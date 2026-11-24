Eindelijk zegt een grote stad hardop wat Nederlandse kiezers al tien jaar op straat zien: statushouders slokken schaarse huurhuizen op en slaan een gat in de kas. Villagemeente Wassenaar sloot een handige deal met de regio om zelf jarenlang geen statushouders meer in huizen te zetten, maar buurgemeente Den Haag weigert daar aan mee te doen. De uitleg van het stadhuis is verpletterend eerlijk over woningen en uitkeringen. Eindelijk valt het mooie masker van de landelijke politiek af.

Het hele circus begon met een slimme truc van de Wassenaarse VVD-wethouder Laurens van Doeveren. Wassenaar moet door de Spreidingswet ongeveer 150 asielzoekers opvangen, maar heeft bij pretpark Duinrell plek voor veel meer mensen. De rijke kustplaats ging daarom handelen met buurgemeenten , meldt Den Haag FM . De ruil was simpel: extra asielzoekers naar Duinrell, en de statushouders van Wassenaar naar een andere gemeente.

Op papier klinkt dat als een slim akkoord, maar in het echt is het pure koehandel. Een asielzoeker op een vakantiepark is tijdelijk en valt grotendeels onder het rijk en het COA. Een statushouder blijft in de gemeente wonen, krijgt een echt huis, kost hulp naar werk en belandt heel vaak in de bijstand. Rijke dorpen met dure villa's hebben geen zin om sociale huurwoningen weg te geven, dus kopen ze hun eigen straatje schoon bij de buren.

Maar wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag trapte keihard op de rem. Zijn woordvoerder legde aan Den Haag FM precies uit waarom de grote buur niet meedoet. "Statushouders maken bijvoorbeeld direct aanspraak op een schaarse sociale huurwoning, begeleiding naar werk of onderwijs en regelmatig een uitkering", liet het stadhuis weten. En de zin erna slaat in als een bom: "Dat drukt zwaar op onze woningmarkt en gemeentelijke begroting."

Rijk Wassenaar koopt zijn eigen straatje schoon bij Duinrell

Lees die woorden uit het stadhuis nog een keer rustig terug. Jarenlang werden burgers die precies ditzelfde zeiden weggezet als harteloos of erger. Wie zei dat nieuwkomers de wachtlijst voor een huurhuis verlengen en zwaar drukken op de bijstand, kreeg direct een preek van D66, CDA en PRO. Nu schrijft een grote gemeente het zelf zwart op wit op, simpelweg omdat de kas en de huizen op zijn.

De cijfers die de stad daarbij noemt laten niets te raden over. Naast asielzoekers en statushouders telt de stad nu al ruim 6.000 dak- en thuislozen en vangt zij duizenden Oekraïners op. Jongeren uit eigen wijken staan ondertussen jarenlang op een wachtlijst voor een kleine flat. Dan kun je geen extra gezinnen uit het rijke buurdorp erbij nemen alleen omdat de wethouder van Wassenaar zijn eigen sociale huizen wil sparen.

Toch was de VVD-wethouder in Wassenaar beledigd dat zijn grote buur niet tekende. "Ze vinden het lastig om statushouders op te vangen", mopperde Van Doeveren op de radio. De echte rekening van dit asielbeleid schuift de elite altijd door naar anderen. Zelf de mooie sier maken met opvang op een afgesloten park aan de rand van het dorp, terwijl de volkswijken in de steden de huizen en uitkeringen mogen ophoesten.

Stop de koehandel met mensen en woningen en draai de kraan dicht

Het hele voorval laat zien hoe ziek de Spreidingswet in elkaar zit. Minister Bart van den Brink van het CDA houdt vast aan dwang om gemeenten vol te proppen, terwijl burgemeesters en wethouders elkaar nu als handelaren op een veemarkt de zwarte piet toespelen. Wie geld of een vakantiepark heeft, koopt zich vrij van statushouders. Wie volle wijken heeft, mag bloeden.

De Spreidingswet maakt van gemeenten een vuile marktplaats waar de eigen inwoner altijd verliest. Er is maar één eerlijke oplossing voor elke gemeente in dit land. Trek die dwangwet direct in, schaf de voorrang op huurhuizen voor statushouders helemaal af en zet de asielkraan op nul. Pas als de instroom stopt, krijgen onze eigen jongeren en gezinnen weer kans op een dak boven hun hoofd.

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