Torenhoge accijnzen, dreigende CO2-belastingen en eindeloze milieuzones waren blijkbaar nog niet genoeg om de gewone automobilist klem te zetten. Zondag zet Brussel alweer de volgende stap. Vanaf 29 november gaan de nieuwe Europese Euro 7-regels in voor nieuwe voertuigtypen. Daarmee wordt een controlesysteem verplicht dat jouw toekomstige auto bij onopgeloste uitstootfouten simpelweg kan verbieden om nog te starten.

De meeste Nederlanders hebben er in de gevestigde media nauwelijks iets over gehoord. Toch liggen de uitvoeringsregels al zwart op wit vast bij de Europese Commissie . Euro 7 kijkt niet alleen naar uitlaatgassen, maar ook naar remstof, bandenslijtage en accu's. Het hart van deze Europese controleplicht heet OBM, een ingebouwd systeem dat de uitstoot permanent bewaakt. Die boordcomputer meet onderweg continu of alle milieuonderdelen precies binnen de Brusselse normen blijven. Bovendien moeten bepaalde gegevens automatisch doorgestuurd kunnen worden naar servers van de fabrikant.

Startblokkering na 2.400 kilometer

Wie al een huidige wagen op de oprit heeft staan, merkt er voorlopig niets van. Een rijdende auto wordt ook niet op afstand langs de snelweg stilgezet. Toch gaat de dwang die zondag voor nieuwe autotypen begint en vanaf 29 november 2027 voor alle nieuw verkochte personenauto's en bestelbusjes geldt, ongekend ver. Zoals de Europese uitvoeringsverordening voorschrijft, toont de auto bij ernstige fouten of geknutsel eerst waarschuwingen. Blijft een reparatie langer dan 2.400 kilometer uit, dan kiezen fabrikanten uit vier harde ingrepen. Ze kunnen het aantal starts beperken tot hooguit twintig, het herstarten na een vaste afstand of na het tanken weigeren of zelfs het tanksysteem dichtgooien.

Opmerkelijk genoeg zijn wagens van politie, brandweer, defensie en andere hulpdiensten netjes uitgezonderd van deze dwang. De overheid zorgt dus uitstekend dat haar eigen dienstwagens altijd blijven rijden. De gewone forens, zzp'er of pakketbezorger betaalt zich intussen al scheel aan motorrijtuigenbelasting, dure verzekeringen en accijns aan de pomp. Voor miljoenen werkende gezinnen buiten de Randstad is een auto geen luxe speeltje, maar pure noodzaak om op het werk te komen. Ligt er bij een storing niet direct duizenden euro's klaar voor een dure garagerekening, dan dreigt nu een ingebouwde startblokkering.

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Wie is nog de baas over zijn eigen wagen

Dat gaat veel verder dan een technisch uitlaatregeltje voor autodealers. Privacy-expert David Boerstra stelde in de Pro Privacy Podcast de cruciale vraag waar geen enkele Brusselse technocraat antwoord op geeft: wie heeft straks nog de zeggenschap over je auto? Wanneer je tienduizenden euro's betaalt voor een nieuwe personenauto, wil jij beslissen wanneer de motor aanslaat. Niet een verplichte Europese softwarebewaker die gegevens doorseint naar externe servers.

Zijn collega Wesley Feijth wees terecht op het bredere gevaar van steeds verder met internet verbonden voertuigen. Er ligt vandaag geen bewijs dat Brussel via Euro 7 al een persoonlijk CO2-reisbudget wil afdwingen. Maar zodra de techniek om voertuigen permanent te volgen en stil te leggen verplicht in iedere nieuwe wagen zit, ligt de infrastructuur voor nog veel meer bemoeizucht kant-en-klaar.

De fuik rond de automobilist sluit zich

Het grotere patroon is voor iedere automobilist inmiddels glashelder. Eerst joeg Den Haag de brandstofprijzen naar Europese recordhoogte. Daarna drong Brussel nieuwe betaalplannen en de dure CO2-heffing ETS2 op. En nu bepaalt Europese regelgeving via de boordcomputer wanneer een door jou betaalde auto nog mag aanslaan.

Van het kabinet-Jetten hoef je ook hier geen enkel verzet tegen de Europese Commissie te verwachten. In Den Haag tekent men blind bij het Brusselse kruisje terwijl werkend Nederland steeds minder zelf mag beslissen.

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Wie zijn bewegingsvrijheid liefheeft, kan zijn oude, betrouwbare auto zonder Brusselse startbewaker maar beter heel goed onderhouden.

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