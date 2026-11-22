Wie na een ziekteperiode weer aan de slag gaat en elf maanden later opnieuw uitvalt, begint aan een nieuwe periode van twee jaar loondoorbetaling. De werkgever van een vrouw die sinds 2011 dertig uur per week werkte voor €2.923,50 bruto per maand, zag dat anders. Hij stelde dat zij nooit echt was hersteld en kortte haar salaris met terugwerkende kracht naar 70 procent. In augustus legde hij zelfs een volledige loonstop op. Op 28 oktober 2026 floot de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland het bedrijf in kort geding terug. Uit het op 12 november gepubliceerde vonnis blijkt dat het volledige salaris moet worden nabetaald, plus de maximale 50 procent wettelijke verhoging en €2.199,44 aan kosten.

De spanningen begonnen al na haar eerste ziekmelding op 3 april 2024. Vanaf 1 september 2024 draaide de vrouw weer volledig haar eigen uren, maar de werkgever hield haar op papier ziek en betaalde maar 70 procent loon. Daarom vroeg zij een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Op 21 januari 2025 gaf de verzekeringsarts haar gelijk: vanaf 1 september 2024 was zij weer volledig geschikt voor haar werk. Eind maart 2025 volgde de officiële hersteldmelding bij het UWV.

Twee ziekteperiodes tellen alleen samen binnen vier weken

Toen zij zich op 23 februari 2026 opnieuw ziek meldde, belandde haar e-mail eerst in de spambox van de werkgever. Pas eind mei reageerde het bedrijf met de mededeling dat het om één doorlopende ziekteperiode van ruim een jaar ging. De directeur stelde dat zij tussendoor fouten had gemaakt door haar oude klachten en zette haar loon terug naar 70 procent.

De kantonrechter in Nijmegen zette direct een streep door die redenering. Volgens de wet mag een werkgever twee ziekteperiodes alleen optellen als de tussenliggende herstelperiode korter duurt dan vier weken. Omdat de werkneemster eind maart 2025 officieel hersteld was gemeld en pas elf maanden later opnieuw uitviel, begon een nieuwe termijn van 104 weken. Op grond van het bedrijfsreglement heeft zij in dat eerste ziektejaar recht op 100 procent loon, tot eind februari 2027.

Lees ook Zieke chauffeur werkt drie avonden in café zonder toestemming, maar houdt toch recht op volledige WW

Niet de werknemer, maar de baas roept de bedrijfsarts op

Nog steviger greep de rechter in bij de volledige loonstop die de werkgever op 1 augustus 2026 oplegde. Het bedrijf verweet haar dat zij zelf geen afspraak bij de bedrijfsarts had gepland en op 3 augustus wegbleef bij een re-integratiegesprek. De vrouw had eerder aangegeven dat zij een slechte ervaring had met de oude bedrijfsarts. In een eerdere rechtszaak in 2025 had de werkgever zelfs toegezegd een andere arts in te schakelen.

De kantonrechter maakte korte metten met die omkering van verantwoordelijkheden. Een zieke werknemer hoeft niet zelf een spreekuur te regelen, omdat de werkgever de verzuimbegeleiding aanstuurt en de bedrijfsarts moet oproepen. Omdat het bedrijf dat naliet, stond haar medische belastbaarheid helemaal niet vast. Zonder dat medische oordeel mocht de directeur haar niet verplichten om op 3 augustus op gesprek te komen. De loonstop was daarmee onrechtmatig.

Maximale 50 procent boete bovenop de gemiste maanden

Door die halsstarrige houding liep de rekening voor het bedrijf flink op. De werkgever vroeg op de zitting nog om ontbinding als de vrouw zich niet binnen dertig dagen meldde, maar de rechter ging daar niet op in. Het bedrijf moet eerst €2.275,68 netto over mei nabetalen, plus het ontbrekende deel over juni (€2.923,50 bruto min €1.808,80 netto). Daarna volgen het volledige maandsalaris van €2.923,50 bruto over juli en doorbetaling vanaf 1 augustus 2026.

Over alle maanden van mei tot en met oktober legde de rechter ook de maximale 50 procent wettelijke verhoging op. Op één volledig gemiste maand van €2.923,50 komt dat neer op €1.461,75 bruto aan extra boete. Daar komen nog wettelijke rente, €769,77 aan incassokosten en €1.429,67 aan proceskosten bovenop.

Val je na herstel opnieuw ziek uit, dan sta je volgens Rijksoverheid.nl over ziekteverzuim juridisch sterk zodra je minstens vier weken hersteld was. Zorg dat een officiële hersteldmelding altijd zwart op wit staat en vraag bij discussie een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Zo mag een werkgever je salaris nooit zomaar naar 70 procent korten of je loon stopzetten.

Wil je vaker zulke uitleg over je geld direct op je telefoon? Volg het DDS WhatsApp-kanaal.