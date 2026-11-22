Wordt je telefoon gestolen, meld het dan meteen bij je provider en laat je simkaart blokkeren. Anders kunnen de kosten hard oplopen. Een ondernemer raakte in Barcelona zijn telefoon kwijt aan dieven. Voordat de simkaart werd geblokkeerd, maakten ze er €12.940,36 aan kosten mee. De man moet een deel daarvan zelf betalen, oordeelde de kantonrechter in Apeldoorn. Dat staat in de uitspraak die op 20 november werd gepubliceerd.

De telefoon hoorde bij een zakelijk abonnement van zijn bedrijf, een vof. Volgens de man gebruikte hij hem alleen privé.

Wat er gebeurde

Op 20 mei 2025 werd rond half zes 's middags in Barcelona zijn telefoon gestolen. Hij belde zijn provider pas de volgende ochtend, tussen 9 en 10 uur. Het abonnement liep via VWC ICT & Telecom, een bedrijf dat abonnementen op het netwerk van Vodafone verkoopt.

Tijdens dat gesprek vertelde hij dat zijn telefoon gestolen was. De dieven hadden al geprobeerd codes naar zijn vrouw en dochter te sturen. De medewerker wees hem op het beveiligen van zijn bankgegevens en Apple Pay. Maar de simkaart blokkeren kwam niet ter sprake. In plaats daarvan werd zijn nummer doorgeschakeld naar de telefoon van zijn vrouw.

Pas op 22 mei blokkeerde de provider de simkaart. Dat gebeurde nadat Vodafone had gemeld dat er al meer dan €10.000 aan kosten was gemaakt. In september kreeg de man een rekening van €12.940,36.

Wie wat betaalt

De rechter verdeelde de schade in twee delen.

Tot de melding: de man betaalt. Hij stelde dat de provider die avond niet bereikbaar was. Dat vond de rechter niet bewezen. Er stond geen telefoontje van hem op het overzicht van de provider. Tot de melding de volgende ochtend om 10 uur was er €4.127,90 aan kosten gemaakt. Die zijn voor zijn rekening.

Na de melding: de provider betaalt. De provider wist dat de telefoon bij dieven lag. Toch besprak de medewerker het blokkeren van de simkaart niet, en ook niet wat er gebeurt als die actief blijft. Van een professioneel telecombedrijf mag je volgens de rechter verwachten dat het meteen de gewone voorzorgsmaatregelen voorstelt. Dat het nummer werd doorgeschakeld, betekende niet dat de man akkoord ging met een actieve simkaart in de gestolen telefoon. De kosten van na de melding, in het vonnis €6.565,30, hoeft hij niet te betalen. Waarom de twee bedragen samen lager zijn dan de rekening, legt het vonnis niet uit.

In totaal moet hij €4.665,69 betalen, met rente. Beide partijen dragen hun eigen proceskosten.

Zakelijk abonnement, dus minder bescherming

De man vond dat hij als consument moest worden behandeld, omdat hij de telefoon alleen privé gebruikte. Dat ging niet op. De telefoons stonden op naam van zijn vof en hij had de btw erover teruggevraagd. Daarmee had hij ze zakelijk geboekt, vond de rechter.

Wat je doet als je telefoon wordt gestolen

Bel meteen je provider, ook 's avonds en in het buitenland. Zoek vooraf op welk nummer je buiten kantooruren kunt bellen.

ook 's avonds en in het buitenland. Zoek vooraf op welk nummer je buiten kantooruren kunt bellen. Vraag uitdrukkelijk om de simkaart te blokkeren. Doorschakelen van je nummer is iets anders: dan kan de simkaart in de gestolen telefoon actief blijven.

Doorschakelen van je nummer is iets anders: dan kan de simkaart in de gestolen telefoon actief blijven. Beveilig je bank en betaalapps. Laat je bankpas en mobiel betalen blokkeren, zoals ook de medewerker hier adviseerde.

Laat je bankpas en mobiel betalen blokkeren, zoals ook de medewerker hier adviseerde. Doe aangifte bij de politie, ook in het buitenland.

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