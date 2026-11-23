Stort je contant geld bij een automaat van Geldmaat en komt er minder op je rekening dan je denkt, dan moet jij bewijzen hoeveel je erin hebt gestopt. Dat blijkt uit twee uitspraken van klachteninstituut Kifid van 12 en 13 november. Een vrouw zegt €4.000 te hebben gestort, maar kreeg €3.200 bijgeschreven. Een man zegt €2.250 te hebben gestort en kreeg €1.800. Kifid wees beide klachten af.

Het ging om een klant van ABN AMRO en een klant van Rabobank . Beiden gebruikten een automaat van Geldmaat, waar de grote banken hun geldautomaten samen onderbrengen.

Wat er gebeurde

De vrouw stortte op 8 april geld op haar betaalrekening bij ABN AMRO. Volgens haar was dat €4.000, maar er kwam €3.200 op haar rekening. Ze eiste de €800 verschil terug. Ze had de biljetten thuis "wel 100 keer" nageteld, zei ze.

De man stortte op 4 maart geld op zijn rekening bij Rabobank. Hij had thuis €2.250 geteld, maar er werd €1.800 bijgeschreven. Hij wilde de €450 verschil terug, met rente. Ook vroeg hij om camerabeelden, het onderzoeksrapport van Geldmaat en de telgegevens van de automaat.

Wat de automaat liet zien

Beide banken legden de zogeheten logrol van de automaat over. Daarin staat precies wat de automaat bij de storting heeft geteld. Ook gaven ze een uitdraai van de kasopmaak: de telling van alle biljetten in de automaat.

Bij de vrouw telde de automaat 64 biljetten van €50, samen €3.200. Alle biljetten werden herkend, er werden er geen geweigerd. De kasopmaak liet wel een verschil zien, maar van €95. Dat hoorde volgens Geldmaat bij een andere klant.

telde de automaat 64 biljetten van €50, samen €3.200. Alle biljetten werden herkend, er werden er geen geweigerd. De kasopmaak liet wel een verschil zien, maar van €95. Dat hoorde volgens Geldmaat bij een andere klant. Bij de man kwamen de logrol en de kasopmaak allebei op €1.800 uit, zonder verschillen.

Waarom de klanten niets terugkrijgen

Wie zegt dat de bank te weinig heeft bijgeschreven, moet dat bewijzen. Dat staat in de wet. De bank moet wel genoeg gegevens geven om dat bewijs mogelijk te maken. Dat hadden beide banken gedaan, met de logrol en de kasopmaak.

Daartegenover stond alleen de overtuiging van de klanten dat ze thuis meer hadden geteld. Dat is volgens Kifid niet genoeg. De commissie schreef er in beide zaken wel bij dat ze niet twijfelt aan de oprechtheid van de klant.

Camerabeelden hoeft de bank niet te geven, oordeelde Kifid in de zaak van de man. Die beelden zijn voor opsporing, en de bank heeft ze niet. Ze zouden ook niet helpen, want de camera is niet gericht op het geldafgifteluik van de automaat.

Wat je doet als het bedrag niet klopt

Geldmaat geeft op zijn eigen site een paar tips voor als er iets misgaat bij een automaat:

Neem contact op met je bank. Geldmaat kan alleen zien wat er in de automaat gebeurde. Je rekening mag Geldmaat niet bekijken, je bank wel. De bank start een onderzoek en schakelt zo nodig Geldmaat in.

Geldmaat kan alleen zien wat er in de automaat gebeurde. Je rekening mag Geldmaat niet bekijken, je bank wel. De bank start een onderzoek en schakelt zo nodig Geldmaat in. Noteer de tijd, de datum en het nummer van de automaat. Die gegevens staan op je afschrift.

Die gegevens staan op je afschrift. Reken op wat wachttijd. Is meer onderzoek nodig, dan wordt gewacht tot de automaat wordt gevuld of geleegd. Bij een automaat die weinig wordt gebruikt, kan dat een paar weken duren.

Stort je een groot bedrag, tel het dan vlak van tevoren nog eens en noteer hoeveel biljetten van welke soort je erin stopt. Zo weet je zeker wat je hebt aangeboden. Bewijs tegenover de telling van de automaat is het niet, zo blijkt uit deze zaken.

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