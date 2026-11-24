Gepensioneerden met een uitkering van Pensioenfonds Schoonmaak zien hun maandbedrag vanaf 1 januari 2027 met 0,64 procent groeien. Dat maakte het fonds op maandag 23 november bekend op zijn eigen site. Bij een pensioen van €1.000 bruto per maand komt er €6,40 bij, vóór belasting en zorgbijdrage.

Dat is een stuk minder dan de prijsstijging van het afgelopen jaar. Ook vergeleken met de grote sprong van begin dit jaar is het weinig, want toen gingen de pensioenen bij het fonds in één keer flink omhoog door de overstap naar de nieuwe pensioenregels.

Wat 0,64 procent per maand oplevert

De verhoging is voor alle gepensioneerden van het fonds even groot. Het maakt volgens het fonds niet uit hoe lang iemand al pensioen ontvangt, omdat het geld voor alle gepensioneerden op dezelfde manier wordt belegd. Zo ziet de verhoging er bruto per maand uit:

€500 pensioen: €3,20 erbij

€750 pensioen: €4,80 erbij

€1.000 pensioen: €6,40 erbij

€1.500 pensioen: €9,60 erbij

Over een heel jaar gaat het bij €1.000 per maand om €76,80 bruto. Welk bedrag iemand vanaf januari krijgt, staat in een brief die het fonds in november verstuurt; daarna komt er in januari ook een aangepaste specificatie van de uitbetaling. De laatste betaling van dit jaar staat volgens de betaaldata van het fonds op 21 december.

Waarom de verhoging zo klein uitvalt

Beleggingswinst komt bij dit fonds niet meteen helemaal bij de gepensioneerden terecht, en een verlies evenmin. Voor de verhoging van januari telt maar een derde mee van wat het fonds in de eerste negen maanden van dit jaar, tot en met 30 september, verdiende. De andere twee derde wordt over de twee jaren daarna verdeeld, samen met de winst of het verlies van die jaren.

Het fonds waarschuwde daar al eerder voor. In een bericht van februari schreef het dat het op 1 januari 2026 begon zonder doorgeschoven vermogen voor latere verhogingen, en dat het daarom verwacht dat het pensioen de komende drie jaar beperkt stijgt.

Begin dit jaar ging het heel anders. Bij de overstap naar de nieuwe regels konden vrijwel alle pensioenen omhoog, en een gepensioneerde van 67 jaar zag zijn pensioen volgens het fonds zelfs met 15,3 procent stijgen. Er was toen veel geld te verdelen, want de dekkingsgraad bedroeg bij de jaarwisseling 132,0 procent. De verhoging van 2026 noemt het fonds nu uitdrukkelijk een uitzondering.

Prijzen stegen harder dan het pensioen

De inflatie kwam in oktober uit op 3,7 procent, meldt het CBS , gemeten tegenover dezelfde maand in 2025. Om een pensioen van €1.000 even hard te laten stijgen, had er €37 per maand bij moeten komen in plaats van €6,40.

Pensioenfonds Schoonmaak blijft daarmee ook onder PFZW, het pensioenfonds voor zorg en welzijn, dat net als Schoonmaak op 1 januari 2026 overstapte. PFZW maakte op 10 november een verhoging van 0,75 procent bekend. Directeur John Landman gaf daarbij toe dat gepensioneerden met dat percentage achterblijven bij wat boodschappen en energie dit jaar extra kosten.

Netto blijft er nog minder over

Over een aanvullend pensioen houdt het fonds ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in, kortweg de zorgbijdrage. Dat percentage gaat volgens de Staatscourant in 2027 omhoog van 4,85 naar 5,02 procent.

Een eigen rekenvoorbeeld laat zien wat dat doet. Bij €1.000 pensioen gaat er nu €48,50 zorgbijdrage af. Over €1.006,40 is dat volgend jaar €50,52, dus €2,02 meer, waardoor van de €6,40 vóór loonheffing nog €4,38 overblijft.

Hoeveel loonheffing er daarna afgaat, staat nog niet vast. De tarieven voor 2027 staan in het Belastingplan 2027, dat de Tweede Kamer op 12 november met 76 tegen 74 stemmen aannam, meldt ANBO-PCOB . De senaat moet er daarna nog over stemmen.

Om wie het gaat

Werknemers in de schoonmaak bouwen hun pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak. Volgens het jaarverslag over 2025 kregen eind vorig jaar 42.170 mensen een ouderdomspensioen van het fonds en 5.099 mensen een partnerpensioen.

Het fonds wijst er ook op dat een hoger pensioen gevolgen kan hebben voor huurtoeslag, zorgtoeslag of een aanvulling op de AOW via de AIO van de SVB. Controleer daarom of de verhoging iets verandert aan die regelingen, en geef een hoger inkomen op tijd door, zodat je later niets hoeft terug te betalen.

Vergelijk na de eerste betaling van 2027 de specificatie met het overzicht van december. Dan zie je meteen hoeveel van de verhoging na zorgbijdrage en belasting echt op je rekening komt.

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