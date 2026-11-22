Na dagenlang onderhandelen, stevige discussies en flink wat overuren is klimaattop COP31 in Turkije uitgelopen op een mislukking. De Europese Unie en verschillende andere landen weigerden het slotakkoord te ondertekenen. De reden? Fossiele brandstoffen kwamen er niet eens in voor. Dat terwijl olie, gas en steenkool juist een hoofdrol spelen in de klimaatcrisis.

De klimaattop in het Turkse Antalya had een belangrijke stap moeten zetten in de strijd tegen klimaatverandering. In plaats daarvan gingen de onderhandelaars met lege handen naar huis.

COP31-voorzitter Murat Kurum, tevens de Turkse minister van Milieu, moest tijdens de slotbijeenkomst erkennen dat een akkoord er niet meer in zat. "Ik begrijp dat er geen overeenstemming is over deze tekst. Daarom zijn deze besluiten niet aangenomen", verklaarde hij. Het grote struikelblok was het ontbreken van concrete afspraken over fossiele brandstoffen. Verschillende landen vonden dat onverteerbaar.

EU trekt harde grens

Vooral de Europese Unie zette de hakken in het zand. De Ierse klimaatminister Darragh O'Brien, die namens het EU -voorzitterschap sprak, maakte duidelijk dat Europa niet zomaar akkoord zou gaan. "Wij zullen geen slotverklaring of Antalya-pact steunen waarin fossiele brandstoffen niet eens worden genoemd, terwijl die de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering zijn", zei hij.

De ergernis was begrijpelijk. In een eerdere versie van het akkoord stond nog dat landen sneller moesten stoppen met fossiele brandstoffen. In een nieuwe tekst, die donderdag verscheen, was dat hele onderwerp plotseling verdwenen. Frankrijk, Panama en andere landen eisten vervolgens dat de overstap naar schonere energie alsnog duidelijk werd vastgelegd. Een laatste poging op zondagochtend mocht niet baten.

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VN-baas is er klaar mee

Ook VN-secretaris-generaal António Guterres kon zijn teleurstelling moeilijk verbergen. "Ik deel de diepe frustratie van iedereen die verwachtte dat regeringen de verantwoordelijkheid zouden nemen die de klimaatcrisis van hen vraagt", liet hij weten . Zijn boodschap aan de fossiele industrie was minstens zo duidelijk. "Degenen die profiteren van de vernietiging van onze planeet mogen nooit de voorwaarden bepalen voor de strijd om haar te redden." De Australische klimaatminister Chris Bowen, die de onderhandelingen leidde, noemde de uitkomst eveneens "zeer teleurstellend".

Record zonder resultaat

COP31 gaat nu de boeken in als de langste VN-klimaatconferentie ooit. De onderhandelingen liepen twee dagen uit, maar leverden uiteindelijk geen gezamenlijk akkoord op. De mislukking legt een pijnlijk probleem bloot. Landen praten graag over een groenere toekomst, maar zodra het over het afscheid van olie, gas en steenkool gaat, lopen de meningen flink uiteen.

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