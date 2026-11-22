Wie online een veranda bestelt, mag daar in de regel tot 14 dagen na de levering nog van afzien. Zegt de verkoper dat het maatwerk is, dan moet hij dat kunnen onderbouwen. Dat oordeelde de kantonrechter in Dordrecht op 19 november, blijkt uit de uitspraak. Een man kocht via een website een veranda van €2.764,65 en betaalde €829,40 vooruit. De verkoper wilde dat geld houden. Hij moet het met rente en kosten terugbetalen.

De verkoper is een bedrijf dat veranda's via internet verkoopt. De uitspraak noemt de naam niet.

Wat er gebeurde

De man sloot de koop op 16 augustus 2025, via de website van het bedrijf. In de offerte stond dat hij het hele bedrag vooraf moest betalen. Hij deed een eerste aanbetaling van €829,40.

Daarna kreeg hij een orderbevestiging waarin iets anders stond: betalen bij of voor de levering. Dat was volgens hem niet afgesproken. Op 17 september 2025 liet hij per mail weten dat hij van de koop afzag. De veranda was toen nog niet geleverd. Een dag later vroeg hij zijn aanbetaling terug, binnen 14 dagen.

Het bedrijf weigerde. Het vond dat de man de koop niet kon ontbinden, omdat de veranda op maat werd gemaakt. Ook wilde het de aanbetaling houden als vergoeding voor zijn kosten.

Waarom de koper gelijk kreeg

De koop was gesloten buiten de winkel van het bedrijf. De man kocht als consument. Dan geldt de bedenktijd: je mag zonder reden van de koop afzien tot 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen. De man deed dat op tijd, want de veranda was er nog niet eens.

Voor maatwerk geldt die bedenktijd niet. Maar volgens de rechter is iets pas maatwerk als het zo naar de wensen van één klant is gemaakt, dat de verkoper het redelijkerwijs niet meer aan een ander kan verkopen. De veranda zou 3 bij 4 meter worden. Het bedrijf kon niet laten zien dat zo'n maat zo bijzonder is dat niemand anders hem wil.

Een vergoeding voor zijn kosten kreeg het bedrijf ook niet. Wie gebruikmaakt van de bedenktijd, hoeft die niet te betalen, oordeelde de rechter.

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Wat het bedrijf moet betalen

de aanbetaling van €829,40;

€150,54 aan incassokosten;

wettelijke rente;

€381,04 aan proceskosten.

De man had het bedrijf een termijn van 14 dagen gegeven om te betalen. Daarom was het bedrijf vanaf 2 oktober 2025 te laat. Hij voerde de zaak zelf, zonder advocaat.

Zo gebruik je je bedenktijd

Bestel je iets online , ook iets groots als een veranda, een overkapping of een schuur, let dan op het volgende:

Je hebt 14 dagen na ontvangst. Zie je ervan af, laat het de verkoper dan binnen die termijn duidelijk weten. Een mail is genoeg. Bewaar hem.

Zie je ervan af, laat het de verkoper dan binnen die termijn duidelijk weten. Een mail is genoeg. Bewaar hem. Zegt de verkoper "maatwerk"? Dat is niet genoeg. Het moet echt zo specifiek voor jou zijn gemaakt dat een ander het niet wil.

Dat is niet genoeg. Het moet echt zo specifiek voor jou zijn gemaakt dat een ander het niet wil. Vraag je geld terug met een termijn. Betaalt de verkoper niet op tijd, dan kun je rente en incassokosten eisen.

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