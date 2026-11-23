Je spaart je hele leven netjes door en hebt nergens schulden, maar plotseling verlies je de controle over je eigen bankrekening. Dat gebeurde bij een oudere vader met ongeveer €150.000 aan vermogen, die volgens eigen zeggen alleen een gift van €5.000 wilde regelen en op €250 leefgeld per week werd gezet. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft die onderbewindstelling volledig vernietigd, zo blijkt uit een op 20 november 2026 gepubliceerde uitspraak.

De vader, geboren in 1937, ziet en hoort slechter en beweegt minder makkelijk dan vroeger. Toch regelde hij zijn rekeningen volgens hemzelf altijd keurig zonder achterstanden. In het voorjaar van 2025 raakten hulpverleners betrokken. Volgens de vader verkeerde hij in de veronderstelling dat alleen een gift van €5.000 voor hem werd geregeld. De bewindvoerder stelde daarentegen dat de man zelf om beschermingsbewind had gevraagd, met steun van een praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige. De kantonrechter in Maastricht stelde hem per 16 april 2025 onder bewind.

Ruim €80.000 aan giften wekt achterdocht bij hulpverleners

Direct rond de start van het bewind rezen zorgen over de rol van zijn enige zoon en zijn schoondochter. Volgens de bewindvoerder had de vader al in maart 2024 met de praktijkondersteuner gesproken over bewind, maar ging dat toen niet door toen zijn zoon onverwacht binnenliep. Ook had de man volgens het kantoor geklaagd dat hij hen alles had gegeven en dat spullen waren meegenomen. Bij het hof vertelde de zoon zelf dat zijn vader in de loop der jaren naar schatting ruim €80.000 aan hem had besteed. Daarbij ging het onder meer om opgeknapte auto's, een nieuwe veranda en een eiken houten vloer.

Ook het pinpatroon van de tachtiger viel de bewindvoerder op. Elke week nam de man zijn volledige leefgeld van €250 direct contant op. Omdat de bewindvoerder niet kon nagaan waar dat biljetgeld terechtkwam, durfde het kantoor het weekbedrag niet op te hogen, ondanks de spaarpot van circa €150.000. De zoon reageerde verontwaardigd dat hij werd neergezet als misbruiker terwijl hij zelf goed verdient. Hij vertelde bovendien dat zijn vader tijdens de coronatijd vereenzaamde en dat hij het daarom belangrijk vond dat hij weer zelf boodschappen ging doen. De verdwenen spullen waren volgens hem enkel oude kleren en schoenen uit een gezamenlijke opruiming.

Contant betalen past bij zijn generatie

Tijdens de zitting van december 2025 maakte de vader zelf duidelijk hoe hij erin stond. Hij vertelde het hof dat hij ruim kan leven, graag dingen koopt voor zijn zoon en geen spijt heeft van zijn vroegere vrijgevigheid. Volgens de uitgangspunten voor bewind op Rechtspraak.nl schakelt een rechter pas een bewindvoerder in als een volwassene zelf niet meer goed voor geld en bezit kan zorgen.

Die drempel werd hier volgens het hof bij lange na niet gehaald. Lichamelijke ongemakken en hulp bij boodschappen maken een oudere nog niet wilsonbekwaam. Dat de vader zich niet meer elk detail uit oudere gesprekken herinnerde, veranderde daar niets aan. Ook het contant opnemen van €250 per week leverde geen bewijs op voor financieel misbruik. Voor mensen van zijn leeftijd is afrekenen met contant geld volgens de rechters juist heel gewoon. Bovendien heeft hij met zowel zijn zoon als een betrokken buurman een betrouwbaar vangnet.

Bewind geschrapt, maar vergoeding blijft wel staan

Op 22 januari 2026 vernietigde het hof het oordeel van de Maastrichtse kantonrechter en wees het verzoek om bewind alsnog af. De taak van de bewindvoerder eindigde een dag later, en de vermelding verdwijnt uit het landelijke bewindregister. Alle handelingen die het kantoor tijdens het bewind rechtmatig uitvoerde, blijven voor de vader wel bindend. Wel oordeelde het hof dat de bewindvoerder zijn werk netjes had uitgevoerd. Het kantoor krijgt daarom de wettelijke vergoeding voor het beginwerk, de gelopen maanden en de eindrekening, die binnen twee maanden klaar moet zijn. Beide partijen betaalden hun eigen proceskosten.

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Krijg je als oudere een formulier voorgelegd van een hulpverlener of bewindskantoor, controleer dan altijd of het gaat om losse hulp of volledig bewind. Heb je voldoende spaargeld en steun je jouw kind bewust financieel, dan blijft de regie over je geld bij jou zolang misbruik of onvermogen niet vaststaat.

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