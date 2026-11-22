Wie dacht dat het fiasco rond de Duitse tol voor personenauto's definitief in de prullenbak lag, komt bedrogen uit. Achter gesloten deuren blijkt de Duitse overheid een vertrouwelijk onderzoek te hebben laten uitvoeren naar de financiën van het snelwegennet. De uitkomst is een directe dreiging voor miljoenen Nederlandse vakantiegangers en forensen: de adviseurs schuiven een tol voor personenauto's op de Autobahn namelijk doodleuk weer naar voren.

Het gaat om een als vertrouwelijk bestempeld rapport van overheidsadviseur PD voor de Duitse bondsregering. Het stuk lekte uit via Der Spiegel, waarna Der Tagesspiegel de harde conclusies op een rij zette. Ook De Telegraaf waarschuwde zaterdag dat gas geven op de Duitse snelwegen straks een stuk duurder dreigt te worden. Als Berlijn zo'n heffing doorzet, mag ook elke Nederlandse automobilist op weg naar de wintersport of zomervakantie de portemonnee trekken.

Berlijn sloopt de begroting en kijkt naar de automobilist

De rekensom van PD laat weinig te raden over. Ook als het staatsbedrijf Autobahn GmbH een deel van de vrachtwagentol krijgt en tot twintig miljard euro mag lenen, blijft het verlies draaien en gaapt er uiterlijk begin 2034 een fors gat in de inkomsten. Het advies van de onderzoekers ligt dan voor de hand: geef het wegenbedrijf alle opbrengsten van de vrachtwagentol. In hun tweede variant voert Berlijn daarbovenop alsnog een tol voor personenauto's in.

Overheden smijten elk jaar miljarden over de balk aan klimaatfondsen en bureaucratie, maar voor degelijk asfalt moet de automobilist opnieuw bloeden. Hoe komt het dat een rijk industrieland als Duitsland zijn eigen wegen niet eens meer normaal kan onderhouden? Het antwoord is pure bestuurlijke boekhoudtruc. SPD-minister van Financiën Lars Klingbeil schrapt de komende jaren ruim zeven miljard euro aan rijksgeld voor het wegenbedrijf, en dat gat moet de Autobahn GmbH zelf dichten met leningen.

Politici ontkennen tot het geld helemaal op is

Uiteraard schoot het Duitse ministerie van Verkeer van CDU-minister Steffen Bilger meteen in de standaardreflex. Een woordvoerder riep haastig dat er in het coalitieakkoord niets staat over een personenautotol en dat er geen onderzoek of afweging loopt. Alleen lag het plan van Klingbeil al eerder onder vuur. De Duitse Rekenkamer vond het wetsontwerp van Bilger nog niet rijp voor een besluit. Bovendien betaalt het snelwegbedrijf voor zijn leningen meer rente dan de staat zelf, dus elke kilometer asfalt valt zo juist duurder uit.

Paula Piechotta, begrotingsspecialiste van de Groenen, zei tegen Der Tagesspiegel dat de financiering van Klingbeil zonder extra inkomsten begin jaren dertig in elkaar stort. En elke automobilist weet hoe dit spel eindigt zodra het tekort niet meer weg te moffelen valt. Niemand in Berlijn gaat dan snijden in uitkeringen, migratiekosten of groene subsidies. Ze sturen de factuur rechtstreeks naar de autorijder die de grens oversteekt.

De autorijder is in heel Europa de melkkoe

Voor de Nederlandse automobilist voelt dit als de zoveelste trap na. In eigen land word je al uitgekleed met benzineprijzen die bij de hoogste van Europa horen en peperdure motorrijtuigenbelasting. Daarbovenop komen de bizarre lastenverzwaringen van een kabinet-Jetten dat in de peilingen inmiddels op een historisch dieptepunt staat . De Duitse snelweg was jarenlang een van de laatste plekken waar je zonder tolpoortjes kon doorrijden.

Die vrijheid staat nu opnieuw onder druk omdat overheden hun eigen uitgaven weigeren te temmen. Eerst werd de automobilist in Nederland het leven zuur gemaakt met steeds hogere heffingen. Straks mag diezelfde vakantieganger na de grens nog een keer afrekenen voor een versleten Duits wegdek dat allang uit de bestaande belastingpot betaald had moeten zijn.

Zodra overheden hun eigen begroting verprutsen, grijpen ze telkens naar de portemonnee van de werkende automobilist. In plaats van nieuwe tolheffingen voor personenauto's door te rekenen, moet Berlijn stoppen met geld verspillen en het bestaande belastinggeld uitgeven aan fatsoenlijke wegen. Als het Nederlandse kabinet dit geruisloos laat passeren, betaal je straks niet alleen in eigen land de hoofdprijs achter het stuur, maar ook zodra je bij Venlo of Arnhem de grens overrijdt.

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