Het kabinet-Jetten had vorige week de kans om de kiezer zijn oordeel te laten geven. D66, VVD en CDA kozen liever voor elkaar. Dat deden ze mede uit angst dat een partij als Forum voor Democratie van een kabinetsval zou profiteren, meldt WNL op gezag van politiek verslaggever Tessa van Viegen. "Die angst hoor ik toch van meerdere politieke leiders terug", zegt ze. Klopt wat zij hoort, dan vlucht dit kabinet voor zijn eigen kiezers.

Van Viegen vertelt over die angst in Haagse Hindernissen , de politieke podcast van WNL, en de omroep bracht het maandagavond zelf als nieuws. Namen noemt ze niet. Stel dat de partijen geen antwoord op de problemen vinden. Dan is de angst dat "een partij als Forum voor Democratie, die heel erg aan de flank staat", daar "heel erg bij gaat winnen", zegt Van Viegen.

Politiek verslaggever Mats Akkerman legt bij WNL de vinger op de zere plek. Volgens hem lijkt het erop dat angst meer de reden is "om bij elkaar te blijven" dan dat je het met elkaar eens bent. Voor een regering is dat een armoedig bindmiddel.

Regeren tegen de kiezer

Partijen horen samen te regeren omdat ze samen iets willen bereiken. Deze drie kregen het juist met elkaar aan de stok. D66 en CDA maakten met Progressief Nederland en Volt afspraken over het Belastingplan, en de VVD mocht toekijken. Nu mag Sybrand Buma op zoek naar een gebruiksaanwijzing voor dit minderheidskabinet. Een gezamenlijk plan valt nergens meer te ontdekken. Wat overblijft, is een gezamenlijke vijand, en die staat eens in de zoveel tijd in elk buurthuis: de stembus.

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Wie aan de macht blijft omdat hij bang is voor de kiezer, regeert tegen de kiezer. Want geen enkele partij wint ook maar één zetel zolang Nederlanders daar niet zelf het rode potlood voor pakken. Bang zijn voor de winst van Want geen enkele partij wint ook maar één zetel zolang Nederlanders daar niet zelf het rode potlood voor pakken. Bang zijn voor de winst van FVD is dus gewoon bang zijn voor de uitslag. En die uitslag, dat zijn wij.

Officieel draait het natuurlijk om het landsbelang. Vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) zei zondag bij WNL Op Zondag dat opstappen voor haar partij makkelijker was geweest. Een val had het land volgens haar weer op slot gezet. "Weer een jaar pauze, weer verkiezingen, weer onzekerheid", aldus Yeşilgöz. Kijk eens wat daar in het midden staat. Dat het volk mag stemmen, hoort bij haar in hetzelfde rijtje als stilstand en onzekerheid.

Die flank bestaat uit kiezers

Dan dat etiket: "heel erg aan de flank", zoals Van Viegen FVD noemt. "Dat zie je natuurlijk in de peilingen voorzichtig al gebeuren, dat die partij stijgt", zegt ze erbij. Bij de verkiezingen van 2025 haalde FVD 7 zetels, en Ipsos I&O meet er nu 11, evenveel als in oktober. Die vier extra zetels zijn gewone Nederlanders die de gevestigde partijen genoeg kansen hebben gegeven. In Den Haag is de flank de plek waar je mensen neerzet naar wie je niet meer wilt luisteren.

Het antwoord is een etentje

"De kiezer is het natuurlijk helemaal zat", zegt Sven Kockelmann in dezelfde podcast, en de cijfers van Ipsos I&O geven hem gelijk. Tegenover elke tevreden kiezer staan er ruim zeven die (heel) ontevreden zijn: 83 procent tegen 11 procent . Zo beroerd scoorde geen kabinet sinds het bureau dit in 2015 begon te meten.

En wat willen de coalitiepartijen nu? Samen eten. "Er wordt wel gezegd: we moeten echt gewoon meer gaan eten met elkaar", zegt Kockelmann. Hij herinnert zelfs aan de tijd dat er in Nieuwspoort werd geborreld. De politieke leiders hopen volgens Van Viegen samen een antwoord op de problemen te vinden, "zodat ze eigenlijk die kiezer niet kwijtraken". Daar zijn ze rijkelijk laat mee, want die kiezer heeft zijn jas allang aan.

Ja, in dezelfde peiling van Ipsos I&O vindt de helft het voor de stabiliteit beter dat dit kabinet doorgaat, en wil 31 procent liever nieuwe verkiezingen. Maar dan heeft de coalitie toch niets te vrezen? Wie gelooft dat het land hem wil houden, begint morgen fluitend aan zijn campagne. Het zegt genoeg dat maar 6 procent ervan overtuigd is dat het vertrouwen tussen D66, VVD en CDA is hersteld.

Een normaal kabinet met zulke cijfers legt zijn lot in handen van het volk. Dit kabinet dekt de tafel voor zichzelf. Genoeg daarvan, meneer Jetten. Schrijf nieuwe verkiezingen uit, en laat de gewone Nederlander bepalen wie er in het midden staat en wie op de flank.

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