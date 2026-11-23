Een vrouw die voor een lening van €12.000 een aangepast bankafschrift inleverde, staat tot eind november 2029 in het waarschuwingssysteem van de banken. Zij had vijftien transacties van het afschrift gehaald, uit schaamte, zei ze later. Rabobank registreerde haar eerst voor acht jaar en verkortte dat tot zes jaar. Ze wilde er eerder af, maar klachteninstituut Kifid vindt zes jaar terecht. Dat staat in een uitspraak van 13 november.

Door de registratie kunnen alle aangesloten banken zien dat er iets met haar aan de hand is geweest. Ze kunnen haar daardoor weigeren als klant.

Wat er gebeurde

In november 2023 vroeg de vrouw bij Rabobank een persoonlijke lening van €12.000 aan. Daarbij leverde ze een bankafschrift in. De bank ontdekte dat er vijftien transacties van waren verwijderd. Het ging onder meer om storneringen, creditcardbetalingen en betalingen voor betalingsregelingen. Die gegevens waren voor de bank belangrijk om de aanvraag te beoordelen.

Toen de bank haar ermee confronteerde, ontkende ze eerst. Pas in april 2026 gaf ze toe dat ze het afschrift had aangepast. Ze schaamde zich voor een paar uitgaven en storneringen, zei ze. De bank verkortte daarop de registratie in het externe register van acht naar zes jaar, tot 26 november 2029.

Waarom ze er niet eerder af mag

De vrouw vertelde Kifid dat ze gaat scheiden en mede voor haar kinderen zorgt. De registratie maakt het haar moeilijk om een lening of woning te krijgen. Ook een andere bank weigerde een spaarrekening, en ze wil in de financiële sector werken.

Kifid begrijpt dat de gevolgen groot zijn. Maar moeite met een lening of hypotheek is een gewoon gevolg van zo'n registratie, geen uitzonderlijk. Ze kon ook niet laten zien dat ze zonder registratie wel een hypotheek had gekregen.

Daartegenover staat dat haar handelen ernstig was, vindt Kifid. Een vals document inleveren voor een lening is valsheid in geschrift en een poging tot oplichting. Banken hebben er belang bij om van zoiets te weten. Ook telde mee dat ze het pas jaren later toegaf. Dat ze inmiddels verantwoordelijkheid neemt en het daarna niet meer deed, had de bank al meegewogen door twee jaar van de registratie af te halen.

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Welke registers het zijn

De vrouw staat in drie registers:

Het externe verwijzingsregister (EVR): daarin kunnen alle aangesloten banken zien of iemand er in staat. Ze kunnen dan bij de bank navragen wat er is gebeurd. Haar registratie duurt zes jaar.

daarin kunnen alle aangesloten banken zien of iemand er in staat. Ze kunnen dan bij de bank navragen wat er is gebeurd. Haar registratie duurt zes jaar. Het incidentenregister van de bank: daarin staat wat er gebeurde. Dit hangt aan het EVR en duurt ook zes jaar.

van de bank: daarin staat wat er gebeurde. Dit hangt aan het EVR en duurt ook zes jaar. Het interne verwijzingsregister (IVR): dat is alleen voor Rabobank en de bedrijven die erbij horen. Dat blijft acht jaar staan. Bij die bedrijven kan ze daardoor geen diensten meer afnemen. Andere banken zien dit register niet.

Loopt ze later tegen concrete problemen aan door de registratie, dan kan ze de bank om een nieuwe beoordeling vragen, schrijft Kifid. Het advies is niet bindend, dus ze kan de zaak nog aan de rechter voorleggen.

Wat je hiervan kunt leren

Pas nooit een bankafschrift of ander document aan voor een lening of hypotheek. Ook niet om een paar storneringen te verbergen. Het kan je jaren aan bankzaken kosten.

voor een lening of hypotheek. Ook niet om een paar storneringen te verbergen. Het kan je jaren aan bankzaken kosten. Sta je in het register, vraag je bank dan om een nieuwe beoordeling. Geef concreet aan welke problemen je ervan ondervindt, bijvoorbeeld een afwijzing voor een hypotheek.

vraag je bank dan om een nieuwe beoordeling. Geef concreet aan welke problemen je ervan ondervindt, bijvoorbeeld een afwijzing voor een hypotheek. Ben je het er niet mee eens, dan kun je een klacht indienen bij Kifid. Dat het soms anders afloopt, blijkt uit een zaak tegen Klaverblad.

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