent;

Essent: 3,8 cent.

Bij 17 van de 27 vaste contracten in de vergelijker van Keuze.nl houd je zelfs minder dan 2 cent per kWh over. Bij een paar is het minder dan een halve cent.

Zo komt die €390 tot stand

Keuze.nl rekende met een huishouden dat 3.500 kWh per jaar verbruikt. Acht panelen op het zuiden wekken zo'n 3.000 kWh op. Daarvan gebruikt het gezin 900 kWh direct zelf. De andere 2.100 kWh gaat het net op.

2026: €852 voor 2.600 kWh van het net, min €688 voor de gesaldeerde 2.100 kWh, plus €213 terugleverkosten. Totaal €377.

€852 voor 2.600 kWh van het net, min €688 voor de gesaldeerde 2.100 kWh, plus €213 terugleverkosten. Totaal €377. 2027: dezelfde €852 voor stroom van het net, min €189 vergoeding voor de 2.100 kWh die je teruglevert, plus €104 terugleverkosten. Totaal €767.

Het verschil is €390. Heb je een contract met een lage terugleververgoeding, dan is de stijging nog groter.

Zo haal je meer uit je panelen

Het loont dus om zoveel mogelijk van je eigen stroom zelf te verbruiken. Wat je teruglevert, brengt een paar cent op. Wat je later van het net haalt, kost ruim 30 cent. Een gemiddeld huishouden gebruikt 30 procent van de eigen stroom direct zelf. Keuze.nl rekende uit wat meer zelf gebruiken oplevert bij 3.000 kWh opwek:

Was en vaat overdag: je gaat naar ongeveer 35 procent. Dat scheelt zo'n €40 per jaar.

je gaat naar ongeveer 35 procent. Dat scheelt zo'n €40 per jaar. Elektrische auto laden als de zon schijnt: met een eigen laadpaal kom je rond de 50 procent. Dat is zo'n €170 per jaar meer dan nu.

met een eigen laadpaal kom je rond de 50 procent. Dat is zo'n €170 per jaar meer dan nu. Thuisbatterij: je komt op ongeveer 60 procent, goed voor ruim €250 per jaar. Daar staat wel een aanschaf van duizenden euro's tegenover. Reken de terugverdientijd dus eerst door.

Je panelen uitzetten heeft dus geen zin: wat je zelf verbruikt, hoef je niet voor ruim 30 cent in te kopen.

Kijk nu naar je contract

Wat je overhoudt aan terugleveren, verschilt sterk per leverancier en per contract. Leg je eigen tarieven naast die van andere leveranciers, met je zonnepanelen ingevuld. Kun je je verbruik goed sturen, dan kan een dynamisch contract iets opleveren. De prijs wisselt dan per uur, dus wassen of laden op goedkope uren scheelt direct.

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