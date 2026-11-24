Een alleenstaande Rotterdammer met een gemiddelde koopwoning betaalt in 2027 €1.093,79 aan gemeentelijke woonlasten, tegen €1.014,99 dit jaar. Hij is volgend jaar dus €78,80 extra kwijt, 7,8 procent meer dan nu. Ook een alleenstaande huurder betaalt meer, want de afvalstoffenheffing gaat voor hem van €381,90 naar €443,10, dus €61,20 per jaar extra.

De bedragen staan in de paragraaf lokale heffingen van de Rotterdamse begroting 2027 , en de nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2027. Metro zette de Rotterdamse cijfers op 23 november op een rij in een overzicht van gemeenten waar de lasten omhooggaan.

Wat er in de woonlasten zit

Rotterdam telt drie heffingen op tot de woonlasten: de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Bij de OZB gaat het om het gemiddelde aanslagbedrag voor een koopwoning. Dat bedrag stijgt van €313,99 naar €319,49, ofwel 1,8 procent, terwijl het OZB-tarief zelf met 3,0 procent daalt. Volgens de gemeente komt dat door de inflatiecorrectie en een bijgestelde verwachting van de woningwaarden.

Het basistarief van de rioolheffing gaat van €319,10 naar €331,20. Daar zit 1,9 procent inflatiecorrectie in plus een vaste verhoging van €6 die in het Rotterdamse rioleringsplan is afgesproken. De grootste sprong maakt de afvalstoffenheffing, en die verschilt per huishouden.

Alleenstaanden betalen de grootste stijging

Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de afvalstoffenheffing met 16,0 procent, van €381,90 naar €443,10. Wie met z'n tweeën woont, ziet de heffing met €39,20 oplopen tot €496,70, tegen €457,50 in 2026 (plus 8,6 procent). Bij drie of meer personen wordt het €523,70 in plaats van €495,30, dus €28,40 erbij.

Optellen met OZB en riool laat zien hoe ongelijk de verhoging uitpakt. Een stel met een koopwoning betaalt volgend jaar €1.147,39 in plaats van €1.090,59, ofwel €56,80 meer. Een gezin of ander meerpersoonshuishouden gaat van €1.128,39 naar €1.174,39, een stijging van €46, zodat de alleenstaande eigenaar zijn rekening het hardst ziet stijgen.

Het gat tussen alleen en samen wonen wordt bovendien kleiner. Dit jaar betaalt een alleenstaande €113,40 minder afvalstoffenheffing dan een huishouden van drie of meer personen, maar in 2027 is dat verschil nog maar €80,60.

Waarom het afval duurder wordt

Volgens de begroting nemen de kosten van afval de komende jaren sterk toe, en die kosten rekent de gemeente door aan de inwoners. Dit jaar betaalt de heffing 94 procent van de afvalrekening van de stad, en in 2027 moet dat 98 procent zijn. Gemiddeld stijgen de woonlasten volgens de gemeente met ongeveer 5,7 procent, terwijl de inflatiecorrectie 1,9 procent is. In 2026 stegen de gemiddelde woonlasten nog met 4,6 procent.

Bij de OZB en de overige belastingen blijft het volgens de begroting bij de jaarlijkse inflatiecorrectie. Alle lokale heffingen samen moeten de stad in 2027 naar schatting €982 miljoen opleveren.

Huurders en eigenaren betalen verschillend

Wie huurt, betaalt geen OZB voor de woning , en de rioolheffing legt Rotterdam volgens de begroting bij woningeigenaren neer. Bij de meeste huurders draait het daarom om het afvaltarief. Een alleenstaande huurder betaalt in 2027 dus €61,20 meer, een stel €39,20 en een groter huishouden €28,40.

Dat de huurder minder betaalt dan de eigenaar, betekent niet dat hij er weinig van merkt. Bij een eenpersoonshuishouden is de afvalstoffenheffing in 2027 de grootste post op de rekening: €443,10 van de €1.093,79 die een eigenaar in totaal kwijt is.

Kwijtschelding blijft bestaan

Wie het geld niet heeft, kan in Rotterdam om kwijtschelding vragen, en die regeling blijft. Voor 2027 bedraagt de maximale kwijtschelding 76,5 procent van de aanslag afvalstoffenheffing, staat in de begroting. Volgens de raming krijgen Rotterdammers die korting volgend jaar in zo'n 35.000 gevallen.

Als dat percentage gelijk blijft, gaan ook huishoudens met kwijtschelding meer betalen. Wethouder Miriam Harika (Armoedebestrijding) berekende volgens het Barendrechts Dagblad wat het kost om hun lasten op het niveau van 2026 plus inflatie te houden. Voor 2027 gaat het om €356.593 extra, oplopend tot €827.309 in 2030. De berekening gaat uit van 36.000 huishoudens met recht op kwijtschelding, en zes op de tien daarvan wonen alleen.

Wat de gemeenteraad deed

De gemeenteraad besprak de begroting 2027 en het herziene voorstel voor de belastingverordeningen 2027 op 10 en 12 november. Het raadsbesluit over de rioolheffing 2027 heeft als besluitdatum 12 november 2026. Wanneer de aanslag voor 2027 precies komt, staat niet in de begroting.

Woon je in Rotterdam alleen en kun je de aanslag straks waarschijnlijk niet betalen? Kijk dan zodra die binnen is of je voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.