Wierd Duk blijft op X afgeven op de achterban van FVD. De Telegraaf-journalist vindt namelijk dat FVD'ers hem onheus bejegenen na de Nieuws van de Dag-uitzending waarin hij, Jacques Monasch en Thomas van Groningen FVD-leider Lidewij de Vos als vuilnis behandelden. Duk vindt die woede vanuit de achterban heel vreemd. "Ik ben wel één en ander gewend aan agressieve reacties hier op X," schrijft hij quasi-geschrokken, "maar [dit] slaat alles."

Toen Lidewij de Vos onlangs langskwam bij Nieuws van de Dag hoopten veel FVD-kiezers dat ze daar enigszins eerlijk behandeld zou worden. Helaas bleek niets minder waar. Jacques Monasch, Thomas van Groningen én natuurlijk Wierd Duk vielen haar steeds weer aan vanwege de 'neonazidocumentaire' van Zembla. Alleen Marianne Zwagerman hield zich nog enigszins in, maar voor de rest was het één groot spervuur van kritiek en zogenaamde woede.

Het zal niemand verbazen dat de FVD-achterban daar niet blij mee was en de betrokkenen er online op zou aanspreken. Maar wacht, Wierd Duk is daar juist enorm van geschrokken. De Telegraaf-journalist had dat blijkbaar echt niet verwacht - en is nu helemaal van de leg. Op X barst hij dan ook ongeveer in tranen uit en doet hij half-snikkend zijn verhaal.

Duk: 'Dit slaat alles'

"OBSERVATIE: ik ben wel één en ander gewend aan agressieve reacties hier op X," schrijft Duk, "maar de tsunami aan blinde haat die vrijkwam sinds Lidewij de Vos aanschoof bij Nieuws van de Dag slaat alles." Aanhangers van FVD spreken Duk namelijk steeds weer aan op zijn wangedrag. En dat kan meneer niet hebben. Hij kan anderen namelijk wel de maat nemen - voortdurend, trouwens - maar als dat omgekeerd ook gebeurt is hij woest.

Sterker nog, wat Duk betreft is al die kritiek op hem een veeg teken voor de toekomst van Nederland. "Dat baart grote zorgen over de staat van onze samenleving en over de toekomst want die haat zit niet alleen op conspiratief-rechts, die is net zo heftig en wijd verspreid op islamo-links," gaat hij namelijk verder. "Ik vraag mij serieus af of dit nog is te herstellen. Eerlijk gezegd vrees ik het ergste."

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FVD'ers worden weggezet als nazi's

Het is maar een suggestie hoor, maar misschien is het een idee dat mediapersoonlijkheden niet net doen alsof half FVD uit neonazi's en andersoortige extremisten bestaat? Ook in de uitzending van Nieuws van de Dag werd namelijk gedaan alsof er heel veel neonazi's rondlopen bij FVD en dat dit geaccepteerd en getolereerd wordt door de rest van de partij. Al die 85.000 FVD-leden voelen zich daar logischerwijze direct door aangevallen. En het slaat ook nog eens nergens op.

Zoals X-gebruiker (en FVD-aanhanger) @Stolk79 schrijft in antwoord op Duk: "Het is nog al wat om voor nazi uitgemaakt te worden terwijl ik een mkb-er ben en netjes elke avond op de bank zit met mijn gezin (of ik werk over tot laat). Blijf er zelf rustig onder, maar de onrecht die men je aandoet. Men slaat pas om als je FVD zegt, ervoor was ik nog lief."

Misschien dat Duk hier iets van leert. FVD'ers vinden kritiek heel normaal. Dat hoort erbij. Maar bij FVD'ers gaat de kritiek - ook van Duk - véél verder dan bij andere partijen. Dit is geen kwestie meer van 'ik ben het oneens met je,' maar van 'je bent een vuile nazi en dus levensgevaarlijk.' Als die toon enigszins gematigd wordt zullen FVD-kiezers direct heel anders op hem reageren. Zo simpel is het.

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