Ben je geboren tussen 1 oktober 1964 en 30 september 1965, dan weet je nu wanneer je AOW krijgt: als je 67 jaar en 3 maanden bent. De AOW-leeftijd stijgt in 2032 niet. Dat schreef minister Vijlbrief van Sociale Zaken op 13 november aan de Tweede Kamer, meldt de Rijksoverheid.

Ben je bijvoorbeeld geboren op 15 maart 1965, dan word je op 15 maart 2032 67 jaar. Je AOW begint dan drie maanden later, op 15 juni 2032.

Waarom de AOW-leeftijd niet stijgt

Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd mensen over vijf jaar AOW krijgen. Of die leeftijd stijgt, volgt automatisch uit de levensverwachting van 65-jarigen die het CBS verwacht.

Voor 2032 is dat 21,08 jaar, oftewel 21 jaar en 29 dagen. Wie in 2032 65 wordt, leeft daarna naar verwachting nog 21 jaar. Dat is iets meer dan voor 2031. De levensverwachting stijgt nog wel, maar langzamer dan eerst.

Stijgt de levensverwachting met een jaar, dan gaat de AOW-leeftijd acht maanden omhoog. De AOW-leeftijd is nu voor twee derde gekoppeld aan de levensverwachting, staat in de Kamerbrief van 13 november

Zo ziet de AOW-leeftijd er nu uit

Volgens de SVB staat de AOW-leeftijd nu vast voor iedereen die vóór 1 oktober 1965 is geboren:

Geboren van 1 maart 1957 tot en met 31 december 1960: 67 jaar.

67 jaar. Geboren van 1 januari 1961 tot en met 30 september 1965: 67 jaar en 3 maanden.

Voor wie later is geboren, ligt de AOW-leeftijd nog niet vast. De SVB noemt wel een verwachting. Wie tussen 1 oktober 1965 en 30 september 1966 is geboren, krijgt naar verwachting ook AOW op 67 jaar en 3 maanden. Daarna loopt de verwachte leeftijd op. Wie tussen 1 april 1999 en 31 december 2000 is geboren, krijgt volgens die verwachting pas AOW op 70 jaar.

Sneller stijgen is van tafel

Het kabinet wilde de AOW-leeftijd vanaf 2033 weer even snel laten stijgen als de levensverwachting. Elk jaar langer leven zou dan een jaar later AOW betekenen, in plaats van acht maanden. Jonge mensen zouden dan mogelijk tot hun 71e moeten werken.

Op 26 mei trok het kabinet dat plan in, na veel kritiek van vakbonden, werkgevers en de Tweede Kamer. Het plan had ruim €2,7 miljard per jaar moeten opleveren, meldde de NOS . Op Prinsjesdag haalde het kabinet de maatregel ook uit de begroting, meldt de Rijksoverheid

Wat je nu kunt doen

Kijk je eigen AOW-leeftijd na met de rekenhulp op de site van de SVB. Je vult alleen je geboortedatum in.

met de rekenhulp op de site van de SVB. Je vult alleen je geboortedatum in. Kijk of je een volledige AOW krijgt. Voor elk jaar dat je niet in Nederland verzekerd was, krijg je 2 procent minder AOW. Dat geldt bijvoorbeeld als je een tijd in het buitenland woonde.

Voor elk jaar dat je niet in Nederland verzekerd was, krijg je 2 procent minder AOW. Dat geldt bijvoorbeeld als je een tijd in het buitenland woonde. Wil je eerder stoppen met werken? Dan moet je de tijd tot je AOW zelf overbruggen. De SVB betaalt de AOW niet eerder uit.

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