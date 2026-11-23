Het was afgelopen week bepaald geen gezellig onderonsje bij D66, VVD en CDA. De spanningen binnen de coalitie waren zo hoog opgelopen dat zelfs een kabinetsval op tafel lag. Maar excuses aanbieden? Daar begonnen de partijen niet aan. Dat vertelt VVD-fractieleider Ruben Brekelmans in Café Kockelmann. Er werd flink gepraat, maar de politieke kou lijkt nog niet helemaal uit de lucht.

Wie dacht dat de coalitiepartners tijdens het crisisoverleg uitgebreid hun excuses zouden aanbieden, komt bedrogen uit. Volgens Brekelmans is er wel stevig gesproken over de onderlinge irritaties, maar bleef een welgemeend sorry achterwege.

"Nee, dat niet, maar we hebben wel veel tijd genomen om het over en weer met elkaar uit te praten", vertelt hij. Dat was hard nodig. De samenwerking binnen het minderheidskabinet loopt al maanden allesbehalve soepel. Vooral het aangepaste Belastingplan zit de VVD behoorlijk dwars.

"Het is heel chaotisch geweest de afgelopen maanden. En uiteindelijk ligt er een Belastingplan dat behoorlijk is veranderd en helemaal over links gaat. En daar zijn wij als VVD natuurlijk niet blij mee."

Kabinetsval op tafel

De spanningen liepen zelfs zo hoog op dat de partijen bespraken wat er zou gebeuren als het kabinet daadwerkelijk zou vallen. "Er is wel gesproken over: stel dat we er niet uit zouden komen en het kabinet zou vallen, hoe dat er dan uit zou zien." Volgens Brekelmans zou Nederland daar weinig mee opschieten. Sterker nog, de politiek zou na maanden onderhandelen waarschijnlijk gewoon weer op hetzelfde punt belanden. "Dan weet je dat je over driekwart jaar of een jaar waarschijnlijk weer op hetzelfde punt staat en dat het land weer een jaar heeft stilgestaan." En daar had niemand trek in. "Als je naar de koning gaat, staat het land weer stil. Dat willen we niet", aldus Brekelmans.

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VVD niet buitengezet

Brekelmans rekent ook af met het idee dat D66 en CDA de VVD liever kwijt dan rijk waren. Volgens hem is daar geen sprake van geweest. Hij wijst op de motie-Bikker, die bepaalt dat een gevallen kabinet niet automatisch nieuwe verkiezingen hoeft te betekenen. Een tussenformatie behoort eveneens tot de mogelijkheden. "Het is niet zo dat twee partijen hebben gezegd: VVD, jullie gaan maar naar buiten."

Buma mag de boel lijmen

Nu is het aan Sybrand Buma om de politieke verhoudingen weer enigszins op de rails te krijgen. De vicepresident van de Raad van State moet een brug slaan tussen het minderheidskabinet en de oppositie. En dat wordt volgens Brekelmans geen vrijblijvend rondje koffiedrinken. "Dat moet tot een fundamenteel andere situatie leiden", benadrukt hij. "Hij gaat niet inventariseren, hij gaat dit proces begeleiden."

Voorlopig blijft het kabinet dus overeind. De grote vraag is alleen hoelang de drie partijen het nog met elkaar kunnen uithouden zonder dat de volgende crisis zich aandient.

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