Bestaat Bigfoot echt of loopt er al tientallen jaren iemand met enorme nepvoeten door de Amerikaanse bossen? Die vraag houdt mensen al generaties bezig. Nu heeft de regering van Donald Trump oude overheidsdocumenten vrijgegeven die het mysterie nieuw leven inblazen. Vooral de bevindingen van een bioloog uit 1982 zijn behoorlijk interessant.

De Amerikaanse bosbeheerorganisatie United States Forest Service heeft drie documenten openbaar gemaakt onder de naam Bigfoot/Sasquatch Records. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid serieus onderzoek heeft gedaan naar mysterieuze voetafdrukken die mogelijk van Bigfoot afkomstig waren.

Het harige reuzenwezen zou zich volgens talloze verhalen schuilhouden in de uitgestrekte bossen van Noord-Amerika. Bewijs voor zijn bestaan ontbreekt nog altijd, maar dat weerhield de overheid er niet van om de zaak te onderzoeken.

In 1982 werd bioloog Rodney L. Johnson door het Amerikaanse ministerie van Landbouw ingeschakeld. Zijn opdracht? Onderzoeken of gigantische voetafdrukken in het Umatilla National Forest in Washington daadwerkelijk van een onbekend wezen konden zijn.

Geen gewone voetafdrukken

Johnson bezocht drie locaties, die hij simpelweg A, B en C noemde. Op modderige bospaden trof hij grote voetafdrukken aan. Hij maakte foto's, bestudeerde de details en schreef uiteindelijk een rapport van zes pagina's. Zijn bevindingen waren niet bepaald alledaags. Volgens de bioloog waren de sporen op de eerste twee locaties gemaakt door "iets anders dan een tweevoetig wezen van meer dan 136 kilo".

Dat klinkt misschien als slecht nieuws voor Bigfoot, maar Johnson had meer te vertellen. "Als de sporen vervalst zijn, heeft iemand daar ontzettend veel moeite en aandacht aan besteed", schreef hij

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Bijna niet na te maken

Vooral de details in de voetzolen vond hij bijzonder. De afdrukken bevatten kenmerken die volgens hem nauwelijks na te maken waren. "Ze zien er heel natuurlijk uit", merkte hij op. Johnson opperde zelfs dat een vervalser mogelijk een afgietsel van een echte voet had gebruikt. Alleen zouden er dan andere huidplooien zichtbaar moeten zijn geweest.

Op de derde locatie ontdekte Johnson nog eens twaalf voetafdrukken. Die leken sterk op de exemplaren die hij eerder had onderzocht. Het mysterie werd er niet kleiner op.

Bigfoot blijft ongrijpbaar

De regering-Trump heeft het mysterie rond Bigfoot weer flink aangewakkerd, maar een definitief antwoord blijft uit. De vrijgegeven documenten leveren geen hard bewijs dat het legendarische wezen daadwerkelijk door de Amerikaanse bossen rondstruint.

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