Diederik Gommers stopt per direct als hoofd van de intensive care van het Erasmus MC. De inspectie grijpt in op zijn afdeling. Medewerkers voelden zich er niet veilig genoeg om hun zorgen te uiten. De leiding wilde volgens de inspectie vooral weten wie er anoniem had geklaagd. In coronatijd zat Gommers in het OMT en legde hij Nederland aan de talkshowtafel uit hoe het moest. Op zijn eigen afdeling bleek luisteren een stuk lastiger.

Dat staat in het inspectierapport dat NOS en Nieuwsuur in handen hebben. Volgens de inspectie is op de ic sprake van een situatie "die een ernstige bedreiging voor de veiligheid van patiënten of de zorg kan betekenen". Gelukkig vond de toezichthouder geen bewijs dat het tot incidenten bij patiënten leidde.

De afdelingsleiding, met Gommers aan het hoofd, was volgens de inspectie "niet in staat" om signalen van medewerkers "op waarde te schatten". De nadruk lag "op het achterhalen van anonieme melders", schrijft de inspectie. Gommers legt zijn functie neer en gaat drie maanden met verlof, meldt het Erasmus MC

Openheid eiste hij alleen van het OMT

In coronatijd was Gommers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Daarmee zat hij ook in het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseerde. Hij werd het gezicht van de ic's.

Zangeres Famke Louise verdedigde in 2020 bij Jinek haar deelname aan #ikdoenietmeermee, een actie tegen het coronabeleid. Gommers zat aan dezelfde tafel. Kort daarna nam ze haar woorden terug en kwam ze bij hem op gesprek. Zo ging dat in die jaren: twijfel werd aan tafel rechtgezet.

In 2021 klaagde Gommers juist over te weinig openheid in het OMT. Hij wilde dat ook journalisten konden meekijken. "Nu lijkt het iets geheimzinnigs", zei hij.

Op zijn eigen afdeling was van die openheid weinig te merken. Meegaan met de groep leek er volgens de inspectie zwaarder te wegen dan vakinhoudelijke inbreng. Ook gedroegen leidinggevenden zich volgens haar polariserend.

Wie openheid eist van het OMT, moet die eerst op zijn eigen afdeling waarmaken.

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Gewaarschuwd door zijn eigen club

De waarschuwing kwam al eerder. In 2025 verscheen een hard rapport van de beroepsvereniging voor intensivisten, de vereniging die Gommers jarenlang voorzat. Daaruit bleek dat artsen vergelding vreesden als ze hun leidinggevenden inhoudelijk tegenspraken. Het ziekenhuisbestuur greep volgens de inspectie niet in.

Sterker nog, het bestuur ging in de verdediging. In maart, na onthullingen van NOS en Nieuwsuur, sprak het Erasmus MC nog van "een eenzijdig en onjuist beeld". "Deze signalen zijn serieus genomen", schreef het ziekenhuis toen over klachten van medewerkers.

Kritische interne rapporten nam de afdelingsleiding "onvoldoende serieus", aldus de inspectie. Voor het interne onderzoek schakelde het bestuur volgens de inspectie een adviesbureau zonder medische kennis in. Ic-verpleegkundigen werden niet eens gesproken. Het bestuur heeft goed onderzoek "in de weg gestaan", stelt de inspectie. De raad van bestuur staat nu zelf onder geïntensiveerd toezicht van de inspectie. De opleiding op de afdeling staat sinds maart al onder intensief toezicht.

Nu klinkt het anders. "Het spijt ons zeer dat er medewerkers zijn die zich onvoldoende veilig hebben gevoeld om hun zorgen te uiten", schrijft het Erasmus MC. Bestuursvoorzitter Stefan Sleijfer zegt dat medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een serieuze behandeling van hun signalen. "Dat is op de ICV onvoldoende gebeurd", aldus Sleijfer over de ic voor volwassenen.

Slachtoffer van de pers

En de artsen op de ic zelf? Hun terugblik getuigt volgens de inspectie van "slachtofferschap van negatieve publiciteit".

De intensivisten voelden zich dus het slachtoffer. Van de journalisten, wel te verstaan.

In coronatijd moest de gewone Nederlander luisteren naar mannen als Gommers. Nu blijkt hoe slecht er op zijn eigen afdeling werd geluisterd. Daar past bescheidenheid bij, geen slachtofferrol.

Meneer Sleijfer, verantwoordelijkheid nemen is meer dan een verklaring op de website. Bied de medewerkers die wel aan de bel trokken excuses aan. En zorg dat niemand in het Erasmus MC nog hoeft te vrezen dat zijn anonieme melding wordt nageplozen. Wie de gewone Nederlander de les leest, moet eerst zijn eigen huis op orde hebben.

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