Wie pensioen krijgt van Horeca & Catering, een fonds met ruim 1,3 miljoen aangesloten werknemers en oud-werknemers, weet nu waar hij in 2027 aan toe is. Het fonds meldde op 18 november dat de pensioenen op 1 januari 2027 met 0,50 procent omhooggaan. Bij een bruto pensioen van €1.000 per maand is dat €5,00 extra, en netto blijft daar maar een fractie van over.

De verhoging van 0,50 procent geldt gelijk voor iedereen die al elke maand geld van het fonds krijgt. Volgens het bericht van Pensioenfonds Horeca & Catering is dit de eerste gewone stap onder het nieuwe stelsel dat op 1 januari 2026 begon. In die regeling belooft het fonds geen vast bedrag meer, maar beweegt de uitkering elk jaar mee met de beurs. Ouderen zien het nieuwe bedrag in januari op hun overzicht op de site van het fonds. De eerste betaling van 2027 staat op 22 januari op de rekening.

Waarom van 2,52 procent winst maar 0,50 procent volgt

Veel ouderen uit de horeca en catering vragen zich af waarom de plus zo klein blijft. Bij het fonds zijn 1.321.943 werknemers en oud-werknemers van 52.678 werkgevers aangesloten. Ook veel mensen die ooit een paar jaar in een café of restaurant werkten, hebben er dus nog een klein pensioen staan. De buffer van het fonds is sterk, met een beleidsdekkingsgraad van 145 procent. Toch deelt het fonds over 2026 maar een klein stukje uit.

De oorzaak zit in de nieuwe manier van spreiden. Het fonds keek naar de winst op de beurs tussen 1 januari en 30 september 2026, en kwam uit op 2,52 procent. Daarvan gebruikt het fonds precies één vijfde deel (0,50 procent) voor de stijging op 1 januari 2027. De andere vier vijfde blijft staan voor latere jaren, zodat pensioenen minder hard op en neer gaan bij een slechte beurs. De grote extra stap van 1 januari 2026 was eenmalig, omdat bij de overstap minder eigen buffer nodig was.

Rekenvoorbeeld: €1,25 erbij of €3,45 minder netto

Wat die €5,00 bruto extra echt doet, hangt af van de zorgbijdrage en de belasting vanaf 1 januari 2027. Eén hogere last ligt al vast. Minister Hermans legde op 5 november in Staatscourant 2026, nr. 39593 vast dat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor ouderen stijgt van 4,85 naar 5,02 procent. Deze bijdrage geldt tot een inkomen van €82.543 per jaar. Over €1.000 pensioen betaal je daardoor alleen al bijna €2 per maand meer voor de zorg.

Daarnaast ligt het wetsvoorstel Belastingplan 2027 (37.022) nog bij de Eerste Kamer. Stemt de Senaat in, dan gaat het tarief voor AOW 'ers in schijf 1 van 17,85 naar 17,94 procent. In schijf 2 stijgt het in dat plan van 37,56 naar 38,02 procent. Een eigen rekenvoorbeeld op €1.000 bruto pensioen laat het gevolg scherp zien. Daarbij rekenen we zonder korting op de loonheffing, omdat de SVB die meestal al op de AOW toepast.

In 2026 houd je in schijf 1 na 17,85 procent belasting en 4,85 procent Zvw precies €773,00 netto over. In 2027 wordt dat bruto €1.005,00, maar met 17,94 procent uit het plan en 5,02 procent Zvw gaat er €230,75 af. Je houdt dan €774,25 over, een stijging van maar €1,25 netto per maand (€15,00 per jaar). Zit je met AOW en pensioen samen in schijf 2 (boven €39.337 in het voorstel), dan zakt het nettobedrag zelfs van €575,90 naar €572,45. Onder de streep scheelt dat €3,45 minder per maand, of €41,40 op jaarbasis.

Check je strookje en toeslagen op 22 januari

Op de pagina over je pensioen bij Horeca & Catering staat dat het nieuwe jaaroverzicht in januari klaarstaat in de online omgeving. Daarop zie je precies hoeveel belasting en zorgbijdrage er bij jou afgaat. De eerste betaling van het nieuwe jaar volgt op 22 januari.

Kijk rond die datum ook even naar je gegevens voor huurtoeslag of zorgtoeslag. Omdat ook een kleine bruto stijging meetelt voor je jaarinkomen bij toeslagen, kan je eigen schatting net iets te laag staan. Een snelle check in januari voorkomt dat je achteraf geld moet terugbetalen.

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