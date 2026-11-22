Je kinderen zijn het huis uit en de achterste slaapkamer van je sociale huurwoning staat leeg. Het kabinet moedigt aan om die kamer te verhuren, maar een woningcorporatie kan je daarna een forse extra huurverhoging opleggen. Het loon van je kamerhuurder telt namelijk mee bij het huishoudinkomen op jouw adres. Uit een doorrekening met de huidige regels blijkt dat dit een stel €806 kost in jaar één en €4.773 over drie jaar.

Waarom een kamerhuurder jouw huur ineens opjaagt

Elk jaar op 1 juli mag de kale huur van een sociale huurwoning stijgen. In 2026 gold volgens de regels van de Rijksoverheid een maximale stijging van 4,1 procent bij een kale huur vanaf €350. Verdient een huishouden meer dan de wettelijke inkomensgrenzen, dan mag de verhuurder in plaats daarvan €50 of €100 per maand extra vragen.

De verhuurder kijkt naar het gezamenlijke inkomen van twee jaar eerder van iedereen op dat adres. Voor 2026 lagen de grenzen voor een meerpersoonshuishouden op €68.858 en €93.531, en voor een alleenstaande op €59.504 en €70.149. Een kamerhuurder van 23 jaar of ouder telt nu met zijn volledige loon mee, en in de memorie van toelichting erkent het ministerie dat dit hospitaverhuur ontmoedigt.

Twee huishoudens: tot €4.773 extra huur in drie jaar

Stel dat een ouder echtpaar samen €62.000 verdient en €800 kale huur betaalt. Zonder kamerhuurder blijft het onder €68.858 en stijgt de huur met €32,80 per maand (4,1 procent). Verhuurt het stel een kamer aan een 25-jarige met €38.000 loon, dan stijgt het adresinkomen naar €100.000 en mag de corporatie €100 vragen.

In het eerste jaar scheelt dat €67,20 per maand, oftewel €806,40 per jaar (afgerond €806). Als de corporatie elk jaar €100 blijft rekenen en we ter vergelijking opnieuw met 4,1 procent rekenen, groeit dat gat snel. In jaar twee bedraagt de huur €1.000 tegen €866,94, wat €1.596,72 extra per jaar kost. In jaar drie loopt het verschil op naar €1.100 tegen €902,48 (€2.370,24 per jaar). Over drie jaar betaalt dit stel €4.773,36 (afgerond €4.773) meer, zolang de maximale huur volgens het puntenstelsel niet is bereikt.

Ook een alleenstaande AOW'er met een klein pensioen kan zo geraakt worden. Met €24.000 inkomen en €650 kale huur krijgt zij normaal €26,65 verhoging per maand. Verhuurt zij een kamer aan een verpleegkundige met €48.000 loon, dan stijgt het adresinkomen naar €72.000 en mag de verhuurder €50 vragen. Dat scheelt in jaar één €280,20 extra (afgerond €280) en in jaar drie al €800,76 per jaar. Over drie jaar telt het extra bedrag op tot €1.628,28 (afgerond €1.628). De SGP rekende in het Kamerverslag met maximaal €1.200 per jaar verschil, maar bij het stel ligt het in jaar één lager en daarna juist hoger.

Twee haken aan de voorgestelde hospitawet

Met het wetsvoorstel blijft het loon van een kamerhuurder buiten beschouwing bij een schriftelijk contract, mits die huurder op het adres staat ingeschreven. Toch zitten er twee belangrijke haken aan het voorstel. Ten eerste rust de bewijslast op de hoofdhuurder, die zelf bezwaar moet maken en contract plus eigen inkomen moet aantonen. Wie geen bezwaar indient, betaalt de hogere huur gewoon.

Ten tweede kan de ontvangen kamerhuur zelf een rol spelen, omdat die opbrengst volgens het ministerie het jaarinkomen van de hospita verhoogt. De Belastingdienst meldt daarentegen dat kamerverhuur in een huurwoning tegen een normale huur meestal geen gevolgen heeft voor de aangifte. Telt de kamerhuur wel volledig mee als inkomen, dan zit het stel bij €450 per maand met €67.400 nog net onder de grens. Bij €575 per maand komt het op €68.900 en dreigt alsnog €50 extra huur per maand.

Waar je als sociale huurder nu op moet letten

Nu is de hogere huur nog een keuze van de verhuurder. Volgens een evaluatie over 2023 kregen circa 107.400 huishoudens de verhoging en vroeg 27 procent van de toepassende corporaties het maximale bedrag. In haar brief van 21 september 2026 schreef Boekholt-O'Sullivan dat zij corporaties wil verplichten het volle bedrag te vragen, wat op termijn maximaal circa €100 miljoen per jaar zou opleveren.

Beide plannen zijn voorstellen die nog niet gelden. De hospitawet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, en het plan voor verplichte verhogingen gaat naar verwachting begin 2027 in internetconsultatie. Wil je nu een kamer verhuren in een sociale huurwoning, vraag dan vooraf toestemming aan je corporatie en reken uit of het loon van je kamerhuurder jullie adresinkomen boven de grens tilt.

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