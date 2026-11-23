Zet de wasmachine, droger en vaatwasser niet aan tussen 16.00 en 21.00 uur. Dat vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De campagne Nieuwe Energie begon op 23 november. Geld levert het je nu vooral op met een dynamisch energiecontract. Op maandag 23 november was een droogbeurt 's nachts dan ruim 21 cent goedkoper dan in de avondpiek.

In die uren is het stroomnet het zwaarst belast. Bedrijven moeten daardoor soms wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Ook nieuwe woonwijken kunnen niet altijd worden aangesloten, schrijft het ministerie.

Een oproep, geen verbod

Je mag 's avonds gewoon koken en tv kijken. Zet apparaten die kunnen wachten vóór 16.00 uur of na 21.00 uur aan, bijvoorbeeld met een timer.

Vast of variabel contract: tijdstip scheelt nu meestal niets

Voor het stroomnet betaal je nu een vast bedrag. Het tijdstip maakt daarvoor niet uit, staat op de campagnesite . Bij een vast of variabel contract betaal je meestal ook elk uur dezelfde prijs per kWh. Dan scheelt het tijdstip je nu niets. Heb je een contract met normaal- en daltarief, dan geldt in de daluren een ander tarief. Die daluren zijn meestal op werkdagen van 23.00 tot 7.00 uur en in het weekend, schrijft netbeheerder Liander

Dynamisch contract: het verschil op maandag

Bij een dynamisch contract verandert de stroomprijs per uur of per kwartier. In december 2025 had 7 procent van de huishoudens zo'n contract, meldt Milieu Centraal

DDS rekende met de marktprijzen van maandag 23 november die EnergyZero publiceert , met 21 procent btw. Energiebelasting en de inkoopvergoeding van je leverancier zitten er niet in. Die zijn elk uur even hoog, dus aan het verschil veranderen ze niets.

De marktprijs met btw was tussen 16.00 en 21.00 uur gemiddeld 36,7 cent per kWh. Tussen middernacht en 6.00 uur was dat 22,3 cent. Dat is 14,4 cent verschil.

Stel: je droogt een was in de droger. Volgens Milieu Centraal scheelt 114 keer per jaar ophangen in plaats van drogen 170 kWh. Dat is bijna 1,5 kWh per droogbeurt. Drogen 's nachts was maandag dan ruim 21 cent goedkoper dan in de avondpiek. Tussen 12.00 en 14.00 uur scheelde het ruim 16 cent, tussen 21.00 en 24.00 uur ruim 12 cent.

Op zondag 22 november scheelde het tussen piek en nacht maar bijna 4 cent per kWh. Ook de ochtend was maandag duur, met 32,9 cent tussen 7.00 en 10.00 uur. Vóór 16.00 uur is dus niet altijd goedkoop.

Netkosten stijgen in 2027 hoe dan ook

Een gemiddeld huishouden betaalt in 2027 naar verwachting zo'n €89 per jaar meer voor het transport van stroom. Voor gas komt er ongeveer €52 bij. Dat is een eerste prognose van de ACM

Het definitieve besluit volgt naar verwachting in november, schreef de ACM . De stijging betaal je ook als je 's nachts wast. Elk huishouden betaalt nu namelijk hetzelfde bedrag voor zijn aansluiting, ongeacht het verbruik.

Vanaf 2029 telt het tijdstip mogelijk voor iedereen

De ACM heeft een voorstel voor nieuwe nettarieven gepubliceerd. Gemiddeld een derde van het transporttarief blijft dan een vast bedrag. De rest hangt af van hoeveel stroom je gebruikt en op welk moment. Op drukke momenten gaat het stroomnet meer kosten.

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten gaat ongeveer 60 procent van de huishoudens erop vooruit. Een klein appartement betaalt in 2029 zo'n €100 tot €200 per jaar minder, rekent de ACM voor. Neem een vrijstaand huis met warmtepomp en elektrische auto, dat zijn verbruik zoveel mogelijk aanpast. Dat huishouden betaalt €300 tot €450 per jaar meer.

De ACM wil de nieuwe regels op 1 januari 2029 laten ingaan. Het is nog een voorstel.

Wat je nu kunt doen

Heb je een dynamisch contract, kijk dan naar de prijs met energiebelasting en btw. Zie je alleen de kale prijs, dan lijkt stroom goedkoper dan het is, waarschuwt Milieu Centraal.

kijk dan naar de prijs met energiebelasting en btw. Zie je alleen de kale prijs, dan lijkt stroom goedkoper dan het is, waarschuwt Milieu Centraal. Zoek het verbruik van je wasmachine op. Op het energielabel staat het verbruik per 100 wasbeurten op het eco-programma, schrijft Milieu Centraal. Deel dat door 100.

Met een vast contract help je het stroomnet als je later wast. Je rekening merkt daar nu meestal nog niets van.

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